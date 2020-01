Les meilleures lignes de poing de Big Sean

Big Sean n’est pas un jeu lyrique. L’éventail des émotions qu’il peut évoquer – de la tendresse à l’inspiration en passant par l’amusement – est en grande partie grâce à sa dextérité verbale. Examiner ses punchlines isolément révèle un sens de l’humour et de l’intelligence unique. Le natif de Detroit peut habiter l’espace du rap-rap ainsi que celui de l’histoire. Sean parle couramment le rôle vantard, mais il est tout aussi confortable d’être sincère, c’est pourquoi il peut créer un album qui comprend à la fois «I Don’t Fuck With You» et «One Man Can Change the World» et personne ne remet en question la pertinence de l’une ou l’autre piste.

Les lignes de poinçon sont une mesure utile de la prouesse lyrique car elles nécessitent une race particulière d’efficacité. Pouvez-vous avoir un impact lorsque vous en avez besoin? Pouvez-vous livrer sur le build-up? Pouvez-vous écrire quelque chose de mémorable qui reste dans l’esprit des gens? Être capable de raconter des histoires et d’écrire des paroles fortes ne se traduit pas nécessairement par être capable d’écrire des paroles percutantes. Big Sean est l’un des rares artistes à pouvoir faire les deux. Certaines de mes chansons préférées ne figurent pas sur cette liste (“Ashley” et “Sunday Morning Jetpack”, par exemple) parce que même si elles ont certaines de ses meilleures paroles, elles ne se sont pas formées autour de punchlines. Big Sean aime une bonne métaphore sportive et il y a des schémas définis qui émergent lorsque vous étudiez ses punchlines.

Même s’il n’est pas l’initiateur, Big Sean a reçu beaucoup de crédit pour avoir popularisé le flux de hashtags – pour une bonne raison. “Supa Dupa” et “Supa Dupa Lemonade” sont essentiellement punchline après punchline. Ce sont des exercices de jeu de mots où la narration prend place à l’arrière et la liberté d’être absurde permet une vaste gamme de références. Big Sean peut montrer sa connaissance de l’histoire, de la culture pop et de tout sujet auquel il peut penser dans ce format lâche qui récompense la libre association.

Les punchlines sont utilisées pour diffuser l’esprit. Compte tenu de leur concision et de leur divertissement, les punchlines sont des poids lourds en ce qui concerne le jeu de sous-titres. Vous pouvez les trouver à la pelle sur Instagram où les influenceurs utilisent des punchlines lyriques pour montrer leur goût musical. Jetons un coup d’œil à certaines des meilleures punchlines de Big Sean et à la source d’inspiration pour ce message que vous avez dans votre file d’attente.

La plupart des médias sociaux se vantent. Photos d’une nouvelle maison, d’une voiture neuve, de bijoux, de baskets exclusives – vous pouvez compter sur Big Sean pour vous offrir la vantardise parfaite pour compléter votre photo. Pour le poste flexible:

Le compte bancaire m’a fait me sentir bien, Fargo (Supa Dupa Lemonade)

Je suis au dernier étage pour avoir des cerveaux, des études supérieures (Supa Dupa Lemonade)

Les gens me demandent comment c’est arrivé, mec je leur dis / j’ai Rolex-ed la situation et juste eu un timing parfait (Say You Will)

Priceless est abordable, commandez ce que vous ne pouvez pas vous permettre / Fait important, commandez plus (High Rise)

Je m’inquiète pour mes négros, ils sont bons, Marshall (Supa Dupa Lemonade)

Ouais, et j’ai des sacs d’argent sous les yeux, ho, parce que je ne dors pas / Ils sont tous Goyard aussi parce que je ne suis pas bon marché (B Boy)

J’ai 99 problèmes, devenir riche n’en est pas un (All Me)

Je ramène des morts à la maison, ma maison a fini par être hantée, je mets la ville sur le dos, avec mes vêtements (10 2 10)

Une sous-catégorie de la flex vertical: Nourriture / Voyage / Jets privés. Apparemment, il existe un contrat social où vous devez publier dans de bons restaurants et des lieux exotiques. Big Sean ne manque pas de punchlines pour accompagner le filet mignon en robe de chambre dans une suite d’hôtel.

Tout rapide, sauf la nourriture, regardez ce que nous mangeons / Si cela ajoute quelques années à notre vie, nous pourrions devenir végétaliens (Holy Key)

Je mange du homard avec ma main de crevette (Mona Lisa)

Maintenant on est à Paris, ouais, je suis Perrierin ‘/ White girls politickin’, c’est ça Sarah Palin (Mercy)

Tout ce pain ne peut pas être trop bon pour mon cholestérol (10 2 10)

Volant en similibois, cette garce se sent comme un bateau pirate (No Favors)

J’ai fait mes plans, donc ma vie n’a pas de plafond (Go Legend)

Je suis dans la suite Obama, vous en dessous dans le Joe Biden (tellement plus)

Je vis mes rêves, n’osez-vous pas appuyer sur ce réveil (What U Doin ’? [Bullshittin’])

Vous savez quand vous voulez dire quelque chose au visage de quelqu’un, mais vous êtes trop lâche? Entrez le subtweet. C’est IYKYK, mais pour une seule personne. Peut-être que vous vous attardez sur votre ex ou peut-être que vous voulez juste que les gens pensent que vous êtes mystérieux. Voici les meilleures punchlines dignes de Big Sean:

Certaines filles sont le Lebron James de jouer à des jeux d’esprit / Et changer leur équipe à domicile chaque fois que leur esprit change (Deserve It)

Mec, on est passé d’un long texte, maintenant plus court qu’un haïku (Owe Me)

Tout ce que je veux, c’est cent millions de dollars et une mauvaise chienne / Plus ce papier qui chasse, ça m’a fait devenir un sauvage (Sanctifié)

Je suppose que le drame fait le meilleur contenu / Tout a un mauvais côté, même une conscience (je ne baise pas avec toi)

Les négros changent plus que de souhaiter des puits / Le karma revient, je leur souhaite bonne chance (Rebond)

Debout à côté de Jim Carrey, nous avons échangé des histoires, puis j’ai ri en vous disant que vous n’êtes pas le seul que je connais à être riche en masques (One Man Can Change the World)

Concentré sur le moi intérieur, jamais sur l’ennemi (sacrifices)

Vous vous sentez agressif? Big Sean peut armer les mots quand il en a besoin. Ces punchlines doivent être utilisées avec discrétion.

Va te faire foutre si ça ne va pas vers le projet de loi (I Don’t Fuck With You)

Frappez votre fille dans mon fouet et maintenant cette chatte a l’odeur de la nouvelle voiture (Burn)

Alors maintenant, je claque comme si ton cul venait de terminer le poème (Looking for Trouble)

Donc futuriste, je suis déjà au-dessus de ma prochaine chienne (Detroit vs Everybody)

Tu vas avoir cette pluie comme si c’était le temps de mai (Contrôle)

Tu as oublié d’où je viens? Je viens d’où tu n’es pas (ne joue pas)

Je ne joue pas avec toi, salope, ce n’est pas la WNBA (Savage Time)

Quelle est votre punchline préférée de Big Sean? Obtenez la discussion ci-dessous.

