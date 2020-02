Les meilleures publicités geek de l’histoire du Super Bowl

Le Super Bowl est un événement qui va au-delà du sport, non seulement pour son célèbre spectacle de mi-temps, mais aussi pour ses temps morts, qui regorgent des meilleures publicités de l’année, ou du moins des plus élaborées. Pendant des décennies, les entreprises technologiques ont acheté des espaces pour montrer leurs nouveautés au grand public, mais les entreprises conventionnelles ont également tendance à lancer des publicités qui plaisent aux goûts geek de leurs consommateurs. Nous présentons ici une sélection avec le meilleur de la publicité geek qui a été vu dans le Super Bowl.

Mention honorable: Levi’s: Crazy Legs (2002)

Ok, ce n’est pas une pub geek, mais en elle, le Mexique est très présent. La publicité de Levi’s «crazy legs» est l’une des meilleures diffusées lors de cet événement sportif et nous ne sommes pas les seuls à le dire. La musique de Control Machete, ajoutée à l’environnement urbain de Mexico (ils l’ont enregistrée à l’extérieur du rond-point Insurgentes avant qu’elle ne soit changée et dans le centre historique) et l’étrange intrigue la rend unique. Cela montre une sorte de Mexique magique extravagant. Spike Jonze a su capturer l’essence de la marque dans les années 90 et plus l’esprit qu’il avait au Mexique à cette époque. Oui monsieur!

10. Xerox: Moines (1977)

Il y a des technologies qui nous semblent aujourd’hui archaïques, mais qui étaient révolutionnaires en leur temps, comme c’était le cas le photocopieur inventé par Xerox. Dans cette publicité de 1977, l’entreprise explique le fonctionnement de ses photocopieuses et rend hommage aux moines qui devaient auparavant effectuer ce travail manuellement. L’annonce est aussi belle qu’amusante.

9. Kia: Kia K900 (2014)

Le luxe et le confort n’étaient pas les mêmes depuis que Laurence Fishburne est apparue dans la publicité de la Kia K900 dans le Super Bowl 2014. une parodie amusante de la scène de choix de la capsule Matrix (rouge ou bleu) et Fishburne reprend son rôle de Morpheus pour l’occasion. La voiture n’est pas importante, les annonceurs ont vu leur opportunité et ont profité pleinement de Fishburne.

8. Coca Cola: Mean Joe Greene (1980)

La publicité intitulée “You Know Joe Greene” que Coca Cola a lancée pour le Super Bowl de 1979 est peut-être l’une des plus copiées de l’histoire de la publicité. L’annonce est en fait très simple: le grossier Joe Greene est blessé et très en colère sur le terrain de football et un garçon ennuyeux va et l’agace de sa gentillesse sans changer l’humeur du joueur, jusqu’à ce qu’il lui donne un Coca Cola et tout C’est le bonheur. L’annonce reçoit des points doubles, étant donné qu’ils ont dû transformer l’un des gars les plus durs de l’histoire de la NFL en un ours en peluche affectueux.

Et oui, ce n’est peut-être pas une publicité très geek, mais elle a été infiniment parodiée, même par Coca Cola elle-même:

Ou pour des séries comme Family Guy:

7. Budweiser: Wassup! (2000)

Peu d’annonces ont réussi à capturer ces petits moments de complicité que les amis ont comme cette histoire illogique créée par Budweiser pour le Super Bowl 2000, en plus de montrer l’importance de rapprocher des amis d’un média qui mourrait (presque) peu de temps après: la ligne fixe. Cela ne semble pas avoir de sens, mais vous le comprenez. Vous comprenez ce qui se passe et ça vous fait rire, n’est-ce pas ce type de connexion que les annonceurs cherchent toujours à créer? Wasssssaaaaaaaaaaaaaaap!

Il a également été parodié dans le premier film de la saga Scary Movie.

6. McDonalds: l’épreuve de force (1993)

The Showdown est l’une des publicités sportives les plus importantes jamais enregistrées, elle montre l’aube d’une époque de l’histoire de l’humanité. Larry Bird et Michael Jordan jouent pour un Big Mac et inventent ainsi les jeux les plus ridicules et impossibles. La publicité a eu de nombreuses suites et avec d’autres joueurs, mais cela rassemble l’essence de ce que furent les années de gloire du basket-ball à travers le monde.

5. Google: Parisian Love (2010)

Ce fut la première publicité que Google avait à la télévision. Ils sont devenus gros. C’est magnifique car au lieu de créer une production super cinématographique avec de l’aventurine hipster, ils ont réussi à créer une publicité où ils expliquent la fonction de leur moteur de recherche de façon proche et chaleureuse, avec une intrigue très profonde (le voyage à Paris) et romantique.

4. Pokémon: Pokemon20 (2016)

Pour célébrer son 20e anniversaire, la Pokemon Company a lancé une publicité qui montre La chose la plus importante à propos de Pokémon, l’inspiration et l’union que leurs fans ont malgré la distance géographique. L’idée de la publicité était d’encourager les gens à réussir grâce à la formation (la philosophie de l’entraîneur Pokémon). La publicité a été lancée dans le Super Bowl 50, en 2016, et était la première créée par la société pour cet événement.

3. Gatorade: Jordanie vs Jordanie (2003)

Cette publicité a été filmée lors de la dernière étape de Jordan en tant que basketteur et C’est un échantillon des avancées numériques de l’époque. Jordan est en compétition contre lui-même dans l’histoire de la publicité, mais dans la vraie vie, ils devaient scanner leur visage et leurs mouvements dans un énorme appareil pour les placer en post-production sur les joueurs avec lesquels il a concouru dans la portée.

Les effets de la publicité n’ont pas bien vieilli, mais ils ont jeté les bases de toute une façon d’utiliser le CGI, des visages rajeunissants, que nous voyons maintenant dans les films d’action (comme ceux des studios Marvel) ou dramatiques (comme The Irishman). D’un autre côté, l’histoire est toujours aussi fraîche que lorsque nous l’avons vue dans le Super Bowl 2003. À propos, il y a un documentaire sur la façon dont il a été filmé qu’il vaut également la peine d’être vu.

2. Volkswagen: La Force (2011)

Correctement intitulée The Force, cette publicité Volkswagen montre la force qui anime les fans de Star Wars depuis l’enfance, ce qui a rendu la saga géniale et c’est aussi très amusant. Il a remporté plusieurs prix internationaux de publicité (comme Cannes et l’Ouro), mais le plus important est qu’il a conquis notre cœur pour toujours.

En commercial, il a eu une suite et bien qu’il conserve également des éléments de Star Wars partout est l’annonce originale qui restera dans l’histoire comme l’une des meilleures présentées dans le Super Bowl. La Force est forte dans cette annonce Volkswagen.

1. Apple: 1984 (1984)

Dans toute l’histoire du Supere Bowl, aucune publicité ne représente plus l’essence même du “spécial” que l’annonce de l’Apple Computer Macintosh de 1984. Profitant de l’année, Steve Jobs a demandé à Ridley Scott de créer l’univers oppressif imaginé par George Orwell dans son roman 1984. Le résultat a été une super production d’un peu plus d’une minute qui n’a été diffusée qu’une seule fois. Avec cette publicité, Apple a déclaré la guerre à IBM, la société oppressive. Ils ont joué le rôle de cool, de liberté, bien que l’histoire montre que Big Brother avait de nombreuses similitudes avec Jobs.

En 2020, le match Super Bowl LIV peut être apprécié via l’application TUDN et TUDN.mx, sans restrictions et gratuitement.

En outre, comme cela est la tradition depuis des décennies, l’événement sera diffusé à la télévision au Mexique sur la chaîne 5 de Televisa avec la narration d’Antonio de Valdés, Enrique Burak et Pepe Segarra.

.