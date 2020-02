Les meilleures publicités geek du Super Bowl LIV 2020

Enfin est venu le Super Sunday, le jour où nous vivrons un nouveau Super Bowl. Et, comme tout le monde le sait, le jeu qui confronte les Chiefs contre les 49ers n’est pas seulement le plus grand événement sportif des États-Unis, c’est aussi la vitrine ultime des marques, qui profitent du Super Bowl chaque année pour sortir leurs nouvelles publicités.

Et pas étonnant, un spectacle qui attire environ 100 millions de téléspectateurs chaque année est toujours une belle vitrine. Les entreprises sont censées dépenser environ 5 millions de dollars pour 30 secondes d’espace, en plus d’un montant similaire dans la production des publicités les plus ambitieuses, qui mettent généralement en vedette des célébrités ou des personnages pertinents, tels que Rick et Morty.

Que ce soit pour sa qualité, pour les célébrités invitées ou simplement pour sa rareté, Voici une liste des publicités qui ont retenu notre attention lors du Super Bowl LIV.

WeatherTech – Scout

Une curiosité au sein de l’événement est le commercial de WeatherTech, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’accessoires pour voitures. David MacNeil, fondateur et PDG de WeatherTech, présente l’annonce, dans laquelle il remercie l’École de médecine vétérinaire de l’Université du Wisconsin d’avoir sauvé son chien golden retriever, appelé Scout, du cancer. L’annonce sert également à inviter le public à faire un don à l’institution.

Coca Cola Energy – Martin Scorsese met toute l’énergie

Coca Cola a engagé le grand Martin Scorsese, réalisateur sur toutes les lèvres pour The Irishman, pour parler de l’énergie produite par sa boisson, en compagnie de Jona Hill.

Quibi: le vol parfait

Quibi, une plateforme de streaming spécialisée dans les productions de 10 minutes, lancera une publicité qui montre l’avantage de consommer du contenu de qualité en un rien de temps.

Amazon – Avant Alexa

Ellen DeGeneres et sa partenaire, l’actrice Portia de Rossi, “se souviennent” de ce qu’était la vie avant Alexa.

Walmart – Visiteurs célèbres

La meilleure publicité du Super Bowl est probablement celle de Walmart, qui comprend des camées de R2-D2, C-3PO, Buzz Lightyear et même Bill S. Preston (Alex Winter), la co-star de la série Bill & Ted.

Hypothèque Rocket – Jason Momoa

La société immobilière en ligne a lancé une publicité avec Jason Momoa, le célèbre Aquaman de DC Comics. Jason Momoa nous montre une journée normale à la maison.

Secret – Le Secret Kicker

La société de déodorants lance une nouvelle annonce qui met l’égalité des sexes en avant, avec les joueurs de football professionnels Carli Lloyd et Crystal Dunn.

Snickers – Fixons le monde

Snickers tente de résoudre avec un chocolat géant les principaux problèmes du monde (y compris les domestiques qui nous espionnent).

Bud Light – Il ne peut y avoir qu’un seul Malone

Bud Light a voté avec deux publicités mettant en vedette le rappeur Post “Nico Ruiz” Malone et souhaite que les fans de la marque décident de ce qui se passera dans le Super Bowl.

Saucony – Chaussures amicales

Saucony, une marque de chaussures, présente sa première chaussure biodégradable.

Or Saint Archer – Patience

Saint Archer Gold, une marque de bière légère premium s’est associée au skateur professionnel Paul Rodriguez pour son annonce.

Pepsi Zero: Missy Elliott et H.E.R.

Missy Elliott et H.E.R. Ils jouent dans l’annonce de Pepsi Zero Sugar, avec une couverture de Paint It Black.

Kia Seltos – N’abandonnez pas vos rêves

L’entreprise automobile nous raconte l’histoire de Josh Jacobs, qui est passé d’une vie pleine de lacunes à la star des Raiders.

Audi E-Tron – Laissez-le aller

Audi rejoint la chanson “Let it go” de Frozen avec Maisie Williams, la star de Game of Thrones, Maisie Williams, et fait d’ailleurs la promotion de sa nouvelle voiture électrique Audi E-Tron Sportback.

Genesis GV80 – humour bizarre

John Legend et Chrissy Teigen nous montrent la nouvelle Genesis GV80.

GMC – Hummer électrique

General Motors présente sa version électrique du célèbre Hummer.

Michelob ULTRA – Formation avec Michael Cena

Jimmy Fallon, le célèbre présentateur, est entraîné par John Cena, le 13 fois champion de la WWE.

Découvrir – Non / OUI

Un collage de films pour voir les avantages de la carte.

Microsoft – Soyez le premier

Microsoft célèbre la première entraîneuse à atteindre un Super Bowl, l’assistante offensive des 49ers Katie Sowers.

Michelob ULTRA Pure Gold: la bière pour un monde meilleur

L’annonce promet que, pour chaque paquet de six paquets de Michelob ULTRA Pure Gold que vous achetez, la société contribuera à convertir un demi-mètre carré de terres agricoles pour produire des aliments biologiques.

New York Life – L’amour passe à l’action

La compagnie d’assurance nous apprend quelques mots de grec ancien, tous sont des façons de dire l’amour.

Porsche – Vol

Dans une parodie de Fast and Furious, nous voyons une poursuite avec les principales voitures de la marque au Musée Porsche en Allemagne.

Budweiser – L’Américain typique

Une publicité réalisée par la gagnante des Oscars Kathryn Bigelow qui renverse les stéréotypes négatifs des Américains.

Squarespace – Winona Ryder rentre chez elle

Winona Ryder visite Winona, Minnesota, la ville pour laquelle il est nommé.

Heinz – Trouvez la bonté

La marque lancera une publicité réalisée par Roman Coppola, fils de Francis Ford Coppola, ainsi que créateur de la série Mozart dans la jungle.

Little Caesars – Le meilleur depuis le pain tranché

Little Caesars casse la boîte à pain dans une curieuse publicité.

Prenez 5 bar – Où étiez-vous?

La marque de chocolat montre les réponses clichées à la question “où étiez-vous?”.

Loretta: Google nous raconte une histoire d’amour

Lancement commercial de Google, axé sur son assistant virtuel.

La première est une histoire d’amour racontée par Google Assistant, basée sur un vrai couple.

Le deuxième spot montre la capacité de Google Assistant à répondre aux questions du Super Bowl.

Des avocats partout

L’organisation Avocats du Mexique, qui regroupe les avocats mexicains, lance un faux site Web pour les amateurs d’avocats.

RIP Mr. Peanut

M. Peanut est également décédé dans une publicité où il s’est sacrifié pour sauver ses amis Wesley Snipes et Matthew Paul Walsh. L’idée était de présenter une suite à cette annonce dans le Super Bowl, mais la mort de Kobe Bryant a conduit la société à suspendre la campagne par respect.

Pringles – Rick et Morty

Les pommes de terre Pringles préparent un avant-goût de Pickle Rick, le célèbre Rick Gherkin, et la présentation commerciale sera diffusée dans le Super Bowl 2020.

Olay – Faire de la place pour les femmes

En octobre 2019, la première sortie spatiale féminine historique a été réalisée et le voyage a été répété deux fois. L’annonce du Olay Super Bowl est inspirée de la première sortie dans l’espace historique pour femmes qui a eu lieu en 2019. Elle comprend la participation de youtuber Lilly Singh, Busy Philipps (Freaks et Geeks) et de l’astronaute à la retraite Nicole Stott.

Doritos: Old Town Road

L’acteur Sam Elliott (A Star Is Born) et Lil Nas X star dans la publicité de Doritos.

Cheetos: MC Hammer

Le spot Cheetos révèle que les Cheetos ont aidé MC Hammer à composer son grand succès Can’t Touch This.

Mountain Dew – Le brillant

New Mountain Dew Zero Sugar montre une version de The Shining, mais au lieu de Jack Nicholson, nous voyons Bryan Cranston comme Jack Torrance.

ImpôtRapide: Tax Tax People

Turbotax nous montre des gens qui peuvent réaliser des choses incroyables et cherche à payer vos impôts.

Hyundai: l’accent de Boston avec Rachel Dratch et Big Papi

La publicité présente la comédienne Rachel Dratch (SNL) essayant d’enseigner à l’ancien joueur des Boston Red Sox David “Big Papi” Ortiz comment dire “Bahhhhstahn”.

Dans une deuxième publicité, nous voyons Chris Evans (Captain America), John Krasinski (Un endroit calme), Rachel Dratch (SNL) et la légende des Red Sox de Boston, David Ortiz, faisant ses meilleurs accents à Boston.

Verizon: signes vitaux

Verizon montre comment la technologie 5G peut aider le personnel médical à sauver des vies.

Jeep – Groundhog Day

Bill Murray revient à Groundhog Day et réinterprète Phil Connors dans une publicité Jeep.

