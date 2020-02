Les meilleures réactions des fans à la finale «Love Is Blind»

Love is Blind est presque terminé, tout le monde. Maintenant, il ne nous reste que le spécial réunion avant de devoir trouver un autre moyen de remplir nos soirées.

Avec un concept aussi sauvage, l’émission a attiré les téléspectateurs et ne les a pas laissés aller jusqu’à la dernière minute absolue. La finale d’hier a été un marathon d’émotions alors que les cinq derniers couples se sont rendus à l’autel. La fin a été une vraie surprise. Certains couples dont les gens étaient sûrs n’ont pas vécu leur mariage, tandis que d’autres ont dit «oui», qui aurait peut-être dû réfléchir à deux fois à leur décision.

L’amour est aveugle Giannina Gibelli | Netflix

Mais la meilleure partie de la finale n’était même pas ce qui était à l’écran, c’était les réactions du spectateur.

Que s’est-il passé lors de la finale?

Si vous n’avez pas regardé la finale, sachez que le reste de cet article contient des spoilers.

Giannina Gibelli et Damian Powers ont été le premier couple à frapper l’autel la nuit dernière. Alors que Giabelli était prête à se marier, Powers l’a rejetée devant tous ses amis et sa famille, ce qui était surprenant étant donné que Powers était toujours celle qui la poursuivait tout au long de la relation.

En entrant dans la finale, Kelly Chase et Kenny Barnes semblaient avoir l’une des relations les plus solides de la série, mais en fin de compte, Chase n’était tout simplement pas attirée par Barnes comme étant plus qu’un ami, elle l’a donc refusé.

Matt Barnett a eu froid aux pieds le jour de son mariage avec Amber Pike et a refusé de répondre à ses appels téléphoniques. Il finit par le rassembler et se rendit à l’autel pour épouser Pike.

Personne ne pensait que Jessica Batten et Mark Cuevas se marieraient ou devraient se marier. Heureusement, Batten a décidé qu’elle ne pouvait pas vivre le mariage et a laissé Cuevas à l’autel.

La seule histoire d’amour que tout le monde recherchait était celle de Cameron Hamilton et Lauren Speed. Le jour de leur mariage s’est déroulé sans accroc et les deux sont toujours mariés à ce jour.

Réactions des fans

Il y avait beaucoup à prendre tout au long de l’épisode d’une heure et demie, mais les fans ont pu récapituler le tout.

«Quiconque pense que Mark est la victime ici doit revoir la série entière et documenter chaque drapeau rouge que Jessica lui a lancé. #markisblind #loveisblind », a tweeté une personne.

Les résumés de l’épisode étaient tout.

“Giannina & Damian: L’amour est ab * tch, Amber & Barnett: L’amour n’est pas ça, quoi que ce soit, Kelly & Kenny: L’amour est aveugle, Jessica & Mark: Mark est aveugle, Lauren & Cameron: L’amour est aveugle”, un résume le fan.

“Lauren & Cam sont le jeu final de tous les jeux finaux”, a écrit une autre personne. «2. L’ambre est la reine de la finesse, elle est la véritable définition des chiffons de la richesse. 3. Ce spectacle devrait s’appeler Mark est aveugle, Jessica est un désordre alcoolique. 4. Kelly a pris un grand L. 5. Giannina pense qu’elle est un poète. »

“1) GG a obtenu comme 6 personnalités et Damian a comme -3”, a déclaré une autre personne. 2) Kelly discrète n’est pas sh * t. 3) Amber a mis Barnett à l’endroit englouti. Sis fait a avoué un meurtre prémédité au moins 5x 4) Jessica a besoin d’AA. Et Mark a besoin de lunettes. 5) Lauren et Cam ont tous deux dit la prière de Ciara. »

Mais la plupart du temps, tout le monde était impressionné par la vitesse et l’amour de Hamilton.

“Trouvez-vous quelqu’un qui vous regarde comme Cameron regarde Lauren”, a lu un tweet.

“Cameron a vraiment acheté une maison en vue d’avoir une femme et des enfants”, a écrit un utilisateur. «Était même prête à transformer la chambre d’amis en studio de travail pour Lauren. Par exemple, quand il dit: “Je vais prendre soin de toi.” Il veut vraiment dire que merde. “