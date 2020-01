Les meilleures scènes de combat d’Arrow, par le réalisateur / producteur James Bamford

En plus de donner naissance à tout un univers de super-héros sur The CW, Arrow a notamment mené des affrontements hebdomadaires rapprochés pour diffuser la télévision, car Oliver Queen et ses amis ont affronté toutes sortes d’ennemis.

À l’occasion de la finale de la série Arrow (intitulée «Fadeout» et diffusée le mardi 28 janvier à 9 / 8c, après un aperçu d’une heure), TVLine a invité James Bamford, coordinateur de cascades devenu producteur et réalisateur, à qui cette seule la saison a dirigé la première, le «purgatoire» bourré d’action et la finale de la série elle-même – pour examiner les 170 épisodes passés et proposer sa liste des 25 meilleurs combats.

Tout comme Oliver s’est régulièrement imposé lors d’une myriade d’escarmouches, Bamford a relevé le défi. Cela dit, “Il était très difficile de se limiter à ces combats, car j’en ai plusieurs autres proches et chers à moi au cours des huit dernières années”, a-t-il expliqué.

Dans la galerie ci-jointe (cliquez ici pour un accès direct), nous avons rassemblé des GIF de chaque mêlée passée mémorable pour illustrer les choix de Bam et les anecdotes dans les coulisses – qui vont de l’épisode pilote du drame de super-héros à, oui, une épopée significative séquence de la finale de la série encore à l’air.

Découvrez le Top 25 de Bam – les images seules sont garanties de déclencher de nombreux souvenirs de bagarres sismiques – puis offrez vos propres combats préférés dans la section des commentaires.

Vous voulez un scoop sur Arrow ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.