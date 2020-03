Les meilleures séries sportives, films et documentaires pour sortir

Le le monde du sport est dans une «pause» presque total et c’est qu’avec l’augmentation des cas de coronavirus dans le monde, de nombreuses ligues de football, basket-ball, baseball, courses et autres ont suspendu leurs activités Jusqu’à nouvel ordre, pour ne pas vous ennuyer, nous vous laissons ici une liste des meilleurs séries, films et documentairess sur le sport streaming pour passer le temps.

Aujourd’hui, il ne reste que des plateformes numériques pour regarder beaucoup de films ou de séries. Il y a toutes sortes de productions, sur des sujets très variés et de différents sports, donc vous trouverez certainement quelque chose pour ne pas vous ennuyer maintenant que le coronavirus nous a broyés.

Netflix, Amazon Prime Video, entre autres, sont les options idéales pour voir ces séries sportives, films et documentaires. Oui, vous devez payer une petite redevance mensuelle pour voir ces contenus, mais avec l’essai gratuit d’un mois il suffira de passer du temps alors que la situation revient à la normale.

Certains les films / séries sont un peu plus comiquesd’autres sont plus graves et montrent le côté sportif de la situation ou les documentaires montrent cette face cachée que nous voyons rarementCe sera alors une bonne occasion d’apprendre de tout.

Nous diviserons les séries, films et documentaires par plateforme Pour faciliter leur recherche, voici la liste de ce qui pourrait vous intéresser.

Netflix

Gold Stars: L’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA

Kickboxer: Représailles

Les superchamps

Club des corbeaux

Formule 1: Conduisez pour survivre

Sunderland Til I Die

Devenir champions

Première équipe Juventus

Porte 7

Apache: la vie de Carlos Tevez

Maradona à Sinaloa

Tiger

Boca Juniors confidentiel

12 juillet 1998: la journée parfaite

Formule 1: le frisson du Grand Prix

Gardiens des glaces

American Wrestler: The Wizard

Les perdants

Tueur à l’intérieur: l’esprit d’Aaron Hernandez

Amazon Prime Video

Bourrage d’espace

Tout ou rien: Manchester City

Creed: le cœur du champion

Creed ll: défendre l’héritage

Kroos

Faites-nous rêver

La dernière aventure du Gandul

Résilience – Rafinha Alcántara

Solo – Grimper à la vie

Journées de football

Ali

Douze

La dernière course

Andy Murray: Resurfaçage

Voici une bonne quantité de suggestions pour passer le temps; il y a des sports très variés, des styles différents, des approches pour tous les goûts et si vous n’avez rien à faire, Maintenant qu’il y aura un mois de “vacances” pour Pâques, vous pouvez en regarder une par jour ou choisir la meilleure série et ainsi occuper une partie de votre journée.