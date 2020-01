Les meilleurs et les pires croquis / films

Adam Driver hébergé Saturday Night Live pour la troisième fois ce week-end, et le résultat a été l’un des meilleurs épisodes de la saison. Non seulement il comportait le retour de Kylo Ren, mais il comportait des croquis vraiment étranges et hilarants qu’Adam Driver avait commis à 100%. Il est l’un de ces acteurs dramatiques qui a aussi un bon timing comique, et cet épisode lui permet de briller.

Découvrez ci-dessous les meilleurs et les pires croquis du Adam Driver hébergé Saturday Night Live.

Le meilleur

Del Taco Shoot – Je ne sais pas comment cette esquisse ne s’est pas retrouvée dans la fente 10-à-1, parce que c’est tellement bizarre. Mais la phrase répétée “Aw, mec, je suis tout de l’argent comptant!” En fait une esquisse absolument hilarante de haut en bas. C’est une prémisse si simple, mais le dévouement à la mèche de Beck Bennett et d’Adam Driver l’a accéléré jusqu’à une hilarité maximale.

La salle des sciences – Un programme éducatif PBS reçoit l’aide de certains enfants nerveux et bizarres, et Adam Driver fait de son mieux pour être patient avec eux face à leurs réponses inappropriées et déroutantes à ses questions. Bien sûr, tout arrive à une tête où il ne peut plus le supporter, mais ce n’est même pas la meilleure partie. C’est Cecily Strong et Mikey Day en tant qu’enfants qui rendent celui-ci extrêmement drôle. Leur maladresse innocente rend la procédure adorable et hilarante à la fois. De plus, j’adore que, à l’exception de l’ouverture, l’esquisse ne coupe jamais les trois plans pour un angle différent.

Sleepover – Honnêtement, je ne peux pas croire que la prémisse de cette esquisse se soit maintenue aussi longtemps. Mais la réponse feinte continue de Kate McKinnon à une toilette détruite par les inondations devient de plus en plus drôle, surtout quand elle commence à frapper le «papa chaud». Le département de garde-robe et de maquillage mérite beaucoup de crédit pour avoir rendu la performance de McKinnon encore plus drôle, parce que si une grande partie amplifie la comédie qu’elle apporte au sketch.

Épouser des ketchups – D’accord, c’est pourquoi l’esquisse de Del Taco ne s’est pas retrouvée dans l’esquisse 10: 1. Ce mariage de ketchup qui a mal tourné est beaucoup plus étrange. Cela frise le fait d’être une parodie de Wedding Story à cause du faux drame, mais il faut des tours différents pour se séparer d’être une véritable parodie. Ceci est la meilleure preuve du travail d’Adam Driver en tant qu’acteur réalisant une comédie à partir de l’authenticité. Ce scénario est tellement stupide, mais Driver agit de tout son cœur, et c’est pourquoi c’est tellement drôle.

Articles sympas du Web: