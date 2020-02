Les meilleurs et les pires croquis / films

RuPaul est une sensation de télé-réalité grâce à sa propre série de compétitions RuPaul’s Drag Race. Il ne faut pas s’étonner que RuPaul ait apporté une partie de son style et de son style de marque à Saturday Night Live dans ses débuts d’hébergement. Malheureusement, cela a été quelque peu gêné par une direction désordonnée et un mauvais timing tout au long de l’épisode. Heureusement, cela n’a pas empêché quelques croquis de se démarquer et de provoquer de grands rires, même si la majeure partie de l’épisode était difficile à perplexe.

Passons en revue les meilleurs et les pires croquis du RuPaul hébergé samedi soir en direct.

Le meilleur

La bibliothèque – Vous apprenez quelque chose tous les jours, et dans ce cas, ce croquis m’a informé que «lire» l’acte de signaler une faille chez quelqu’un d’autre dans la communauté LGBTQ. Donc, avoir RuPaul invité dans une bibliothèque publique où il «lit» des livres pour enfants est une prémisse hilarante. RuPaul se moque des agrafes pour enfants comme Eloise, Corduroy, Madeline, Harriet the Spy, et bien d’autres, et c’est exactement le genre de chose que j’espérais voir de RuPaul pendant SNL.

Boop It – J’adore quand les parodies commerciales prennent une tournure bizarre. Celui-ci pour un jouet similaire à Bop Il trouve un père qui essaie de s’amuser avec leurs enfants, mais il est un peu frustrant quand il n’est pas très bon dans ce domaine. Il a l’impression qu’il a quelque chose à prouver, et nous découvrirons bientôt pourquoi lorsque la mère des enfants viendra les chercher après leur week-end. C’est un virage plus sombre que ce à quoi vous vous attendiez, mais c’est ce qui le rend si drôle.

