Les meilleurs et les pires croquis / films

Cette fin de semaine, John Mulaney est devenu la première personne à accueillir un épisode de Leap Day Saturday Night Live. Mais ce n’était pas le seul moment notable à sortir de cet épisode exceptionnel de la série de sketchs de fin de soirée. C’est la troisième année consécutive que Mulaney accueille SNL, et j’espère que cela deviendra une tradition qui Lorne Michaels continue d’honorer. En parlant de traditions, cet épisode présente une autre esquisse musicale inspirée de New York, cette fois-ci par des sushis d’aéroport, et ce n’est qu’un des nombreux faits saillants hilarants.

Passons en revue les meilleurs et les pires croquis du John Mulaney présenté samedi soir en direct.

Le meilleur

Sushi d’aéroport – En tant que personne qui n’aimait pas autant le sketch Diner Lobster que tout le monde la première fois que John Mulaney a accueilli SNL, j’ai adoré le suivi de la salle de bain Bodega dans son deuxième passage d’hébergement. Par conséquent, je suis heureux d’annoncer que le troisième volet de cette tradition de croquis en cours, qui traite de l’atrocité qu’est le sushi d’aéroport, pourrait être le meilleur à ce jour. Il parodie diverses comédies musicales de Broadway d’une manière grandiose, et il y a une star invitée incroyable que les fans de John Mulaney et du Sack Lunch Bunch vont adorer.

Sound of Music: Rolf et Liesel – Les parodies musicales ont dominé la nuit, et ce retour à The Sound of Music met en évidence tout ce qui est étrange dans cette romance entre Rolf et Liesel. C’est charmant et bizarre, et c’est tellement parfait pour la sensibilité comique de John Mulaney, sans parler d’une vitrine parfaite pour les talents musicaux de Cecily Strong.

L’amiral – Kate McKinnon et Aidy Bryant font revivre leurs deux vieux personnages timides en compétition pour l’affection d’un prétendant désirable, mais cette fois, ils n’essaient pas d’empêcher Jennifer Lopez de les mettre hors course. Au lieu de cela, ils doivent empêcher un jeune et beau marin d’attirer l’attention d’un amiral, mais tout ce qu’il fait est tellement sexy. Les gags physiques ici sont grands, en particulier cette énorme sucette qui apparaît brièvement, mais ce sont les réactions exagérées de McKinnon et Bryant qui la maintiennent sur une base solide.

Transformation de Kyle – Kyle Mooney est connu pour son humour maladroit et ses personnages, mais il en a marre. Lorsque John Mulaney le tient à l’écart d’une esquisse de club de strip-tease, Mooney décide de prendre du volume. Voir Kyle avec ce physique déchiré et ce menton ciselé supplémentaire est troublant et drôle à la fois. Je souhaite que Leslie Jones soit toujours là pour faire partie de croquis de style mockumentary comme celui-ci, mais un camée de Justin Theroux a compensé son absence, sans parler de la version fictive de Mulaney.

