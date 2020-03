Les meilleurs et les pires croquis / films

Daniel Craig est un acteur sérieux. Rarement avons-nous vu la star de la franchise James Bond s’attaquer à quelque chose de comique, et la dernière fois qu’il a eu ce maladroit était la première fois qu’il a accueilli Saturday Night Live était de retour à l’automne 2012. Heureusement, même face au retard Pas le temps de mourir et la propagation du coronavirus dans le monde entier, lorsque Daniel Craig a de nouveau accueilli SNL ce week-end, il était prêt à se déchaîner en étant vraiment hystérique.

Ci-dessous, nous passons en revue les meilleurs et les pires croquis de la nouvelle SNL hébergée par Daniel Craig, qui incluent lui révélant un clip de No Time to Die sneak peek, testant une autre alternative Couteaux sortis accents, et jouer à un jeu de citation de film en profondeur. Sérieusement, certaines des choses qui sont sorties de la bouche de Craig à partir de ces croquis et plus ont été rendues exponentiellement plus drôles par le simple fait que c’est Craig qui les a dites. Regardez et profitez!

Le meilleur

Accent Coach – Chaque fois que Beck Bennett joue un personnage vraiment bizarre, je suis presque toujours à bord. Dans ce cas, c’est l’entraîneur d’accent de Daniel Craig qui aide l’acteur à se préparer à jouer Benoit Blanc dans Knives Out. Ce n’était pas toujours l’accent frit que nous avons entendu dans le film. Au lieu de cela, plusieurs autres accents du Sud ont été explorés, et la seule façon de vraiment les explorer était de parler des problèmes auxquels les Géorgiens sont confrontés, comme les mégots chauds. Daniel Craig est incroyable dans cette esquisse, et il dit les mots «jeans torrides». Cela devient un peu éclipsé par la ligne précédente, mais ça m’a fait craquer. Et cette fin l’amène à un autre niveau.

salade – Ceci est purement un croquis bizarre de 10 pour 1. Que diable fait Aidy Bryant ici? Quelle est cette salade qu’elle prépare? Mayonnaise, hot-dogs, fritos, laitue et autres ingrédients insensés cuits sur un radiateur? C’est le choc de la nature ridicule de cette salade et du style joyeux, vibrant et vintage de la chanson qui la rend si étrangement hilarante. Pour le rendre encore meilleur, Daniel Craig est absolument furieux de voir à quel point cette salade est dégoûtante. Le véritable acteur qu’il met dans ce croquis stupide le met au-dessus. C’est tellement génial.

Spectacle de jour – Ego Nwodim n’a pas eu beaucoup de chances d’évasion, même si elle a récemment eu un excellent morceau de mise à jour du week-end cette saison. Mais elle est tellement drôle dans cette esquisse. L’accent mis sur un détail aussi innocent et la réaction continuellement insultée qu’elle a est l’or de la comédie. La réaction nerveuse continue de Daniel Craig à la situation adoucit l’accord, et j’aime que l’esquisse devienne ridicule en ayant le personnage de Nwodim ne sachant pas comment manger de la gomme.

Deep Quote Game Night – Heidi Gardner s’est révélée être une experte en matière de création de personnages récurrents, mais elle est également compétente lorsqu’il s’agit de devenir des personnages subtilement amusants. Dans ce cas, elle est ce nerd de film qui parle dans une sorte de cadence et de voix étranges, avec une excitation presque modérée à jouer à un jeu de citation de film. Même si elle est de plus en plus impressionnée par les compétences de Daniel Craig en matière de citation de films, elle l’empêche d’aller trop loin. Pendant ce temps, le flirt de Daniel Craig et son excitation perçue à trouver un autre partenaire de citation de film profond sont si sincèrement joués. Et encore une fois, Craig disant quelque chose d’une ligne se référant à lui-même comme “seulement le plus grand papa Flick que vous rencontrerez jamais dans votre vie” rend le croquis entier encore meilleur.

