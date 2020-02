Les meilleurs et les plus mauvais croquis / films

C’est le week-end du Super Bowl, donc Saturday Night Live a décidé d’avoir l’un des joueurs vedettes de la NFL pour animer l’émission. J.J. Watt est une fin défensive pour les Texans de Houston, il n’est donc pas surprenant que la performance ne soit pas exactement son forté. Mais même ainsi, l’athlète a accueilli SNL avec le même enthousiasme et la même énergie que Peyton Manning, Michael Phelps et Charles Barkley ont apporté au Studio 8H. Mais il est également venu avec la même maladresse qui vient d’un manque d’expérience dans le jeu, résultant en un épisode plutôt médiocre de SNL.

Parcourons donc les meilleurs et les pires croquis du J.J. Watt a accueilli le Saturday Night Live ci-dessous.

Le meilleur

Robbie – Rudy est l’histoire sportive inspirante d’un footballeur opprimé de Notre-Dame avec beaucoup de cœur et un dévouement farouche pour le jeu. Mais Robbie est l’histoire d’un autre outsider dans l’équipe de football irlandaise. Malheureusement, Robbie est nul, et un seul joueur de l’équipe est la voix de la raison qui essaie de l’empêcher de participer au grand match des séries éliminatoires. Comment cela n’a-t-il pas été fait auparavant? Une idée si simple mais bien exécutée, et c’est la meilleure chose que J.J. Watt a fait cet épisode. De plus, bravo à celui qui s’est transformé en «o» dans Robbie en zéro.

Pizzeria – L’idée d’un livreur de pizza avec des filles comme paiement pour la pizza est l’un des clichés les plus connus du porno. J.J. Watt est le gars parfait pour jouer l’un de ces livreurs de pizza, mais ici, il est tenu responsable de ses mauvaises tactiques de livraison par le propriétaire de la pizzeria, joué parfaitement et hilarant par Kenan Thompson. Encore une fois, c’est une idée tellement brillante, et je suis surpris qu’il ait fallu autant de temps pour voir un croquis comme celui-ci.

Madden ’21 – Nous avons vu des croquis où quelqu’un doit enregistrer des lignes pour un jeu vidéo, mais celui-ci donne une tournure amusante en faisant tourner le futur jeu vidéo Madden ’21 J.J. Watt dans un idiot maladroit. J.J. Watt est un peu maladroit en ce qui concerne sa performance ici, surtout quand il doit se montrer incrédule face à la ligne qu’il lit. Mais les lignes elles-mêmes sont si drôles, que cela ne les gâche pas complètement.

Articles sympas du Web: