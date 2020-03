Les années 80 sont considérées à bien des égards comme une décennie fantastique par les émissions de télévision, les dessins animés, les voitures, les jeux, les jouets, la musique et la culture qui évoquent encore des vagues de nostalgie des décennies plus tard.

Un domaine qui capture parfaitement la décennie est le cinéma.

Hollywood était sur un rôle et avec elle est venu de nouvelles franchises et des classiques cultes qui valent bien la peine d’être revus aujourd’hui. Certains sont toujours pertinents à bien des égards et d’autres capturent et distillent les attitudes, les modes et l’ambiance de cette décennie nostalgique.

La question demeure, quels sont les meilleurs films des années 80 à regarder sur Netflix en ce moment?

Avec plus de 70 films des années 80 sur Netflix, voici notre sélection de ceux à regarder en ce moment.

Jour de congé de Ferris Bueller (1986)

Les films pour adolescents et lycées étaient énormes dans les années 80, avec des classiques comme The Breakfast Club, Weird Science et Teen Wolf qui ne sont que quelques exemples classiques.Cependant, un film qui a propulsé le genre vers de nouveaux sommets est le jour de Ferris Beuller du réalisateur John Hughes Off qui stars Matthew Broderick comme le

Matthew Broderick joue le rôle de Ferris Bueller.

Ferris décide de prendre une journée de congé bien méritée où il convainc son meilleur ami Cameron d’emprunter à ses pères la Ferrari 250 GT California, de sauver sa petite amie de l’école déguisée en père et de se rendre à Chicago pour une journée qui se termine tous les jours tout en ayant une longueur d’avance sur sa sœur aînée jalouse (brillamment représentée par Jennifer Gray) qui sait qu’il simule la maladie et son principe qui veut le rattraper.

Si vous cherchez quelque chose de cool et drôle avec une bande-son craquante qui aurait été partout dans MTV à l’époque, alors c’est le film pour vous et posez-vous la question pourriez-vous faire tout ce que Ferris fait en une journée ?

L’aube rouge (1984)

Les années 60 avaient The Ratpack avec des crooners comme Sammy Davis Junior et Frank Sinatra et les années 80 avaient le Bratpack qui comprenait un grand nombre de jeunes stars de cinéma pour adultes et adolescents, dont beaucoup dans ce film classique de la guerre froide de 1984 devenu chaud.

Le film de guerre pour adolescents de Gung Ho se déroule dans une petite ville du Colorado dans le contexte de tensions croissantes entre l’OTAN et le Pacte de Varsovie.

Tout le monde vit avec bonheur sa vie et va à l’école quand tout à coup la troisième guerre mondiale éclate avec des parachutistes soviétiques et cubains descendant du ciel et qui envahissent la ville endormie et placent ses habitants sous occupation.

Pendant le chaos de l’invasion, un groupe de lycéens, dont les fils du chef de la police et du maire de la ville, s’échappe vers les montagnes et la cachette.

Après avoir été témoin de la brutalité de l’occupation, les enfants se lancent dans une guérilla contre les envahisseurs et deviennent rapidement connus sous le nom de The Wolverines, du nom de l’équipe de football du lycée que beaucoup étaient avant le déclenchement de la guerre.

Ce qui se déroule dans Red Dawn est un scénario “ What If ” intéressant qui s’est avéré extrêmement populaire en 1984 quand il est sorti et a aidé à propulser la carrière cinématographique de nombreuses célébrités, notamment Patrick Swayze, C. Thomas Howell, Charlie Sheen, Lea Thomson et Jennifer Gray.

Le pistolet nu (1988)

Si vous cherchez un peu d’humour slapstick pendant ces périodes de test, vous ne pouvez pas vous tromper avec la parodie slapstick de Cop montre que c’est The Naked Gun.

Basé sur la série The Police Squad des années 70 qui mettait également en vedette Leslie Neilson dans le rôle du lieutenant Frank Drebin, un détective de la police qui doit arrêter l’assassinat de la reine Elizabeth II d’un joueur de baseball ayant subi un lavage de cerveau.

Ce qui se déroule, ce sont des gags et des calamités constants qui vous feront rire tout au long, même si vous devrez suivre pour les voir tous.

Parfait si vous aimez les films tels que Airplane ou Hot Shots et autres films de parodie et de parodie en général.

Académie de police (1984)

Les années 80 ont donné naissance à quelques franchises et l’une des plus appréciées est la Police Academy.

Steve Guttenberg est Mahoney, un gardien de parking qui se venge d’un client impoli et se retrouve avec une grève de trop avec la police et se retrouve, vous l’aurez deviné, à la Police Academy.

Ce qui se déroule est un film de comédie classique qui a un tas de malhonnêtes inadaptés et les outsiders réussissent à devenir des policiers avec des rires sérieux tout au long et un groupe mixte de personnages qui ont joué dans sept films dans l’ensemble.

La bonne chose est qu’une fois que vous avez regardé la première Académie de police, vous pouvez ensuite les exciter car ils sont tous sur Netflix, mais il vaut mieux être rapide car ils partiront fin mars.

Blade Runner The Final Cut (1982)

Les années 80 ont vu un énorme changement dans les effets spéciaux à la fois pratiques et générés par ordinateur et un genre qui a vraiment profité de cela était la science-fiction et un film qui a fait exploser tout le monde était la version de Ridley Scott de la nouvelle de Philip K.Dicks ‘Do Androids Rêve de mouton électrique?

Blade Runner met en vedette Harrison Ford dans le rôle de Decker, un Bladerunner qui est un croisement entre un détective privé et un mercenaire chargé de «retirer» des réplicants d’apparence humaine.

Les réplicants sont interdits sur Terre car ils sont dangereux et rien de plus qu’un groupe d’androïdes militaires du Nexus 6 dirigé par le regretté Rutger Hauer qui vient sur terre pour demander une prolongation de leur courte vie par leur créateur.

Ce qui se déroule est un chef-d’œuvre du cinéma où la ville sombre et industrielle de LA est tout autant un sujet d’émerveillement et de crainte que l’histoire dure de la science-fiction noire-esque qui fusionne pour montrer un avenir à la fois sombre et beau dans une égale mesure. .

Raiders of The Lost Ark (1981)

Dans la foulée de son rôle hors du commun en tant que Han Solo dans Star Wars, Harrison Ford joue un autre rôle emblématique qu’il a fait sien en tant qu’archéologue aventurier Indiana Jones.

Ce casting combiné aux talents de Steven Spielberg et George Lucas a donné au monde la franchise de films d’aventures des années 1930 qui est appréciée de tous.

Raider of The Lost Ark est le premier des trois films d’Indiana Jones des années 80 et est une chevauchée de plaisir, d’excitation et à la fin de moments vraiment effrayants alors que le Dr Jones contrecarre les tentatives des nazis diaboliques de localiser et d’utiliser l’arche biblique de L’alliance pour les aider dans la domination du monde.

Maintenant, une fois que vous avez regardé le premier film, vous pouvez passer au tout aussi brillant Temple of Doom de 1985 et The Last Crusade qui met également en vedette Sean Connery en tant que père d’Indiana.

Cette trilogie de films a tout pour plaire.

Du plaisir, de l’excitation, des endroits exotiques et une histoire rapide et exaltante tout au long de votre vie, donc si vous êtes en lock-out et que vous avez besoin de vous échapper, asseyez-vous, prenez du pop-corn ou tout ce que vous pouvez et profitez de la balade.

Besoin de plus? Vous pouvez trouver une liste complète des films sur Netflix des années 80 ici.