Les meilleurs films des années 90 à regarder sur Netflix en ce moment

Les années 90 ont été une décennie impressionnante pour les films et Netflix a plus de 100 films à choisir parmi cette décennie très appréciée. Voici nos choix dans les meilleurs films des années 1990 sur Netflix en ce moment.

Alors par où commencer? Eh bien peut-être avec ces classiques qui sont un mélange de comédie, de famille, de roms et de drames et de thrillers d’action qui devraient satisfaire toutes les envies des années 90 que vous pourriez avoir.

N’oubliez pas, vous pouvez trouver une liste complète des films des années 1990 sur Netflix dans notre liste dédiée. De plus, si vous avez raté notre publication des meilleurs films des années 80 sur Netflix, allez aussi le vérifier.

Crochet (1991)

Robin Williams incarne le Peter Pan adulte qui doit retourner à Neverland et sauver ses enfants des griffes du capitaine Hook (Dustin Hoffman).

Il reprend l’histoire classique des enfants de J.M Barrie et la mélange avec beaucoup de succès. C’est une pure évasion pour toute la famille que vous reviendrez maintes et maintes fois et vous entendrez probablement «Bangarang!» Autour de votre maison pendant des jours après l’avoir vue aussi.

Tremblements (1990)

Kevin Bacon dirige une bande de habitants de la ville pour vaincre les vers géants mutés qui réagissent aux tremblements du sol pour chasser leurs proies. Oui, c’est une vraie phrase.

Tremors rassemble la comédie, la science-fiction et l’horreur dans un seul package et livre un film extrêmement amusant.

Robin des Bois Prince des voleurs (1991)

Kevin Costner, Morgan Freeman et Cristian Slater sont les vedettes de cette adaptation à succès de l’histoire classique qui a été un succès mondial en 1991.

Le regretté Alan Rickman est brillant comme le shérif de Nottingham étant à la fois drôle et effrayant à la fois.

Si vous cherchez des films d’action et d’aventure qui plairont à toute la famille, alors Robin Hood Prince Of Thieves est celui à ajouter à votre liste de surveillance.

Si vous aimez vos swashbucklers, vous pouvez également consulter The Mask of Zorro qui est également sur Netflix en ce moment.

Éclosion (1995)

Tout le monde a parlé de Contagion, cependant, un autre film qui semble approprié pour aujourd’hui est Outbreak qui a été sur la liste des 10 meilleurs de Netflix ces dernières semaines.

L’épidémie raconte l’histoire d’un singe infecté qui pénètre aux États-Unis et infecte une petite ville. L’armée intervient et isole la ville et ses habitants des maladies infectieuses.

Il devient alors une course contre la montre pour qu’un colonel de l’armée trouve le singe qui a été relâché dans la nature et sauve la ville d’un général déterminé à détruire la ville.

Avec un casting de stars comprenant Dustin Hoffman, Renee Russo, Morgan Freeman et Donald Sutherland parmi tant d’autres, c’est un film frénétique et fascinant qui vous tiendra en haleine tout au long.

Austin Powers: International Man Of Mystery (1997)

Austin Powers a conquis le monde en 1997, ce qui a donné lieu à deux suites.

Le super-espion britannique aux dents bancales des années 60 est figé après que son ennemi, le Dr Evil, ait quitté la Terre et soit décongelé dans les années 90, où il doit contrecarrer les plans du Dr Evils tout en essayant de s’adapter à un monde en mutation.

La comédie d’espionnage humoristique est pleine à craquer de moments gags, insinuations et slapstick alors que Mike Myers joue à la fois Austin Powers et Dr. Evil avec brio.

Si vous cherchez quelque chose qui vous fera rire tout le long, alors Austin Powers devrait être le film pour vous.

Goldeneye (1995)

Aux côtés d’Austin Powers, il y a pas mal de films de James Bond parmi lesquels choisir et l’un des meilleurs de l’ère moderne des films de Bond est Goldeneye.

C’était la première fois que Pierce Brosnan était l’espion qui parle doucement et c’est un classique qui mérite votre attention.

L’action est non-stop et vous emmène partout de la Russie aux Caraïbes et a des séquences d’action incroyables qui vous garderont accrochés tout au long.

Si vous êtes un joueur rétro, vous voudrez probablement démarrer votre Nintendo 64 et jouer au jeu tout aussi génial basé sur le film, mais regardez-le d’abord avant de le faire!

Jerry Maguire (1996)

Tom Cruise joue le rôle de Jerry Maguire, l’agent sportif en devenir qui décide qu’il veut offrir un service plus personnalisé aux stars du sport qu’il représente.Il quitte donc la grande agence pour laquelle il travaille et sort seul avec une mère célibataire qui le rejoint (Renne Zellweger).

Son seul client est joué Cuba Gooding Jr. un quart-arrière superstar qui le met à l’épreuve tout au long.

Si vous manquez de sports et aimez une bonne comédie romantique, alors Jerry Maguire devrait cocher toutes les bonnes cases pour vous.

Horizon événementiel (1997)

Aimez les films d’horreur et de science-fiction, puis Event Horizon est à regarder.

Le casting comprend Laurence Fishbourne (The Matrix) et Sam Neill (Jurassic Park) en tant qu’équipage envoyé pour sauver l’Event Horizon, un navire qui exécutait un nouveau type de propulsion appelé Gravity Drive apparaît soudainement autour de Neptune.

Une fois à bord du navire vide, le mystère de ce qui se passe se déroule et, dans certains cas, envahit la vie de l’équipe de sauvetage, car le Gravity Drive a fait plus que propulser le navire, il a ouvert les portes à une autre dimension.

Le rachat de Shawshank (1994)

The Shawshank Redemption est un drame en prison mettant en vedette Tim Robbins dans le rôle d’Andy Dufresne, un banquier qui a été condamné à deux peines de prison à perpétuité pour le meurtre de sa femme et de son amant.

En entrant en prison, il subit des attaques brutales, il se lie d’amitié avec un passeur condamné, Red, joué par Morgan Freeman et il aide ensuite les gardiens de la prison avec leurs finances et avec le blanchiment d’argent de la bibliothèque de la prison.

Le film lui-même, bien qu’il ne soit pas un grand succès à sa sortie cinématographique, est depuis devenu un classique culte grâce à son exceptionnelle histoire d’acteur et convaincante.

Goodfellas (1990)

Le film final est un film classique de Gangster.

Si vous avez aimé The Irishman, vous adorerez Goodfellas qui met en vedette Robert De Niro, Joe Pesci et Ray Liotta et, comme l’Irishman, se déroule sur une longue période de 1955 au début des années 80.

Ce film épique réalisé par Martin Scorsese est basé sur un livre intitulé Wiseguy et est un regard violent sur le monde de la mafia et son évolution au fil du temps.

Si vous recherchez un chef-d’œuvre élégant et cinématographique, Goodfellas vaut bien votre temps.

Quels films des années 90 regarderez-vous sur Netflix et quels films de la formidable décennie aimeriez-vous voir disponibles?