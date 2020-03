Les meilleurs films “d’homme invisible” que vous n’avez jamais vus – / Film

Publié le vendredi 28 février 2020 par Rob Hunter

(Bienvenue à Les meilleurs films que vous n’avez jamais vus, une série qui jette un regard sur des films un peu plus obscurs, sous le radar ou tout simplement sous-estimés. Cette semaine, nous partons à la recherche de films inédits présentant l’invisibilité!)

La grande nouveauté de cette semaine est une nouvelle interprétation d’un classique – un classique d’Universal Monsters pour être précis – mais tandis que The Invisible Man de Leigh Whannell trouve sa propre identité en jouant avec la formule, de nombreux autres films ont suivi des chemins similaires à des modèles complètement différents destinations. Ce qui a commencé avec le classique de James Whales en 1933 a grandi pour inclure des suites directes et de nombreux films qui ont trouvé l’inspiration dans l’adaptation de H.G. Wells.

L’intrigue des personnes devenant invisibles a traversé de nombreuses itérations, des manigances de Kurt Russell pour Disney dans Now You See Him, Now You Don’t (1972) aux horreurs décidément cotées R de Paul Verhoeven dans Hollow Man (2000) à même tarif plus torride comme Les aventures érotiques de l’homme invisible (2003). Mais vous les connaissez tous, alors pourquoi ne pas jeter un œil à quelques exemples amusants que vous avez probablement manqué au fil des ans?

L’homme invisible contre la mouche humaine (1957)

Les meurtres non résolus sont de plus en plus fréquents autour de Tokyo, et le dernier meurtre à bord d’un avion en plein vol pourrait être lié. (Il est lié.) Les corps sont trouvés poignardés à mort avec pas un seul témoin près de la scène du crime. Le seul indice récurrent? Un léger bourdonnement entendu avant et après chaque meurtre. Si vous avez deviné qu’un fou se transformait en mouche pour passer outre la sécurité, eh bien, vous avez raison! Maintenant, quoi ou qui pourrait éventuellement attraper un criminel aussi sournois?

Cette image du crime japonais est un mélange ambitieux d’idées de genre, et tout cela est joué directement et mortellement. Un homme d’affaires en quête de vengeance, un rayon d’invisibilité qui cause aussi le cancer, des danseurs impertinents dans un club de mauvaise réputation, plusieurs meurtres, un flic prêt à se sacrifier, des trains miniatures explosifs, des hijinks invisibles avec une banane, une tentative de vol, un acte de terrorisme avec nombre de corps à trois chiffres… et une mouche humaine un an avant que Vincent Price n’en rencontre et écrase un bien plus célèbre. Ce film a tout!

Une partie du plaisir du film est qu’il s’agit essentiellement d’une procédure policière simple, même si cette entreprise folle se déroule tout autour. Les flics travaillent à restreindre les suspects et à rechercher des connexions entre les cibles, et même la théorie de la mouche passe par un travail de détective alors qu’elle regarde des mouches venimeuses du monde entier. Cela devrait-il être important lorsque les victimes ont toutes été poignardées? Je ne sais pas, je ne suis pas entomologiste, mais je dois respecter le degré de minutie de la police dans son enquête.

The Invisible Man vs The Human Fly n’est pas disponible actuellement.

Envahisseurs invisibles (1959)

Un scientifique connu pour ses appels à la paix mondiale reçoit la visite d’un vieil ami un soir, mais plutôt que d’être une réunion chaleureuse, c’est en fait un cauchemar – son ami a été tué dans un accident et enterré récemment! Le mort n’est pas un zombie, car à la place, son corps est habité par un étranger invisible envoyé de la lune pour avertir l’humanité. Rendez-vous ou périssez entre les mains invisibles des envahisseurs invisibles!

Ouais ouais, cette tranche de science-fiction / horreur des années 1950 n’est pas si géniale, mais je suis ici pour dire que c’est amusant et créatif de toute façon. La prémisse est remplie d’originalité car elle mélange la configuration d’invasion extraterrestre avec une armée de zombies une décennie avant que les zombies ne pénètrent dans la culture pop avec Night of the Living Dead de George Romero (1968). Les morts-vivants ici ne cherchent pas à manger du cerveau, mais ils sont toujours une menace avec laquelle il faut compter car leurs corps sont ceux de leurs proches, et même si vous en détruisez un, l’étranger invisible passe simplement à un autre cadavre. Quel espoir l’humanité a-t-elle contre les envahisseurs invisibles?

Ouais ouais, ils ont beaucoup d’espoir parce que l’humanité a de leur côté la science, l’ingéniosité et le scénario du film. Pourtant, il y a une chair de poule divertissante pour les humains zombifiés, et la nature ridicule de tout cela transforme le film en une sorte d’horreur / comédie. Le plus grand WTF n’est même pas un point d’intrigue mais plutôt un choix de cinéaste – la putain de chose est essentiellement racontée par les voix fortes John Dehner (The Right Stuff, 1983) qui tient les téléspectateurs au courant, au point même de parler par-dessus le dialogue des personnages à l’écran. C’est ridicule et patriotique, et j’adore ça.

Invisible Invaders est actuellement sur Blu-ray / DVD et disponible en streaming.

M. Inde (1987)

Arun est un gars sympa avec à peine une roupie à son nom, mais il compense cette pénurie financière avec un cœur énorme. Il a ouvert sa grande maison à dix orphelins, et tout en les soutenant est un combat, c’est celui qu’il fait avec un sourire sur son visage et une danse dans sa démarche. Lorsque son père éloigné mais brillant meurt, Arun se retrouve propriétaire d’un appareil d’invisibilité, et il voit beaucoup de bonheur et de prospérité dans son avenir. Malheureusement pour lui, un super méchant avec une tanière et des puits d’acide veut aussi l’appareil.

Je ne suis récemment devenu un converti dans le monde varié du cinéma indien, mais si mon goût général me voit aimer la plupart des épopées d’action, je suis aussi devenu friand de quelques efforts extérieurs de genre. Ce film de super-héros de la fin des années 80 convient parfaitement car il combine des manigances d’action / science-fiction, la méchanceté du Dr Evil et beaucoup de cœur. Sérieusement, la première heure est Arun chantant et dansant avec ses orphelins, mais il est forcé de passer en mode héros lorsque la femme qu’il aime est kidnappée. Repérez les numéros de chansons et de danses festives!

Aussi doux et sincère que cela puisse être, cependant, le film ne craint pas les trucs désagréables. Dans les scènes de combat, des enfants sont frappés et jetés, une petite fille est explosée, des gens sont dissous dans de l’acide et un fou menace l’Inde avec des missiles nucléaires. Le mal est en marche, et le message du film est essentiellement que seule la gentillesse inconditionnelle – par Arun, mais aussi par ceux qui sont affectés par lui – peut sauver le monde. Ringard? Bien sûr, mais parfois le fromage est exactement ce que le médecin a ordonné.

M. India n’est pas disponible actuellement.

Griff l’invisible (2010)

Griff travaille un travail fade dans un bureau terne avec des collègues qui le taquinent ou l’ignorent alternativement, mais la vie est différente dans son temps libre. C’est un super-héros qui se décrit et qui porte un costume et combat le crime la nuit. Son excentricité est suffisante pour attirer l’attention d’une jeune femme avec sa propre croyance puissante, et ensemble, ils s’encouragent à croire en eux-mêmes. Pour le meilleur et pour le pire.

Ce film australien est finalement plus une romance bizarre qu’un effort de genre axé sur l’invisibilité, mais il y a une douceur dans son étreinte d’imagination et de positivité qui en fait un gagnant subtil. True Blood Ryan Kwanten (vous vous souvenez de lui?) prend la tête aux côtés d’un formidable Maeve Dermody comme Melody. Elle est tout aussi maladroite et pense qu’elle est en quelque sorte capable de traverser la matière, et leur défi devient de trouver la bonne modulation entre le réel et le légèrement décalé.

En ce qui concerne l’invisibilité, le film semble déchiré du même livre qui nous a donné la sécurité non garantie de 2012, alors utilisez-le comme guide avant de chercher celui-ci. Il y a une maladie mentale en jeu, bien sûr, mais qui peut dire qui est fou dans ce monde effrayant? Nous devrions être heureux lorsque deux doux tapageurs se rencontrent, et la fin du film fonctionne essentiellement comme un test décisif de votre propre croyance non seulement en invisibilité ou en perturbation de la matière, mais en amour. Aww.

Griff the Invisible est actuellement sur Blu-ray / DVD et disponible en streaming.

Le garçon invisible (2014)

Michele n’est pas le garçon le plus populaire à l’école, mais il est peut-être celui qui s’en prend le plus. Lorsque sa tentative d’impressionner son béguin avec un costume ancien se traduit plutôt par plus d’embarras, il fait un vœu de colère qui révèle un pouvoir secret – il peut se rendre invisible.

Cet effort italien me rappelle un peu le film danois Antboy de 2013 dans la mesure où il s’agit d’un YA sur un territoire de type super-héros, mais il est légèrement moins idiot dans son approche et présente des effets plus forts. L’intimidation semble réelle, et le tourment de Michele est palpable, et il reste ancré une fois que l’invisibilité entre dans le cadre. Il y a du plaisir à avoir, mais le drame crée une sorte de tension, et l’aventure qui s’ensuit est aussi excitante que vous l’espérez pour un film destiné aux jeunes. Michele fait un bref détour dans le vestiaire des filles tout en étant invisible, mais ce n’est pas Zapped (1982), donc c’est toujours sans danger pour les yeux des jeunes car tout le monde est en sous-vêtements et serviettes.

Le film prend une page des films de super-héros américains (et oui, de l’Antboy susmentionné) dans son approche de la construction du monde et de la mise en place d’une suite. Nous recevons une menace immédiate lorsque des enfants disparaissent, et alors que Michele sauve la situation, ses efforts révèlent des secrets sur lui-même et sur la dangereuse organisation derrière tout cela. Il suffit de vous intéresser à un suivi, heureusement venu en 2018 avec The Invisible Boy: Second Generation. Il s’agit toujours de Michele, donc je ne sais pas de quoi parle ce titre, mais je vais quand même lui donner un tour.

The Invisible Boy n’est pas disponible actuellement.

L’invisible (2016)

Bob a abandonné sa femme et sa fille il y a des années sans donner de raison, et depuis lors, il l’a vu passer sa vie dans une petite ville forestière. Lorsque sa femme appelle pour s’inquiéter de leur fille, Bob rentre chez lui pour aider à trouver un monde de problèmes qui l’attendent. Il est pris dans le trafic de drogue, sa fille disparaît, et oh oui, la maladie qui le rendait lentement invisible s’aggrave.

Alors que les autres films de cette liste voient des gens utiliser et contrôler leurs pouvoirs d’invisibilité à divers effets, cet indé canadien sert un homme qui ne peut rien contrôler. Cela fonctionne comme un point d’intrigue littéral avec des effets vraiment tueurs: son invisibilité à croissance lente révèle la chair, les os, le sang qui circule dans les veines, son cœur qui bat, et plus encore. Mais la lente décoloration de Bob est tout autant une métaphore pour un homme qui devient de plus en plus inutile et remarqué. Personne ne s’en soucie, personne ne compte sur lui, et sa propre valeur personnelle pourrit en conséquence.

C’est un drame assez puissant, mais le moteur principal du film est un effort criminel influencé par le genre, et à ce titre, il divertit et fait vibrer. Les méchants et le malheur sont aussi présents que le drame familial de Bob, et le film fonctionne bien pour capturer des criminels de bas niveau et leur environnement. C’est un indé, donc l’action ne monte jamais vraiment, mais il y a de l’intensité dans le voyage de Bob à la fois pour sauver sa fille et pour se racheter. Les deux réussissent à retenir votre attention.

The Unseen est actuellement sur DVD et disponible en streaming.

