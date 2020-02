Les meilleurs films d’horreur et de thriller coréens que vous devez regarder

C’était génial de voir Parasite remportez le prix du meilleur film aux Oscars dimanche dernier. Réalisateur Bong Joon-ho, son équipe et tous les acteurs ont tous prêté leurs talents à la réalisation d’un superbe film; J’espère que ses multiples victoires aux Oscars encourageront ceux qui n’ont pas encore vu à le vérifier.

Mais qu’est-ce que c’est? Vous êtes quelqu’un qui a vu Parasite, l’aimait, et maintenant vous avez envie de plus de cinéma coréen? Bien devinez quoi? Je t’ai couvert.

Pour ceux d’entre vous qui cherchent à approfondir ce que le cinéma coréen a à offrir, je suis allé de l’avant et j’ai compilé un guide de certains des films les plus emblématiques du pays dans le genre thriller et horreur. Des thèmes politiques et sociétaux irrésistibles à la vengeance assoiffée de sang, chacun de ces films incarne une identité unique. Non seulement ils véhiculent chacun une démonstration viscérale de la brutalité, mais ils affichent également une narration remarquable.

L’hôte – 2006

Quelle meilleure façon de commencer ce guide qu’avec un autre film de Bong Joon-ho? Il convient de mentionner que le protagoniste de The Host est incarné par nul autre que Song Kang-ho (le patriarche de la famille Kim de Parasite).

Bien que Joon-ho ait créé un éventail fascinant d’œuvres dramatiques et pleines de suspense, The Host est probablement son film qui se penche principalement sur des éléments d’horreur – étant donné le monstre plutôt grand qui terrorise les gens. Pendant le déchaînement du monstre, il finit par kidnapper la fille de notre protagoniste; rassemblant tout son courage, le père doit partir à la rencontre de la monstruosité aquatique.

L’hôte sert également de film politique – une partie de l’histoire a été inspirée par un acte de pollution ordonné par des responsables américains en Corée. Avec son portrait de l’armée américaine et du gouvernement coréen, The Host offre diverses perspectives sur la façon dont les pays géreraient une crise aussi intense. Mais plutôt que d’apparaître comme un mélodrame sec, le film explore son commentaire à travers l’humour satirique, offrant un mélange intrigant de rires parmi tout le chaos.

Si vous avez vu Parasite, vous remarquerez pas mal de qualités que ce film partage avec lui. L’incroyable capacité de Joon-ho à équilibrer le drame sérieux et la comédie se fait sentir dans The Host; ces moments graves procurant de l’adrénaline palpitante. Ce film est un excellent bijou pour ceux qui ont besoin d’un film monstre (et ceux qui recherchent également un film plus profond).

Train pour Busan – 2016

Avez-vous déjà peur d’être pris au piège dans un train lorsqu’une sorte d’horrible incident se produit? Eh bien, c’est à cela que sert Train To Busan – et cet horrible incident implique de nombreux zombies.

Seok-woo et sa fille embarquent un jour dans un train pour ce qui devrait être un simple voyage; sauf au moment où le train est sur le point de partir, une personne infectée peut continuer sans être détectée. Une bouchée en entraîne une autre, et tout d’un coup, la majorité des occupants du train sont infectés. Train To Busan offre une approche unique du genre zombie; étant donné que le film passe beaucoup de temps dans un train, la mobilité de ceux qui s’efforcent de survivre est limitée. Lancez également la difficulté d’essayer de garder vos proches en sécurité (qui se trouvent à quelques voitures de train loin de vous), et vous vous êtes retrouvé dans une situation troublante. L’endroit encombré apporte une tension élevée à l’action, les passagers ayant peu de place entre eux et les mâchoires bruyantes des zombies.

Pour ceux qui recherchent une vision passionnante du chaos zombie, ne cherchez pas plus loin que Train To Busan.

J’ai vu le diable – 2010

Après que le tueur en série Jang Kyung-chul ait tué la fiancée de Kim Soo-hyun, Soo-hyun se charge de chasser Kyung-chul et de se venger. Il va sans dire que la description ci-dessus définit clairement I Saw The Devil comme un conte de vengeance – mais ce n’est pas votre histoire de vengeance typique.

Plutôt que le film menant à un seul exemple de Soo-hyun se venger de Kyung-chul, le premier décide de suivre le second, commettant des actes de violence brutale contre lui. Des coups vicieux aux mutilations grossières, Soo-hyun s’éloigne à Kyung-chul. Entre ces moments, cependant, Kyung-chul est laissé à lui-même, s’en prenant à des individus innocents de manière horrible.

I Saw The Devil n’est pas un film pour ceux qui deviennent facilement nauséeux. Sa représentation de la violence intestinale est implacable, créant une atmosphère inquiétante. Au cœur du film se trouve celui de la violence pure – nos deux personnages principaux sont animés par la violence, l’un concernant la vengeance et l’autre la recherche du plaisir. Mais cela dit, si vous êtes intéressé à découvrir un conte de vengeance convaincant débordant d’adrénaline et de suspense, I Saw The Devil vous livrera.

Un conte de deux soeurs – 2003

Jusqu’à présent, j’ai partagé des films sur les monstres, les zombies et les tueurs en série, il est donc temps de passer à quelque chose de plus éthéré et psychologique. Le film commence avec notre jeune protagoniste, Su-mi, traitée dans un asile psychiatrique (ses problèmes tournent autour de la psychose). Lorsqu’elle est finalement libérée, elle rentre chez elle chez sa jeune sœur, son père et sa belle-mère. Au fil du temps, Su-mi vit des événements surnaturels, voyant à un moment donné sa mère décédée ramper sur elle. Lorsque Su-mi commence à soupçonner que la belle-mère fait du mal à sa petite sœur, les tensions commencent à s’intensifier.

En dire plus reviendrait à pénétrer un territoire dangereux de spoiler.

A Tale of Two Sisters est une œuvre fascinante d’horreur surnaturelle et psychologique. L’atmosphère envoûtante et le drame en spirale présentent un froid imprégnant tout au long du film, créant un air troublant de mystère et d’obscurité. Le film se présente également comme un puissant travail d’horreur domestique; la tension au sein de la famille est palpable, s’effaçant au fil du temps pour révéler des révélations surprenantes. Si vous préférez que votre horreur se penche vers le cerveau avec un côté aidant de fantômes, alors A Tale of Two Sisters devrait suffire à vous tenir éveillé la nuit.

The Vengeance Trilogy – Sympathy for Mr. Vengeance (2002), Old Boy (2003), Lady Vengeance (2005)

Je ne pourrais pas parler de films coréens emblématiques sans évoquer la trilogie Vengeance de Park Chan-wook. Ces films sont composés d’émotions dévastatrices; les atmosphères oppressives et la violence exténuante se réunissent pour présenter des récits d’une extrême impitoyabilité. Je ne veux pas en dire trop sur les détails de l’histoire de ces films, car leurs rebondissements suffisent à laisser tomber les mâchoires.

En commençant par Sympathy for Mr. Vengeance, notre protagoniste Ryu kidnappe la fille d’une famille riche dans l’espoir d’utiliser l’argent de la rançon pour aider sa sœur malade. Dans Old Boy, notre protagoniste Oh Dae-su est piégé dans une seule pièce pendant 15 ans, mais est finalement libéré et commence à rechercher la personne qui l’a piégé. Et enfin, Lady Vengeance suit Lee Geum-ja, une femme faussement emprisonnée pour un meurtre qu’elle n’a pas commis; lorsqu’elle est finalement libérée, elle entame un voyage de vengeance contre la personne qui a effectivement commis le meurtre.

La trilogie Vengeance n’est pas pour la lumière du cœur. Non seulement les trois films contiennent une violence surprenante, mais ils impliquent également des moments de grand chagrin. Les personnages sont dans la veine des individus trouvés dans les tragédies grecques; un héros se met en marche vers un but, seulement pour rencontrer diverses horreurs qui mènent à leur chute. Mais bien que ces récits puissent être sombres, ils sont également parmi les thrillers les plus phénoménaux du cinéma contemporain.

Bonus: Royaume – 2019

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un film, ce spectacle Netflix est un incontournable. Se déroulant à l’époque de Joseon, Kingdom suit un jeune prince qui s’efforce d’unir son pays contre la menace d’une invasion de zombies. Bien que cela ait été publié après le boom zombie majeur de la culture pop, Kingdom apporte une contribution remarquable au sous-genre.

D’une part, la période dans laquelle il se déroule apporte une toute nouvelle dynamique à la confrontation avec les zombies. Le manque de technologie, ainsi que l’innovation requise avec les outils à portée de main, permettent à notre distribution principale de se mesurer aux zombies de manière unique. Et ces zombies sont du genre à courir, donc notre protagoniste et nos amis doivent être sur leurs gardes. Avec son excellent jeu d’acteur, ses superbes décors et ses grands morceaux de drame politique, Kingdom apporte une bouffée d’air frais au genre zombie.

Vous pouvez lire plus de mes réflexions détaillées sur “Kingdom” via la critique que j’ai écrite pour la première saison (et aussi garder un œil sur ma critique de la deuxième saison).

Bien que ces œuvres représentent certains des meilleurs films coréens à offrir, elles méritent encore d’être explorées. Si votre goût penche vers des drames graveleux avec une effusion de sang troublante, alors la dévastation oppressante de Bedeviled saura satisfaire vos besoins. Ou peut-être que vous voulez quelque chose d’un peu plus fantastique? Dans ce cas, Gonjiam: l’asile hanté et La soif sont d’excellents films; le premier implique un groupe d’amis qui explorent une institution mentale abandonnée (rencontrant plus que ce à quoi ils s’attendaient), tandis que le second crée une histoire de vampire intrigante.

Comme tous les cinémas du monde, la Corée a sa propre voix unique en matière de narration captivante. En ce qui concerne les thrillers et l’horreur, le pays a le don de livrer des représentations brutales de la violence, tout en présentant des mondes et des personnages hantés par des forces externes et internes.

J’espère que parmi ces titres, au moins un a attiré votre attention et vous le vérifierez. Pour ceux d’entre vous qui ont entendu parler de ces films, quel est votre préféré? Quelle autre horreur ou suspense de Corée que les autres devraient connaître?