Les meilleurs films et séries britanniques sur Netflix en 2020

Les îles britanniques sont un petit tas de roches vertes et agréables juste au large des côtes de l’Europe continentale. Les îles britanniques dépassent leur poids dans de nombreux domaines. Sport, magasinage, consommation d’alcool par habitant, nourriture lourde, sarcasme, dents médiocres et, bien sûr, divertissement. Theatreland à Londres rivalise avec Broadway à New York. Nous ne pouvons pas faire l’expérience en direct ici, mais nous avons sélectionné 50 films et émissions de télévision typiquement britanniques que nous pensons que vous apprécierez. Ce n’est qu’un exemple, pas une liste complète. Et, pour éviter toute controverse, ils sont répertoriés par ordre alphabétique. Dites-nous ce que vous en pensez.

Après la vie – 2019

Médias la télé

Genre Comédie

Avec Ricky Gervais, Tom Basden, Tony Way, Diane Morgan

Luttant pour accepter la mort de sa femme, un écrivain pour un journal adopte un nouveau personnage bourru dans le but de repousser ceux qui essaient d’aider.

Garde du corps – 2018

Médias la télé

Genre Drame

Avec Richard Madden, Keeley Hawes, Gina McKee, Sophie Rundle

Après avoir aidé à déjouer une attaque terroriste, un ancien combattant est affecté à la protection d’un politicien qui était le principal partisan du conflit même dans lequel il a combattu.

Broadchurch – 2013

Médias la télé

Genre Drame

Avec David Tennant, Olivia Colman, Andrew Buchan, Jodie Whittaker

Après qu’un jeune garçon ait été assassiné dans la petite ville balnéaire de Broadchurch, les détectives locaux Ellie Miller et Alec Hardy se voient confier le mystérieux cas.

Appelez la sage-femme – 2012

Médias la télé

Genre Drame

Avec Vanessa Redgrave, Bryony Hannah, Helen George, Jenny Agutter

Ce drame d’époque se déroulant dans l’est de Londres dans les années 1950, suit une sage-femme nouvellement qualifiée et ses collègues d’un couvent d’infirmières.

Garantie – 2018

Médias la télé

Genre Drame

Avec Carey Mulligan, John Simm, Nicola Walker, Billie Piper

Enquêtant sur le meurtre d’un livreur de pizza, un détective londonien découvre un complot enchevêtré impliquant des trafiquants de drogue, des passeurs et des espions.

Complot – 2015

Médias la télé

Genre Documentaire

Avec Mark Bazeley

Les sceptiques et d’autres discutent des théories du complot largement répandues impliquant des étrangers, des dissimulations gouvernementales, des assassinats secrets et d’autres intrigues.

Crashing – 2016

Médias la télé

Genre Comédie

Avec Phoebe Waller-Bridge, Jonathan Bailey, Adrian Scarborough, Damien Molony

En échange d’un loyer modique, un méli-mélo de locataires d’une vingtaine d’années s’est installé comme gardien de la propriété dans un hôpital désaffecté, où l’hilarité s’ensuit.

Criminal Royaume-Uni – 2019

Médias la télé

Genre Drame

Avec Katherine Kelly, Lee Ingleby, Mark Stanley, Rochenda Sandall

Dans les murs d’une salle d’interrogatoire et avec le temps qui s’écoule, les enquêteurs de Londres poursuivent trois suspects, chacun accusé d’un crime grave.

Coucou – 2012

Médias la télé

Genre Comédie

Avec Greg Davies, Taylor Lautner, Andie MacDowell, Andy Samberg

Rachel choque ses propres parents britanniques lorsqu’elle épouse un hippie américain, mais ce n’est que la première d’une série de surprises pour la famille.

Derry Girls – 2018

Médias la télé

Genre Drame

Avec Saoirse-Monica Jackson, Nicola Coughlan, Louisa Harland, Jamie-Lee O’Donnell

Au milieu du conflit politique en Irlande du Nord dans les années 1990, cinq lycéens affrontent les défis universels de l’adolescence.

Docteur Foster – 2015

Médias la télé

Genre Drame

Avec Suranne Jones, Bertie Carvel, Clare-Hope Ashitey, Cheryl Campbell

Quand elle soupçonne que son mari la trompe, le Dr Gemma Foster commence une enquête qui la mène sur une sombre voie d’obsession.

Elizabeth – L’âge d’or – 2007

Médias FILM

Genre Drame

Dirigé par Shekhar Kapur

Avec Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Clive Owen, Rhys Ifans

La reine Elizabeth s’acharne contre l’invasion, la trahison et la trahison alors qu’elle se languit de l’amour de l’aventurier bredouille Sir Walter Raleigh.

Extras – 2005

Médias la télé

Genre Comédie

Avec Ricky Gervais, Ashley Jensen, Stephen Merchant, Shaun Williamson

Saisissant avidement la célébrité, le petit acteur Andy Millman et son copain Maggie passent leurs journées à courir après le travail en tant que figurants du cinéma et de la télévision.

Fake or Fortune – 2010

Médias la télé

Genre Documentaire

Avec Fiona Bruce, Philip Mould, Bendor Grosvenor

Fiona Bruce et Philip Mould utilisent des compétences d’investigation et des techniques scientifiques pour déterminer si les peintures sont des faux réels ou tout simplement impressionnants.

Père Brown – 2013

Médias la télé

Genre Comédie

Dirigé par Ian Barber

Avec Mark Williams, Sorcha Cusack, Nancy Carroll, Alex Price

Un prêtre modeste et compatissant se révèle être un résolveur de crime efficace dans cette série basée sur les nouvelles de G.K. Chesterton.

Arrière-pays – 2013

Médias la télé

Genre Drame

Avec Richard Harrington, Mali Harries, Hannah Daniel, Alex Harries

Délaissant Londres pour les paysages rustiques du Pays de Galles, un détective de police à l’âme troublée se retrouve dans un endroit aux secrets aussi sombres que le sien.

Howards End – 1992

Médias FILM

Genre Drame

Dirigé par James Ivory

Avec Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave, Helena Bonham Carter, Emma Thompson

Lorsqu’un mari, agissant dans le «meilleur intérêt de sa famille», n’accepte pas le souhait du lit de mort de sa femme, la providence lui impose de payer pour sa duplicité.

Répertoire James Acaster – 2018

Médias la télé

Genre Comédie

Dirigé par Dan Lucchesi

Avec James Acaster

La bande dessinée décalée James Acaster couvre l’étrange, le banal et tout le reste dans cette collection de quatre spéciaux stand-up de grande envergure.

Land Girls – 2009

Médias la télé

Genre Drame

Avec Becci Gemmell, Susan Cookson, Mark Benton, Mykola Allen

Suivez les vies, les amours, les hauts et les bas de quatre membres de la Women’s Land Army qui travaillent au Hoxley Estate pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dernier tango à Halifax – 2012

Médias la télé

Genre Comédie

Dirigé par Juliet May

Avec Derek Jacobi, Anne Reid, Sarah Lancashire, Nicola Walker

Deux amoureux d’enfance veufs tombent à nouveau ensemble lorsqu’ils sont réunis sur Internet après près de 60 ans.

La vie de Brian – 1979

Médias FILM

Genre Comédie

Dirigé par Terry Jones

Avec Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle

Né dans une étable de Judée, Brian grandit pour rejoindre un groupe de fanatiques anti-romains, mais son sort continue de se confondre avec celui d’un certain charpentier.

London Spy – 2015

Médias la télé

Genre Drame

Dirigé par Jakob Verbruggen

Avec Ben Whishaw, Jim Broadbent, Edward Holcroft, Samantha Spiro

Lorsque son amant banquier reclus disparaît, un jeune hédoniste britannique qui fait la fête plonge dans le monde dangereux de l’espionnage pour trouver la vérité.

Mansfield Park – 1999

Médias FILM

Genre Drame

Dirigé par Patricia Rozema

Avec Frances O’Connor, Embeth Davidtz, Jonny Lee Miller, Alessandro Nivola

Une pauvre héroïne est envoyée vivre avec des parents riches dans l’Angleterre des années 1800, où son esprit et son talent d’écrivain trouvent la place et les circonstances pour grandir.

Détectives assassins – 2015

Médias la télé

Genre Documentaire

Cette série retrace les hauts et les bas d’une enquête de 18 mois sur le meurtre à coups de couteau de l’adolescent Nicholas Robinson en 2014 à Bristol, en Angleterre.

Nord et Sud – 2004

Médias la télé

Genre Drame

Avec Daniela Denby-Ashe, Richard Armitage, Tim Pigott-Smith, Sinà © ad Cusack

Lorsque son père déménage sa famille dans une ville industrielle, la fille du pasteur, Margaret Hale, a du mal à s’adapter à son nouvel environnement difficile.

Paranoïaque – 2016

Médias la télé

Genre Drame

Avec Indira Varma, Robert Glenister, Dino Fetscher, Neil Stuke

Lorsqu’une femme est brutalement assassinée sur une aire de jeux, un groupe de détectives se retrouve plongé dans une sombre conspiration alors qu’il cherche le tueur.

Peaky Blinders – 2013

Médias la télé

Genre Drame

Avec Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory, Paul Anderson

Un gang notoire de 1919 à Birmingham, en Angleterre, est dirigé par le féroce Tommy Shelby, un patron du crime qui a l’intention de monter dans le monde, peu importe le prix.

Ripper Street – 2013

Médias la télé

Genre Drame

Avec Matthew Macfadyen, Jerome Flynn, Adam Rothenberg, David Wilmot

Cela fait six mois depuis le dernier meurtre de Jack l’Éventreur, et East London espère que son règne de terreur aura pu suivre son cours.

Coffre-fort – 2018

Médias la télé

Genre Drame

Avec Michael C. Hall, Amanda Abbington, Marc Warren, Hannah Arterton

Après la disparition de sa fille adolescente, un chirurgien veuf d’un quartier aisé commence à découvrir de sombres secrets sur les personnes les plus proches de lui.

Sherlock – 2010

Médias la télé

Genre Drame

Avec Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs, Rupert Graves

Dans cette version actualisée des contes mystères bien-aimés de Sir Arthur Conan Doyle, le détective excentrique rôde dans les rues de Londres moderne à la recherche d’indices.

Still Game – 2002

Médias la télé

Genre Comédie

Avec Ford Kiernan, Greg Hemphill, Paul Riley, Jane McCarry

Les retraités écossais Jack et Victor profitent au maximum de leurs années dorées, se mettant dans toutes sortes d’éraflures dans leur banlieue de Glasgow.

La Couronne – 2016

Médias la télé

Genre Drame

Avec Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies, Claire Foy

Ce drame fait suite aux rivalités politiques et à la romance du règne de la reine Elizabeth II et aux événements qui ont façonné la seconde moitié du XXe siècle.

La Duchesse – 2008

Médias FILM

Genre Drame

Dirigé par Saul Dibb

Avec Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Dominic Cooper

Pour compenser son mariage malheureux, la jeune duchesse Georgiana Spencer entame une liaison scandaleuse avec la politicienne Charles Gray.

L’exception – 2016

Médias FILM

Genre Drame

Dirigé par David Leveaux

Avec Lily James, Jai Courtney, Christopher Plummer, Janet McTeer

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un officier nazi chargé de protéger un empereur Guillaume II exilé contre les espions entame une liaison torride avec une femme de chambre hollandaise secrète.

La peur – 2012

Médias la télé

Genre Drame

Dirigé par Michael Samuels

Avec Peter Mullan, Anastasia Hille, Harry Lloyd, Paul Nicholls

Richie Beckett est un patron du crime de Brighton vieillissant qui lutte avec l’apparition de la démence, tout comme un gang rival tente de prendre le contrôle de son territoire.

Les Cinq – 2016

Médias la télé

Genre Drame

Dirigé par Mark Tonderai

Avec Tom Cullen, O.T. Fagbenle, Lee Ingleby, Sarah Solemani

Vingt ans après la disparition de Jesse, 5 ans, près de son domicile, son ADN apparaît sur les lieux du meurtre d’une femme, déroutant sa famille et la police.

The Great British Baking Show – 2010

Médias la télé

Genre Documentaire

Avec Paul Hollywood, Prue Leith, Sandi Toksvig, Noel Fielding

Un groupe talentueux de boulangers amateurs s’affrontent dans une compétition de 10 semaines, préparant leurs meilleurs plats dans l’espoir d’être nommés les meilleurs du Royaume-Uni.

The Inbetweeners – 2008

Médias la télé

Genre Comédie

Avec Simon Bird, James Buckley, Blake Harrison, Joe Thomas

Cette série de chatouillements suit quatre gars anglais alors qu’ils tentent – et échouent de manière spectaculaire – de naviguer dans le misérable no man’s land de l’adolescence.

L’invention du mensonge – 2009

Médias la télé

Genre Comédie

Dirigé par Ricky Gervais, Matthew Robinson

Avec Ricky Gervais, Jennifer Garner, Jonah Hill, Louis C.K.

Dans un monde où personne ne trompe, un scénariste gagne en renommée et en fortune – et peut-être la fille de ses rêves – en disant des choses qui ne sont pas vraies.

L’enquêteur – 2016

Médias la télé

Genre Drame

Avec Mark Williams-Thomas, Rick Warden, Frances Millar, Tanya Winsor

Après 40 ans de preuves non concluantes, le criminologue renommé Mark Williams-Thomas réexamine une série de meurtres mystérieux.

Le discours des rois – 2010

Médias FILM

Genre Drame

Dirigé par Tom Hooper

Avec Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce

Au cours d’une période tendue de l’histoire, le roi George VI peine à communiquer avec le public et demande l’aide de l’orthophoniste Lionel Logue.

L’atelier de réparation – 2017

Médias la télé

Genre Documentaire

Des artisans experts rétablissent des héritages familiaux usés par le temps avec une valeur sentimentale touchante tout en découvrant leur histoire unique et riche.

Les Tudors – 2007

Médias la télé

Genre Drame

Avec Jonathan Rhys Meyers, Henry Cavill, James Frain, Anthony Brophy

Toute la splendeur et le scandale de la cour royale d’Angleterre du XVIe siècle prennent vie dans cette série qui suit le célèbre monarque Tudor Henri VIII.

Les deux papes – 2019

Médias FILM

Genre Drame

Dirigé par Fernando Meirelles

Avec Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujín

À un tournant décisif pour l’Église catholique, le pape Benoît XVI forme une amitié surprenante avec le futur pape François. Inspiré par de vrais événements.

L’homme en osier – 1973

Médias FILM

Genre Drame

Dirigé par Robin Hardy

Avec Edward Woodward, Britt Ekland, Christopher Lee, Diane Cilento

Le détective pieux Neil Howie obtient plus que ce qu’il avait négocié lorsqu’il sonde la disparition d’une jeune fille dans ce thriller psychologique déchirant.

The Windsors – 2016

Médias la télé

Genre Documentaire

Avec Harry Enfield, Haydn Gwynne, Hugh Skinner, Louise Ford

Les procès et les tribulations trop publics de la famille royale d’Angleterre sont repensés comme un feuilleton comique exagéré.

Traîtres – 2019

Médias la télé

Genre Drame

Avec Emma Appleton, Michael Stuhlbarg, Luke Treadaway, Keeley Hawes

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, une jeune Anglaise accepte d’aider un énigmatique agent américain à extirper l’infiltration russe du gouvernement britannique.

Voyages avec mon père – 2017

Médias la télé

Genre Comédie

Avec Jack Whitehall, Michael Whitehall

Le comique jovial Jack Whitehall et son père étouffant, Michael, font des voyages insolites et amusants vers des pays étrangers dans le but de renforcer leur lien.

Incroyable – 2019

Médias la télé

Genre Drame

Avec Toni Collette, Merritt Wever, Kaitlyn Dever, Dale Dickey

Après qu’une jeune femme soit accusée d’avoir menti au sujet d’un viol, deux détectives enquêtent sur une série d’attaques étrangement similaires. Inspiré par de vrais événements.

W1A – 2014

Médias la télé

Genre Comédie

Avec Hugh Bonneville, Monica Dolan, Jessica Hynes, Rufus Jones

Le nouveau responsable des valeurs de la BBC s’occupe de redéfinir les objectifs de l’entreprise, d’événements tels que l’arrivée du prince Charles et de nouveaux programmes.