Les meilleurs mèmes de Carole Baskin de «Tiger King» – Twitter affronte son mari et Big Cat Rescue – HITC

Si vous n’avez pas encore regardé Tiger King, qu’avez-vous fait ces dernières semaines?

Au cours des dernières années, Netflix a régné en maître lorsqu’il s’agit de créer des séries documentaires divertissantes – et carrément bizarres -. Le dernier ajout, Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, ne fait pas exception, et a été ajouté à la liste des grands noms de Making a Murderer à Don’t F *** With Cats.

Tiger King a été le seul à regarder récemment, avec de nombreux téléspectateurs qui se sont éloignés et ont regardé les sept épisodes d’affilée. Que faire d’autre pendant la quarantaine?

Et, comme prévu, Internet a été tout enflammé de commentaires et de mèmes à gogo.

Voici nos meilleurs choix parmi les meilleurs mèmes de Carole Baskin de Tiger King.

Qui est Carole Baskin?

Bien que cette histoire commence à explorer le roi tigre lui-même, Joe Exotic, elle nous mène sur une variété de chemins. L’arc de l’histoire clé qui se déroule est la querelle entre Joe Exotic et sa rivale Carole Baskin.

Carole Baskin est la PDG de Big Cat Rescue. Carole a 59 ans et est née le 6 juin 1961.

Dans Tiger King, la rivalité de Carole et Joe est explorée, alors que Joe finit par se voir infliger une peine de 22 ans de prison pour avoir tenté de commander un coup sur Carole en 2019.

Mais l’histoire sombre de Carole est révélée, entourant en grande partie la disparition de son riche mari en 1997.

Les fans de Tiger King deviennent fous pour Carole

Joe Exotic était un personnage assez farfelu pour que le public prenne du retard, mais lorsque les caméras ont atterri sur Carole, cela a pris un tout autre cran.

D’un coup d’œil sur Twitter, il est clair que Carole est celle dont il faut parler en ce qui concerne Tiger King.

Elle est vraiment au cœur du drame!

Les meilleurs mèmes de Carole Baskin

La grande majorité des mèmes de Carole Baskin se concentrent sur la théorie des fans – à laquelle fait référence le documentaire Netflix – selon laquelle Carole a tué son mari.

Étant donné que Carole a spécifiquement mentionné une façon dont quelqu’un pourrait être mangé par un gros chat dans une scène, beaucoup ne pouvaient s’empêcher de souligner ce moment sinistre sous la forme d’un meme.

Regardez Tiger King sur Netflix maintenant.

