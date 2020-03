Les meilleurs mèmes de Pepa, le chihuahua de Roberto Leal qui a balayé les réseaux

‘Operación Triunfo 2020’ a affronté l’un des galas les plus surréalistes et atypiques de son histoire. Les mesures pour arrêter la crise des coronavirus en Espagne ont amené Televisión Española et Gestmusic à s’adapter à cette situation délicate avec créativité, conduisant à une livraison spéciale de l’Académie. Pour éviter les déplacements et favoriser l’isolement, Roberto Leal a présenté le programme en direct de son salon à Madrid.

Roberto Leal et Pepa dans ‘OT 2020’

Une situation bizarre qui n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Si la crise des coronavirus et l’isolement ont accentué l’ingéniosité des Espagnols avec d’innombrables mèmes pendant des jours, ce gala particulier n’allait pas être moins. Tout au long de la nuit du dimanche 15 mars, #OTYoMeQuedoEnCasa est devenu un sujet tendance, suivi des noms des concurrents, du présentateur et même de son chien.

L’apparition stellaire de Pepa, le chihuahua du journaliste, a révolutionné Twitter. Leal n’a pas voulu laisser l’opportunité d’avoir son animal de compagnie sur ses jambes lors de certaines des connexions en direct. Même, la petite fille a collé une petite tête tandis que le présentateur a annoncé le nom de la favorite, Samantha.

Alors Pepa, la chienne influenceuse

Mais la popularité n’est pas quelque chose de nouveau pour ce chien. Pepa, mieux connu sous le nom de La Pepa ou Pepa d’Espagne, elle est une influenceuse canine qui compte près de 35 000 followers sur Instagram et a été l’image de la clinique vétérinaire Sanchinarro. Et maintenant, c’est le sentiment des adeptes de ‘Operación Triunfo 2020’ sur les réseaux sociaux comme le protagoniste de nombreux et drôles de mèmes.

La Pepa quand elle sort demain #OTYoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/BZKbFbH5kv

– anabel ???????????????????????????? (@anxbels) 15 mars 2020

La Pepa gère l’embauche pour les quilles par télétravail #OTYoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/qXRm6maPuS

– anabel ???????????????????????????? (@anxbels) 15 mars 2020

La Pepa prête à chanter le Bikina #OTYoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/dzR3JLi0WN

– anabel ???????????????????????????? (@anxbels) 15 mars 2020

PEPA remplacera le poste de NATALIA JURY en OT | MEILLEURS MOMENTS | OT 2020 #OTYoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/LIhwjobzoD

– Ça tombe ?? (@Cayefuentes) 15 mars 2020

La Pepa La Pepa

quand je sais quand je sais

allumer éteindre

la caméra la caméra # OTYoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/gM9Rx3W11f

– Blanca ???????? (@Espetomayor) 15 mars 2020

Que Roberto a une mini échelle sur son canapé pour que son chien puisse grimper ????????????????????????????? #OTYoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/hGcRCqoYUt

– Cris (@cristinaurevoir) 15 mars 2020

La Pepa demande du respect et de la compréhension parce qu’elle ne passe pas un bon moment, qu’elle veut aller dormir #OTYoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/C2Ouz653uc

– anabel ???????????????????????????? (@anxbels) 15 mars 2020

La Pepa écoute Millionaire à partir d’aujourd’hui #OTYoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/RKBhXMfU88

– anabel ???????????????????????????? (@anxbels) 15 mars 2020

La pepa quand elle a son premier contrat pour un set #OTYoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/oycjqND6th

– OPÉRATION WIN 2020 (@ 9L9aQK1jsWLf61m) 15 mars 2020

La Pepa souffre à quel point il est difficile d’être célèbre #otYoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/sTYqrCdQEM

– anabel ???????????????????????????? (@anxbels) 15 mars 2020

La Pepa voyant qu’il est 01h00 du matin et Roberto ne quitte pas le canapé. #OTYoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/JoTfPOk9h6

– Yerai (@YeraiGN) 15 mars 2020

Les galas OT 9 sont toujours historiques # OTYoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/eUaRqTSC25

– A. de A² (@adealmaia) 15 mars 2020

Celle de Roberto Leal présentant #OTYoMeQuedoEnCasa depuis le canapé à la maison, avec Pepa à genoux et perdant le lien avec l’Académie, c’est l’histoire de la télévision. pic.twitter.com/yxWSVzeuV9

– Miquel (à domicile ????) (@miquellebrel) 15 mars 2020

#OTYoMeQuedoEnCasa

Des images inédites de La Pepa habillée pour chanter dans les prochains galas ont été divulguées pic.twitter.com/EwlUButLyb

– Jose ?? (@ josiitogf896) 15 mars 2020

