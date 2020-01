Les meilleurs moments Arrowverse – / Film

(Bienvenue à La tour de l’horloge, où nous décrirons le déroulement du programme Arrowverse du réseau CW. Nous aborderons chaque semaine des thèmes tels que les thèmes, l’impact culturel, les événements majeurs, les navires et bien plus encore! Attention: cette tour de l’horloge est remplie de spoilers. Procédez à vos risques et périls.)

À mesure que nous nous rapprochons de la seconde moitié de Crisis on Infinite Earths, nous approchons également rapidement de la fin d’Arrow. La série a certainement connu des hauts et des bas au fil des ans, mais avec elle est venu tout un univers de spectacles. Chacun est unique de ses frères et sœurs, et pourtant ils s’accordent tous très bien. Bien que ce ne soit pas différent de leurs homologues de la bande dessinée, certains niveaux de difficulté supplémentaires entrent en jeu lorsque vous travaillez à la télévision plutôt que sur une page.

Avec la fin de l’émission qui a commencé, je pensais que nous allumions la tour de l’horloge de cette semaine et jetions un coup d’œil à certains des meilleurs moments, personnages et plans qu’Arrowverse avait à offrir jusqu’à présent.

Martian Manhunter Reveal

Il est rare qu’un spectacle de super-héros surprenne ses fans. Il est encore plus rare que cela surprenne ceux d’entre nous qui travaillent à les réviser toute l’année. Avec Comic-Con, les rumeurs et les scoops en coulisses, ce n’est plus quelque chose qui se produit très souvent. Entrez un Hank Henshaw, la figure d’autorité ferme mais attentionnée au DEO. Les gens qui avaient lu les bandes dessinées connaissaient le nom et se préparaient à la dévastation émotionnelle éventuelle de son devenir Cyborg Superman. Supergirl s’est également assurée de prendre en compte ces peurs.

Puis, à l’improviste, ces saccades sont comme “hé, et s’il ne l’était pas? Et s’il était, à la place, un martien bien-aimé, aimant le minerai, vert? »Lecteur? J’ai perdu la tête. Non seulement cela signifiait que nous ne perdrions pas le bien-aimé David Harewood de la série. Cela signifiait également que nous pouvions voir J’onn fricken J’onnz dans un format live-action pour la première fois.

Étreintes de groupe

La Trinité DCTV d’Oliver Queen, Barry Allen et Kara Danvers réchauffera à jamais mon petit cœur froid. Bien que nous ayons enfin vu Oliver entrer dans le rôle de Green Arrow au cours de ses dernières saisons, il a joué à Batman pendant la majeure partie de sa course. Son humour (et sa cuisine) n’a pas commencé à jouer pleinement avant que Beth Schwartz ne devienne showrunner. Bénissez-la ainsi que son équipe incomparable pour cela.

Chaque équipe a besoin d’un homme hétéro, et Oliver agit exactement comme cela contrairement aux puits d’espoir sans fin de Barry et Kara. Chaque câlin de groupe croisé est une chose de beauté, et je ne suis certainement pas fâché du fait que nous n’en aurons plus après cette année.

Qu’est-ce qui ne va pas avec “Girl”?

Cat Grant est l’une des meilleures parties de Supergirl et la victime la plus malheureuse du passage de CBS à CW. Aucun jugement sur Calista Flockhart. Si Harrison Ford était mon mari, je ne serais certainement pas allé à Vancouver pendant des mois à la fois pour filmer. Cat nous a tout de même offert de nombreux cadeaux d’adieu, jusqu’à et y compris son discours sur «fille».

Les meilleurs au monde

Nous avons déjà passé un bon morceau d’une récente tour de l’horloge jaillissant sur le couple incroyable de Supergirl et Batwoman, mais je ne peux pas l’inclure dans une liste parlant des meilleures choses qui se sont produites dans The Arrowverse. La famille des chauves-souris et la maison d’El représentent toutes deux l’idée qu’il y a du pouvoir dans un symbole. Supergirl et Batwoman nous ont enfin donné une représentation en direct de ce que ces symboles peuvent faire s’ils fonctionnent ensemble.

En donnant à ces deux personnages une fraternité dès le saut, The Arrowverse a donné plus de sens à la guerre probablement inévitable (et, espérons-le, brève) entre les deux. Je préfère toujours que ces deux symboles fonctionnent ensemble. Dans cet esprit, une bataille entre eux peut être bien menée à condition de leur donner d’abord la relation requise.

Mick et Ray vont en prison

L’amitié entre Ray Palmer et Mick Rory ressemble beaucoup à la majorité de Legends of Tomorrow: quelque chose dont je n’avais jamais pensé avoir besoin, mais je ne sais pas comment je vivrai sans maintenant que je l’ai. La bonté débridée de Ray jumelée avec celle de Mick, eh bien … si vous lisez cette liste, je suppose que je n’ai pas besoin de décrire l’attitude de Mick.

Mick est le type de gent qui suppose que toute personne douce est également faible. Vous pouvez imaginer ce qu’il pensait de Ray. Autrement dit, jusqu’à ce que Ray ait intentionnellement contrarié les gardes du Goulag afin qu’ils commencent à le torturer plutôt qu’à son coéquipier. Ce qui en découle est un partenariat improbable du meilleur type. Celui qui prendra malheureusement fin une fois que Brandon Routh existera à la fin de la saison à venir.

Arc entier de Leonard Snart

Puisqu’il n’agit que comme la voix du Waverider, je n’ai pas eu beaucoup d’occasions de jaser sur Leonard Snart. Depuis le début, l’Arrowverse a excellé dans la transformation des histoires vilaines en futurs héroïques, mais Snart en est mon exemple préféré d’un mile. Il est tellement agacé calmement par le destin qui le jette sur le chemin d’un héros, et cela rend la fermeture complète de son arc hilarante, amusante et tragique. Son esprit sec est raté, mais un énorme cri à Wentworth Miller pour avoir choisi sa santé mentale et la bonne voie pour lui-même.

L’épisode musical

Ancienne chorale de spectacle ici pour signaler qu’elle soutiendra à jamais tous les épisodes musicaux de tous les spectacles de tous les genres. Je m’en fiche si cela n’a aucun sens, n’a pas de but narratif ou s’éloigne du point global du contenu. Je veux tout musical. Et il se trouve que The Arrowverse regorge de talents vocaux ridicules.

Grant Gustin (Barry Allen) et Melissa Benoist (Kara Zor El) ont partagé l’écran bien avant de mettre leurs super combinaisons. Glee a peut-être disparu depuis longtemps, mais leur talent et leur chimie à l’écran restent. Le croisement musical entre les deux spectacles était exactement aussi amusant que prévu. Il s’est également assuré d’utiliser des acteurs comme Jeremy Jordan (Wynn Schott), John Barrowman (Malcolm Merlyn), et plus encore. Il n’y a pas de plan pour un autre épisode musical dans l’avenir d’Arrowverse, et c’est un crime!

Nia Nal

L’introduction de Nia Nal dans le canon Arrowverse a été importante. Non seulement ils avaient choisi de faire de Dreamer une femme trans, mais ils avaient également fait le bon choix et ont choisi une femme trans dans le rôle. Nicole Maines ne joue pas seulement un super-héros trans à la télévision non plus. Avant d’être actrice, elle et sa famille prenaient des factures de salle de bain illicites dans l’affaire historique Doe c. Clenchy.

Bien que je souhaite que Dreamer ait plus de temps d’écran pendant la saison en cours, il est impossible de nier l’importance de son arc d’introduction. Le manteau de Dreamer ne peut être repris que par une femme. En faisant Nia Nal transgenre dans leur canon, Supergirl a fait un long chemin pour dire haut et fort que les femmes trans sont de vraies femmes. Il est regrettable que des histoires comme celle-ci soient encore si rares, mais je suis heureux de l’avoir dans un spectacle qui compte déjà tellement.

Sara Lance et Alex Danvers déchirent leurs jupes pour combattre les nazis

La crise sur Terre-X ne reçoit pas l’amour qu’elle mérite. Là encore, je suis une vente assez facile. Mes héros préférés combattant les nazis, même si ces nazis sont leurs homologues d’autres terres, attireront toujours mon attention. Des points bonus seront accordés s’il y a un arc lesbien amusant et décontracté. Entrez Sara Lance (qui est bi, oui) et Alex Danvers. C’est un esprit libre qui dormira avec tous ceux qu’elle jugera bon, quel que soit l’espace, le temps ou le lieu. L’autre est lacé, récemment sorti du placard, et enroulé plus serré qu’une bobine de compression. C’est un trope, et c’est celui qui fonctionne.

Avance rapide au lendemain de leur petit rendez-vous galant, et les deux déchirent littéralement leur tenue de soirée pour mieux botter le cul des nazis. La scène du mariage de Barry et Iris est parfaite pour une myriade de raisons de poinçonnage nazi, mais c’est certainement ma préférée du lot.

Félicité. Megan. Smoak.

Cette entrée est répertoriée en tant que personnage parce que je ne pouvais pas choisir un seul de ses moments. J’adore Arrow, mais mec oh mec c’était mauvais pendant quelques saisons. La chaleur, l’esprit et les babillages sans fin de Felicity Smoak ont ​​été la seule chose qui m’a permis de traverser ces saisons difficiles. Même quand vous prenez tous les pleurs qu’elle a été forcée de prendre en considération.

Felicity a été la conscience et le cœur de l’émission depuis le saut. Ce qui devait être une apparence unique s’est transformé en membre fondateur de Original Team Arrow (OTA). Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Sa présence a été cruellement manquée lors de la dernière saison d’Arrow. Heureusement, The Bitch with Wifi sera de retour pour la finale de la série.

L’engagement et la mort de Tommy Merlyn

Cela fait environ sept ans que Tommy est mort et je suis toujours ému chaque fois que le nom de Colin Donnell apparaît sur l’écran. En ce qui me concerne, il est tout autant membre de l’OTA que John Diggle ou Felicity Smoak. Tous les trois ont dû tout mettre en jeu pour aider à créer The Green Arrow que nous apprécions enfin dans sa dernière saison, l’un d’eux est juste tombé à mort.

L’Entreprise a peut-être eu lieu il y a des années, mais il est difficile de cerner une finale plus pertinente pour la série. Le sacrifice de Tommy est utilisé comme un tournant dans la décision d’Oliver d’utiliser le meurtre comme moyen raisonnable de justice. Ou du moins surtout. Ollie va encore gâcher quelques fois avant que tout soit dit et fait, mais ce n’est que le thème de l’émission!

