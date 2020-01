Les meilleurs moments de Baby Yoda dans la saison 1 de «The Mandalorian»

Il est difficile de croire que cela fait déjà un mois que nous n’avons pas posé les yeux sur le visage aux yeux de biche aux grandes oreilles qui a lancé mille mèmes. Parlez bien sûr, nous le faisons, du voleur de scène de The Mandalorian surnommé familièrement «Baby Yoda».

Techniquement connu sous le nom d’Enfant (ou actif) en l’absence d’un nom ou d’une espèce canoniquement établi, Baby Yoda a aidé en novembre dernier la série phare de Disney + – et le premier drame de Star Wars en direct – à percer le fouillis de l’ère #PeakTV qui se vante désormais au nord de 530 spectacles scénarisés.

En raison du super secret, l’Enfant nous a pris au dépourvu (détaillants, inclus!), Se révélant au monde dans les derniers instants de la première de la série, alors que Mando obtenait son propre premier regard sur cet actif de 50 ans très précieux. . Dans ce premier aperçu, le tyke n’était qu’un joyau légèrement flou et caoutchouteux, blotti dans un landau futuriste en vol stationnaire. Mais par la deuxième scène de l’épisode 2, l’Enfant a clairement indiqué qu’il était là pour charmer et ravir, se rapprochant d’un Mando blessé et levant son petit gant pour …

Au cours de la saison 1, l’Enfant a manipulé des gadgets de vaisseaux spatiaux, consommé (et reconsidéré) des collations ressemblant à des grenouilles, parti pour des promenades inquiétantes et aventureuses, et à plusieurs reprises manié la Force. Lequel des moments les plus mémorables du moppet est votre préféré? Consultez notre galerie ci-jointe (cliquez ici pour un accès direct), puis votez dans le sondage ci-dessous.