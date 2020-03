Les meilleurs podcasts à écouter en quarantaine

Nous vivons une époque compliquée dans laquelle nous devons être isolés pour notre propre bien et celui de nos semblables, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas passer le temps de la meilleure façon possible. Beaucoup finiront leurs lectures, jeux vidéo, œuvres ou séries, je rattraperai les podcasts que j’écoute, qui ne sont pas rares.

Je sais que pour beaucoup de gens, le concept de podcast semble nouveau, mais ce n’est pas le cas. Depuis plus de 10 ans, ces fichiers audio sont avec nous faire le saut de plate-forme en plate-forme, survivre, jusqu’à ce que sa popularité monte en flèche il y a quelques années à nouveau (grâce à des haut-parleurs intelligents). Il y a des spectacles de toutes sortes et pour tous les goûts, puis j’ai osé faire une liste de ceux que je recommande le plus d’écouter en ce moment.

Ils ne sont pas tout ce qu’il y a, mais ce sont ceux qui, selon moi, pourraient les aider à porter avec un meilleur esprit ces jours incertains.

1. Mandarax

L’un des rares podcasts scientifiques de la planète est fièrement mexicain. Ceci est Mandarax et est dirigé par l’incomparable médecins Leonora Milán et Alejandra Ortíz Medrano, les deux biologistes.

Les chauffeurs explorent des cas biologiques surprenants, parlent de curiosités scientifiques et racontent des histoires incroyables sur la façon dont certaines découvertes ont été faites. Ils expliquent également très bien ce qui se passe dans le monde, la nature, l’univers et d’autres choses plus ou moins importantes pour chaque être vivant. Mais n’ayez pas peur, la vérité est que Mandarax est très drôle et parfois vous riez sans vous rendre compte que vous apprenez réellement quelque chose.

Vous pouvez le rechercher sur vos plateformes de podcast telles que Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou aller directement à la page Bridges.

2. Radio Ambulante

Radio Ambulante est certainement l’un des 10 meilleurs podcasts du monde entier en ce moment et Il s’agit également de l’un des efforts de journalisme latino-américains les plus importants de l’histoire.

Radio Ambulante est un podcast narratif (de chroniques, principalement) qui raconte des histoires latino-américaines en espagnol, toutes très humaines mais sans perdre le focus journalistique. Il y a des événements historiques, sociaux, sportifs et culturels qui vont de la migration au divertissement. C’est une façon rarement vue d’entendre et de comprendre les nations de ce continent. Je ne vais pas vous mentir, sur Radio Ambulante, il y a des histoires qui vont vous briser l’âme, mais une fois qu’elles auront écouté un chapitre, votre perception de la vie changera.

Vous pouvez le rechercher sur vos plateformes de podcast telles que Google Podcast, Apple Podcast ou accéder directement à sa page.

3. Tout-puissant

S’il y a quelque chose que tout le monde aime, c’est pour écouter les conversations des autres et les chauffeurs Tout-Puissants vont parler. Arturo González-Campos, Rodrigo Cortés, Javier Cansado et Juan Gómez-JuradoLes chauffeurs sont des gens qui connaissent bien les thèmes culturels les plus divers: littérature, histoire, cinéma, musique, bande dessinée et culture pop, et ils présentent leurs points de vue de manière très agréable.

Chaque chapitre dure environ une heure et demie, et il y en a des dizaines, alors imaginez ce que vous pouvez trouver.

Vous pouvez le rechercher sur vos plateformes de podcast comme Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou YouTube, ce qui vous donne une autre expérience.

4. Couleur de la fourmi

Ce n’est pas parce que Color Hormiga est le premier podcast Spaghetti Code à faire cette liste. C’est sur ses propres mérites. Chacun des 10 chapitres qui composent sa première saison est un délice délicieux / informatif sur les films et les séries avec lesquels nous avons grandi. Nico Ruíz et Trino Leguizamo sont bien cloués et émiettent chaque problème avec une précision chirurgicale et aucun détail n’échappe à votre œil clinique.

Si vous cherchez une émission sur le cinéma réalisée par des cinéphiles (qui savent de quoi ils parlent), restez sur Color Ant.

Vous pouvez le rechercher sur vos plateformes de podcast comme Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube.

5. La Cotorrisa

La Cotorrisa n’est pas pour tout le monde. Si vous faites partie des personnes qui sont facilement mieux offensées ou lisez ce paragraphe, Si vous aimez rire malgré les dommages que vous causez aux autres avec votre rire, allez-y. Les super-héros Ricardo Pérez et José Luis Slobotzky racontent des histoires que personne d’autre ne raconte: celles de vraies personnes, et ils se moquent d’eux et de tout avec un humour caustique qui balaye tout ce qu’ils trouvent. La Cotorrisa est intéressante même en tant que phénomène culturel.

Il existe des programmes invités et la plupart sont très bons et amusants, mais si vous pouvez éviter les épisodes 25 et 29 (qui sont très inconfortables et ennuyeux pour les invités), ils me remercieront.

Vous pouvez le rechercher sur vos plateformes de podcast telles que Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou YouTube, qui est sa meilleure version.

Le pylône: pour le café

Il y a quelques mois, les habitants de Meraki México m’ont envoyé une newsletter avec des nouvelles importantes de la journée parce que, comme ils me l’ont dit plus tard, je pourrais être intéressé, car ils y incluaient parfois des notes sur le Code Spaghetti. Ce bulletin a évolué en un journal auditif qui contient les nouvelles les plus importantes pour commencer la journée, c’est pourquoi ils l’ont nommé: For Coffee.

C’est un moyen de rester informé des nouvelles de base de la journée en très peu de temps. Je vous recommande de le suivre, il a des choses intéressantes et ils ont toujours des sources fiables.

Il est disponible sur Spotify.

