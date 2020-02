Les membres de la famille de Pop Smoke se plongent dans une enquête sur un meurtre: rapport

La mort de Pop Smoke a été un choc pour le monde et “TMZ” rapporte que les proches du rappeur de la côte Est ont fait leur chemin vers L.A.



Les médias sociaux appellent peut-être au boycott de TMZ à propos de plus de déclarations selon lesquelles ils auraient signalé des décès avant que leurs proches ne soient informés, mais cela n’a pas empêché le média de diffuser leurs informations. TMZ est connu pour avoir partagé les dernières nouvelles des décès de célébrités avant tout autre point de vente, et récemment, ils ont attrapé des réactions violentes après que les enquêteurs ont déclaré publiquement que TMZ avait partagé la nouvelle de la mort de Kobe Bryant avant que les enquêteurs n’informent les membres de la famille. Le magasin a également été le premier à partager des détails sur le meurtre de Pop Smoke, et ses bons amis ont critiqué le site, affirmant qu’ils devaient lire sur la mort du rappeur sur les réseaux sociaux.

Malgré tout, TMZ revient avec une autre mise à jour sur l’enquête sur l’invasion de domicile qui a coûté la vie au rappeur de Brooklyn. Selon la publication, leurs “sources familiales” ont indiqué que les proches de Pop Smoke sur la côte est se rendaient à Los Angeles pour se plonger pleinement dans l’enquête.

“Nos sources familiales disent qu’elles n’avaient aucune idée que Pop Smoke avait des ennemis à Los Angeles”, a écrit TMZ vendredi 21 février. “Ils ne croient pas non plus que quelqu’un l’aurait suivi de New York à Los Angeles. Comme il avait passé tant de temps sur la côte Est, si quelqu’un là-bas voulait lui faire du mal, il l’aurait fait là-bas.”

TMZ rapporte également que des membres de la famille ont pris la décision d’interroger personnellement les témoins et amis de Pop Smoke qui se seraient trouvés dans la propriété de location de Hollywood Hills de la star de Real Housewives of Beverly Hills, Teddi Mellencamp, juste avant le meurtre. Nous avons précédemment partagé qu’il y aurait des images de surveillance qui semblent soutenir la théorie selon laquelle Pop Smoke a été ciblé lors de la fusillade et que l’incident n’était peut-être pas du tout un vol qualifié.

.