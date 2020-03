Les membres de Morat pourraient être infectés par le coronavirus | Instagram

De plus en plus de célébrités prétendent avoir été infectées par le coronavirus en tant que membre du gang Morat, on pense donc que les autres membres ils pourraient être infectés.

Juan Pablo Villamil Il est connu pour être infecté pour le moment, cependant, grâce à une publication sur son compte Twitter, le groupe a révélé d’autres données intéressantes.

Il est bien connu que si une personne porteuse du virus est en contact avec une personne en bonne santé et a touché des liquides organiques, yeux, nez ou bouche et touche plus tard une autre personne, le virus est susceptible d’être transmis.

“Nous sommes ensemble depuis quinze jours. Nous l’avons probablement tous. Nous sommes entrés dans une quarantaine obligatoire. Nous allons bien. Symptômes légers. Nous les aimons beaucoup. Plus d’infos sur Instagram”, publie le message officiel du groupe sur Twitter.

Le groupement était en Madrid Espagne effectuer quelques concerts alors qu’on ne savait pas encore que la maladie était aussi grave et qu’elle allait devenir une pandémie comme elle l’est aujourd’hui.

Il y a quinze jours, ils sont retournés Bogota, une ville dans laquelle des mesures sanitaires étaient déjà prises pour les personnes ayant voyagé sur le continent européen.

Les quatre membres du gang ont été isolés ensemble depuis cette date et Villamil a commencé à présenter de légers symptômes de COVID-19:

“J’ai ressenti certains symptômes, j’ai appelé pour me faire tester, aujourd’hui j’ai les résultats et j’ai des coronavirus. Pour vivre ensemble, nous devons agir comme si nous avions tous les quatre des coronavirus”, a expliqué Juan Pablo sur Instagram.

Les autres membres seront revus en les prochains jours en espérant qu’ils n’ont pas été infectés et, dans l’affirmative, nous espérons leur prompt rétablissement.

Le groupe connaît un succès après la fermeture de la tournée Dès leur deuxième album et le groupe colombien Morat travaille déjà sur leur nouvelle musique et quel sera leur prochain projet.

Alerte de spoiler: Villa a un coronavirus. Nous sommes ensemble depuis quinze jours. Nous l’avons probablement tous. Nous entrons en quarantaine obligatoire. Nous sommes bien. Symptômes légers. Nous vous aimons. Plus d’infos sur Instagram.

– Morat (@MoratBanda)

27 mars 2020













