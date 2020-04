Les mèmes de la rencontre de ‘High School Musical’ avec Zac Efron

Il y a quelques jours, les protagonistes deHigh School Musical » Ils ont annoncé une petite réunion en ligne – qui serait diffusée par une émission spéciale sur le réseau de télévision ABC – où ils interpréteraient “Nous sommes tous dans le même bateau”, chanson appartenant à la franchise et avec laquelle ils ont cherché à donner une petite distraction pour les personnes mises en quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus.

Et est-ce que s’ils ne l’ont pas découvert, Ryan Seacrest organisé un programme spécial appelé Disney Family Sing Alone, dans lequel diverses célébrités telles que Demi Lovato, Ariana Grande, Michael Bublé, Christina Aguilera, et la distribution de «High School Musica», entre autres, se réunirait de leurs maisons pour interpréter certains de leurs thèmes préférés des cassettes Disney.

Bien sûr, les nouvelles ont ému beaucoup car, au-delà du casting du film réuni après plusieurs années, la nouveauté ici était que Zac Efron avait confirmé sa présence à la réunion des anciens «East High», quelque chose que l’acteur n’a pas fait lors d’occasions précédentes. Cependant, tout s’est effondré en nous quand nous avons vu que Zac faisait partie de la réunion de cette année, mais n’est apparu que 5 secondes. WTF?!

C’est vrai, comme promis, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Lucas Grabeel et Monique Coleman Ils se sont connectés depuis leurs maisons respectives pour interpréter la chanson qui apparaît à la fin du premier film. Et si, Zac Efron est également apparu à l’écran, mais seulement au début de la vidéo et seulement pour présenter vos camarades de classe au lycée musical. Traîtrise!

Zac Efron présentant le casting de High School Musical est tout ce que je voulais voir … Merci Disney #DisneyFamilySingalong

pic.twitter.com/6lt2HPCF90 – ♥ (@erlindaneth) 17 avril 2020

L’apparition momentanée de Zac Efron divisait les opinions des fans de «High School Musical», car bien que certains aient prétendu que quelques secondes de la beauté de Zac à l’écran étaient suffisantes pour rendre la quarantaine plus supportable, d’autres étaient bouleversés et ont mentionné que l’acteur s’était déjà levé au point d’avoir oublié le film qui l’avait emmené à la renommée internationale.

Voici quelques réactions laissées par l’apparition / la non-apparition de Zac Efron lors de la réunion «High School Musical»:

À 3 heures du matin, je me souviens que Zac Efron n’a pas chanté lors de la réunion avec le HSM pic.twitter.com/6tgY2mTAbM – Part Of Your World (@ PartOfYouWorld1) 17 avril 2020

Zac Efron oublie d’où il vient ou ce que ……… .. comme l’a dit Rihanna …… un rat est un rat ……… .. https://t.co/H2Wu7d4jdT – Juanmaricon (@Juanmagrams_) 17 avril 2020

“Zac Efron n’est apparu que dans le spécial pour en présenter d’autres” pic.twitter.com/1sNSToZ2NU – Andrea VOIT HARRY ET TAYLOR (@_anddreaa_) 17 avril 2020

Vous m’avez échoué zac efron ce que je ne vous pardonne pas #DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/bATTULLBr5 – lusia et éteint (@lualvarezzt) 17 avril 2020

Zac Efron, tu as joué avec mes sentiments aujourd’hui .. ce n’est pas T pour Troy, c’est T pour Treason. #disneysingalong pic.twitter.com/9tmwV1pm7M – Ilse Maldonado (@ilsemaldonado) 17 avril 2020

Tout le monde attend que Zac Efron chante et vient de présenter le casting Pas Troy T, c’était T pour Betrayal #DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/NX9j72KJkV – Miriam (@Miriamee_) 17 avril 2020

Zac Efron est “l’ami” typique qui après le 4ème ne dit même pas bonjour pic.twitter.com/e0muQQY2Ax – (@perritxdisney) 16 avril 2020

Moi après avoir vu que Zac Efron n’a présenté que le casting HSM, et je ne chante pas avec eux. # DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/wXlFGd2m6N – macariodguez (@macariodguez) 17 avril 2020

Nous avons avalé tout le flux pour que Zac Efron ne chante pas enfin #DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/QgsWzQuNzz – (@ m_isabel99) 17 avril 2020

-t pour troy?

-non, vous crétins pour avoir pensé que zac efron surprendrait et continuerait de chanter avec le casting des films hsm # DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/n3XzUt7hpu – ±. (@expositosbitch) 17 avril 2020

Tout quand je ne chante pas ou les mères Zac Efron #DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/xXuscxV9kL – Serpents du côté sud (@OmarDm_) 17 avril 2020

Quand j’ai vu que Zac Efron est apparu à la réunion musicale du lycée / quand j’ai vu que c’était seulement pour présenter et non pour chanter avec les autres pic.twitter.com/uT4eg6zrJB – ✨ (@kissing_muke) 17 avril 2020

Ce n’est pas d’ajouter du citron à la plaie, mais maintenant Judas n’osait plus autant. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même bateau?