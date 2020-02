Les meneurs romantiques les plus sous-estimés – / Film

Tout au long du cinéma, il y a eu de nombreux types d’hommes de premier plan. Certains sont des types de prince charmants qui nous balaient des pieds, tandis que d’autres sont les mauvais garçons que nous savons ne pas être bons (mais qui ont peut-être un cœur d’or?). Il y a un homme de premier plan pour toutes les saisons. Mais il existe un groupe spécifique d’acteurs qui n’ont pas été reconnus pour attirer les cordes sensibles des téléspectateurs – des hommes qui ne cadrent pas aussi bien dans ces modèles établis.

Ici, nous allons examiner les hommes talentueux qui doivent être reconnus pour leurs aventures romantiques. Qu’ils nous aient charmés par des rires câlins ou qu’ils aient produit des moments vraiment déchirants, voici un hommage à certains des hommes les plus sous-estimés dans les films romantiques.

Fredric March

Son rôle le plus romantique: Mort / Le prince Sirki dans Death prend des vacances

La scène qui le prouve: Quand le prince Sirki doit avouer son intérêt amoureux, la belle Grazia (Evelyn Venable), à ​​propos de sa véritable identité surnaturelle.

Ce qui le rend sous-estimé: Bien qu’on lui attribue une grande variété de rôles au cours de sa carrière, on ne se souvient pas de March comme d’un homme conventionnel comme la plupart de ses contemporains. C’était peut-être sa construction plus trapue, son approche en col bleu ou ses portraits obsédants de personnages multidimensionnels, mais March n’était certainement pas le garçon d’à côté ni le chevalier typique en armure brillante. Mais c’est ce qui continue de le rendre si fascinant – car la prévisibilité n’est pas un mot dans le vocabulaire d’acteur de mars.

Ce qui le rend si romantique: Mars avait deux modes – fort ou doux. Ces deux travaux visent à atteindre le plus grand objectif de balayer les nombreuses co-stars qu’il avait au fil des ans. Qu’il joue une créature toute-puissante ou un royal royal, il a toujours su apporter un charme enivrant à ses performances romantiques. Chacun d’eux a présenté sa capacité à parler le plus grand des lignes romantiques et à les vendre (peu importe comment au-dessus) dans un style presque poétique. Et lorsque vous associez tous ces faits à sa voix douce, les résultats finaux sont du beurre cinématographique.

Eddie Murphy

Son meilleur rôle romantique: Marcus à Boomerang

La scène qui le prouve: Quand Marcus et Angela (Halle Berry) regardent Star Trek et partagent un diable de bécot «amical».

Ce qui le rend sous-estimé: Semblable aux autres talents comiques de cette liste, de nombreux critiques et publics n’ont jamais attribué à Murphy le mérite d’être une piste romantique ou dramatique. Mais avec son charme irrésistible, ses réactions ultra-rapides et ses expressions faciales incroyables, comment pourriez-vous douter de la capacité de cet homme à faire à peu près n’importe quoi? Heureusement, avec des rôles dans des projets de grande envergure (tels que Dream Girls), cette vision de lui changerait légèrement au fil des décennies.

Ce qui le rend si romantique: Regardons les choses en face – Murphy a été et sera toujours l’homme le plus drôle et le plus doux du cinéma. Il est toujours capable de monter les niveaux de charme jusqu’à 11 et plus. Et avec ses performances à Boomerang (avec Coming to America), Murphy était clairement un joyau avec les dames. De plus, il est scientifiquement impossible de ne pas respecter les baisers à l’écran qu’il partage avec ses co-stars (en particulier avec Halle Berry – car celui-ci est la définition de la chimie du film.)

Peter Dinklage

Son meilleur rôle romantique: Fin dans The Station Agent

Une scène qui le prouve: Quand Emily (Michelle Williams) s’arrête près de l’appartement de la gare de Fin

Ce qui le rend sous-estimé: À une époque avant qu’il ne soit sur Game of Thrones, Peter Dinklage était toujours le gars qui aurait dû obtenir plus de travail. Mais dans un paysage hollywoodien qui n’a pas vu le charme initial et le sex-appeal de cette personne aux multiples talents, il lui a fallu un certain temps pour obtenir la reconnaissance qu’il méritait. Bien que grâce à des projets indépendants (y compris The Station Agent), Dinklage a pu assumer une variété de rôles (y compris ceux de la variété romantique) qui ont tous mis en évidence son sang-froid évident.

Ce qui le rend si romantique: Il y a quelque chose chez une personne qui a beaucoup de confiance (mais qui ne s’en sort pas agressivement arrogant) qui est incroyablement attrayant. De plus, avec cette voix grave et certains des meilleurs poils du visage à l’écran, Dinklage est clairement une triple menace romantique. Mais le meilleur aspect de ses performances romantiques est la qualité sérieuse qu’ils possèdent tous. Et lorsque beaucoup d’entre eux sont des personnages comparables, il est encore plus facile de tomber amoureux de ce charismatique de tous les hommes.

Jack Lemmon

Son meilleur rôle romantique: William dans The Notorious Landlady

Une scène qui le prouve: Lorsque William accompagne sa propriétaire, Carlyle (Kim Novak), jusqu’à son appartement

Ce qui le rend sous-estimé: Avec son appel quelque peu stupide, Jack Lemmon a toujours semblé être le gars qui a descendu la mauvaise ruelle au mauvais moment. Mais quand on regarde sa filmographie, il y a pas mal d’exemples où il n’était pas ce type – au lieu de prouver qu’il était une force (à la fois romantique et dramatique) avec laquelle il fallait compter. Mais au fur et à mesure de sa carrière et de la création de projets comme The Days of Wine and Roses, Lemmon serait pris un peu plus au sérieux à Hollywood – menant à certains de ses plus grands rôles dans sa filmographie.

Ce qui le rend si romantique: Bien que beaucoup de ses personnages aient souvent une nature intelligente et intelligente, Jack Lemmon est souvent apparu comme la définition cinématographique de la terre à terre. Il n’était pas du tout un gars glamour et semblait incroyablement accessible. Donc, quand il regardait avec amour dans les yeux de ses co-stars féminines, il n’y avait pas de faussetés. Vous avez acheté sa dévotion, son chagrin, son attrait – tout le paquet. Et dans un monde où la vulnérabilité des hommes est encore un tour de magie difficile à accomplir, Jack Lemmon l’a fait avec style.

Jack Black

Son meilleur rôle romantique: Miles dans les vacances

Une scène qui le prouve: Quand Miles se promène dans Blockbuster avec Iris (Kate Winslet), mettant sur la performance d’une vie

Ce qui le rend sous-estimé: Jack Black est connu pour aimer faire de la confiture et affronter des fantômes fictifs. Donc, quand vous le considérez comme un acteur, l’angle romantique ne vient pas souvent à l’esprit. Mais avec une quantité extrême de charisme et de bêtise, Black a la capacité de réchauffer le cœur de n’importe qui dans le sens pâteux. De plus, il a cet élément rocker cool mais ringard pour lui – un élément que les personnes partageant les mêmes idées peuvent instantanément trouver charmant.

Ce qui le rend si romantique: Parfois, nous recherchons quelqu’un qui nous écoutera pendant nos bas et fera de son mieux pour nous élever. Et dans The Holiday, Jack Black joue parfaitement ce genre d’individu. Il est une part du gâchis adorable qui ne se prend pas au sérieux, tout en étant ouvert émotionnellement comme un livre. Et lorsque vous associez cela à ses côtelettes comiques et à son indéniable butin, Jack Black possède un rôle comme celui-ci et doit clairement faire bien plus.

Micheal Sheen

Son meilleur rôle romantique: Un tirage au sort entre Lucian dans Underworld: Rise of the Lycans et William Boldwood dans Far From The Madding Crowd

Une scène qui le prouve: Le film entier / Quand William chante avec Bathsheba Everdene (Carey Mulligan)

Ce qui le rend sous-estimé: Lorsque les gens pensent à Michael Sheen, leur esprit va souvent dans l’une des deux directions. L’un implique un projet récent où il a joué un ange, tandis que l’autre implique qu’il joue un vampire par dessus. Mais Sheen est un homme aux multiples visages et personnages – certains d’entre eux sont les outsiders torturés, tandis que d’autres sont des saccades totales que vous ne pouvez vous empêcher d’aimer. Quoi qu’il en soit, Sheen possède chacun de ces rôles – ce qui rend ses vrais romantiques encore plus excitants.

Ce qui le rend si romantique: Avec ses yeux animés et ses charmes classiques, Michael Sheen est le mariage parfait entre le dreamboat fantastique et le garçon à côté. Même quand il joue des personnages avec un angle torturé comme Lucian et Boldwood, ou un imbécile complet comme Paul de Midnight in Paris, il y a une étincelle indéniable qui vient de lui qui est à parts égales magique et légèrement dangereuse. Quoi qu’il en soit, il est impossible de résister à l’attrait du Sheen.

Jim Carrey

Son meilleur rôle romantique: Joel dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Une scène qui le prouve: Le film entier, du début à la fin

Ce qui le rend sous-estimé: S’il y avait jamais un acteur sur cette liste qui était le goofball définitif, ce serait Jim Carrey. Avec des rôles dans des classiques de la comédie comme Dumb et Dumber, Jim a prouvé à maintes reprises qu’il est un maître de la comédie physique. Mais quand il s’agit de drames, Jim est un talent qui a juste besoin du bon matériel pour correspondre à ses compétences maladroites mais charmantes. Et bien que tous les projets n’aient pas été un succès, il ne fait aucun doute que Carrey est une artiste qui donne toujours tout.

Ce qui le rend si romantique: Premièrement, quand il ne fait pas son shtick Fire Marshall Bill typique, Jim Carrey est en fait le gars attrayant traditionnel. Il a cette incarnation parfaite de fanfaronnade cinématographique classique, avec une touche d’une aura de Jimmy Stewart qui le rend indéniablement aimable et relatable. Et avec des rôles dans des projets comme The Truman Show, The Majestic et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tous ces éléments de lui brillent – ce qui permet de voir facilement pourquoi ses co-stars romantiques se retrouveraient à tomber amoureux de lui, des défauts et tout.

Steve Carell

Son meilleur rôle romantique: Dodge de Seeking a Friend for the End of the World

Une scène qui le prouve: La scène finale

Ce qui le rend sous-estimé: Il peut être difficile d’imaginer la voix de Gru de la franchise Despicable Me en tant que lead romantique, mais Steve Carell a prouvé qu’il pouvait faire à peu près n’importe quoi. Il a cette capacité unique de capturer l’opprimé aussi facilement que le demi-esprit trop confiant – tout en contenant une vulnérabilité inhérente à son centre. Pourtant, la plupart des cinéphiles ne semblent pas s’accrocher autant à ses rôles de comédies romanesques qu’à ses rôles les plus loufoques.

Ce qui le rend si romantique: Steve Carell, comme beaucoup d’acteurs sur cette liste, a un scintillement doux mais enchanteur dans ses yeux. Et en cherchant un ami pour la fin du monde, cette lueur d’amour et d’optimisme transparaît de la manière la plus brillante. Dans le film, Carell présente une nature réconfortante – pleine d’émotion tendre et de compassion envers sa co-star romantique. De sa voix douce au simple brossage des cheveux de Kiera Knightley, vous obtenez la connexion profonde qu’il a avec elle – ce qui rend difficile de ne pas tomber plus amoureux de son personnage original mais crédible.

Ron Perlman

Son meilleur rôle romantique: Hellboy dans la franchise Guillermo del Toro Hellboy

Une scène qui le prouve: Quand Hellboy chuchote à Liz (Selma Blair) ce qu’il a croisé pour elle

Ce qui le rend sous-estimé: Ron Perlman peut ne pas ressembler à votre étalon stéréotypé, mais avec sa voix grave et son attrait masculin, il vérifie définitivement quelques cases uniques. Peut-être parce qu’il puise dans ce côté incompris que nous ressentons tous – le paria qui rêve de trouver une connexion. Et étant donné que la majorité de ses rôles les plus célèbres ont été des monstres, c’est remarquable le niveau d’humanité qu’il apporte à chaque performance. Et lorsque le personnage adapte le personnage de Perlman à un T (comme le fait Hellboy), les résultats sont un pur bonheur de film.

Ce qui le rend si romantique: Il y a quelque chose de vraiment fantastique quand on voit un acteur être complètement vulnérable émotionnellement. Et quand il s’agit de Perlman, il porte clairement ses émotions sur sa manche, vous faisant regarder au-delà des différences physiques de son personnage pour trouver son âme intérieure. Et quand il a une chimie légitime avec ses grandes dames (comme il le fait avec Selma Blair), vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir voir le personnage de Perlman prendre la fille et vivre sa propre marque de bonheur pour toujours.

