Les mères et les bébés ne doivent pas être séparés avant Covid-19: WHO

Mexico.- L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé que les mères et les nouveau-nés ne soient pas séparés et autorisés à allaiter même avec la pandémie actuelle de Covid-19.

«Il est très important que les femmes puissent allaiter leur bébé. Il y a quelques précautions à prendre, mais elles peuvent être faites en toute sécurité “, a déclaré Maria Van Kerkhove, experte en maladies infectieuses à l’OMS.

Parmi les mesures de protection recommandées par l’OMS pour les femmes enceintes et les accouchements pendant la pandémie, il convient que les agents de santé, en cas d’infection, soient informés afin qu’ils puissent prendre les précautions adéquates.

Pendant ce temps, les mesures de protection pour les femmes enceintes et allaitantes sont les mêmes que pour la population générale: se laver les mains, garder la distance physique des autres personnes, se couvrir la bouche et le nez en toussant et en éternuant et en évitant de toucher yeux, nez et bouche.

L’OMS a souligné que les femmes enceintes et celles qui ont récemment accouché, y compris celles touchées par COVID-19, devraient se rendre à leurs rendez-vous médicaux de routine et ne pas les suspendre en raison de la pandémie.

