Les mesures sanitaires pourraient changer dans certaines régions: Ssa

Toluca.- Le gouverneur de l’État de Mexico, Alfredo Del Mazo Maza, a annoncé que 70 hôpitaux du système de santé public ont été réorganisés pour renforcer les soins aux patients de Covid-19.

De plus, il a assuré que ce réajustement permet d’augmenter le nombre de lits et de matériel nécessaire pendant la crise sanitaire actuelle.

«Nous sommes l’État avec la plus grande infrastructure hospitalière et nous avons le plus grand système de santé de tout le Mexique, mais nous sommes aussi l’État avec la plus grande population et, par conséquent, nous aurons de nombreux patients atteints de COVID-19 qui auront besoin de soins médicaux. Nous avons donc réorganisé nos 70 hôpitaux; Avec cette réorganisation, nous avons augmenté l’équipement et le nombre de lits dans les hôpitaux et dans d’autres espaces », a déclaré Del Mazo.