Les Mexicains parviennent à inventer une machine qui crée de l’eau à partir de l’air

Un groupe de jeunes a créé un «nuage artificiel» artificiel avec lequel ils créent de l’eau potable par le biais du processus de condensation.

Mauricio Bonilla et Gastón Islas sont deux jeunes Sonoriens chargés d’inventer une machine qui crée de l’eau potable grâce au processus de condensation et avec laquelle ils rêvent que cela devienne un appareil ménager courant dans les foyers mexicains.

Sonora a mené de nombreuses batailles pour l’eau ces dernières années, ce qui a inspiré de jeunes ingénieurs à créer Innovaqua, une entreprise qui résout le problème d’une pénurie de liquide de boisson grâce à la technologie et à l’innovation.

Mauricio est en charge des opérations d’Innovaqua et raconte que les deux étudiaient à Monterrey lorsque l’aqueduc de l’Indépendance a été construit pour transporter l’eau de Ciudad Obregón à Hermosillo, la capitale de Sonora.

“Nous ne pouvions pas comprendre comment ils construisaient un aqueduc qui coûtait des millions de dollars si le problème de pénurie d’eau pouvait être résolu autrement”, a déclaré Bonilla dans une interview.

Les entrepreneurs considèrent que ces types de projets n’attaquent pas le problème racine, ils ont donc décidé d’étudier ce qui se faisait dans d’autres parties du monde, c’est ainsi qu’ils ont découvert que la solution était dans le processus de condensation.

Les jeunes se sont réunis pour créer une technologie mexicaine qui a résolu le problème de la pénurie d’eau douce pour la consommation humaine. Mauricio, qui est un ingénieur industriel et des systèmes avec Gastón, diplômé en technologies informatiques, a commencé à étudier comment créer cette technologie et en mai 2012, ils ont fondé Innovaqua.

Le projet a commencé avec leur propre argent et leurs prêts personnels, mais en 2014, BanRegio leur a accordé du financement et les a soutenus avec un programme de mentorat, qui les a aidés à croître de façon exponentielle.

Depuis cinq ans, l’équipe d’Innovaqua se voit confier la tâche d’évangéliser le marché des personnes qui ne savent pas que l’eau peut être fabriquée à partir de l’air. “Nous avons eu plusieurs idées, initiatives, activités et activations pour diffuser cela”, souligne Bonilla.

Un nuage artificiel

L’objectif de Bonilla est qu’en 2020, Innovaqua soit chez tous les Mexicains et soit aussi important qu’un réfrigérateur, une cuisinière ou une machine à laver.

Le Cloud est une machine qui se connecte au courant électrique et qui, grâce au processus de condensation, produit de l’eau. Bonilla explique qu’il le fait de la même manière que lorsque nous prenons une bouteille en verre ou en plastique et qu’il fait très froid et commence à transpirer du changement de température que nos mains et la bouteille ont.

L’appareil peut produire jusqu’à 30 litres par jour dans sa version domestique et jusqu’à 5 000 litres dans sa gamme industrielle.

Une machine NUBE domestique coûte 30 mille pesos, mais les consommateurs peuvent l’acheter jusqu’à 2 mille pesos par mois via Amazon.

Eau alcaline

Les gens qui consomment de l’eau du Cloud boivent de l’eau alcaline et ionisée qui se vend aujourd’hui jusqu’à trois ou quatre fois plus cher que l’eau purifiée.

Cela représente des avantages pour la santé car notre alimentation est généralement acide lors de la consommation de café, de soda et de glucides, mais le corps humain doit avoir un pH alcalin.

De plus, la pollution qui existe dans l’air n’affecte pas la pureté de l’eau. La machine dispose de filtres qui ne permettent que le passage de l’hydrogène et de l’oxygène, les éléments qui composent le composé H2O.

Le Cloud est un produit qui, en plus de prendre soin de l’environnement, réduit considérablement l’excès de plastique PET et réduit les coûts en eau purifiée.

