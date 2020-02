«Les mille et une nuits» et l’ouest de Treize sont distribués aux heures de grande écoute et l’après-midi

‘Les milles et une nuit’

“Les mille et une nuits” se répètent au sommet le deuxième jour de la semaine, gardant intacte la part de 2,7% avec laquelle il a réussi à réussir en prime time de lundi. La telenovela turque diffusée par Nova atteint 470 000 foyers dans la bande la plus contestée, devenant l’émission la plus regardée des réseaux thématiques, suivie de près par les 467 000 spectateurs qui se sont assis devant la télévision dans l’après-midi pour regarder “The Revenge of Frank James”, le western de Treize, qui signe un 4.4 %.

Pour sa part, ‘Elif’ obtient les troisièmes meilleures données de la journée, a réaffirmé sa domination du bureau en pétrissant 3,8%, ce qui se traduit par 448 000 téléspectateurs. Sans perdre l’accent turc, Nova prévaut également dans l’accès avec «Mme Fazilet et ses filles» (2,6%), tandis que «La que se avecina» réalise un fait remarquable entre le coucher du soleil de l’après-midi et le début de la nuit, puisqu’il signe 2,8% en DFF.

