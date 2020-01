“ Les mille et une nuits ” lance son dernier lot à Nova après un tournant inattendu lors du mariage d’Onur et Sherezade

L’un des paris les plus suivis de Nova est sur le point d’atteindre sa finale finale. «Les mille et une nuits», fiction turque distribué par Global Agency, produit par TMC Film et diffusé à l’origine par Kanal D, arrive ce mercredi 22 janvier, le dernier épisode de la deuxième saison. La chaîne publiera le résultat de ce lot mais n’attendra pas longtemps pour sortir les nouveaux épisodes et c’est que un jour plus tard, il lancera la troisième saison de celui-ci, qui sera également le même. De cette façon, lancez le compte à rebours pour savoir comment se termine l’histoire d’amour entre Onur et Sherezade.

Sherezade (Bergüzar Korel) et Onur (Halit Ergenç)

«Les mille et une nuits» face à cette étape finale étant l’un des grands succès de Nova ces derniers mois. Il s’agit du roman quotidien le plus regardé de la saison parmi les thèmes de la TNT, et surpasse son principal concurrent Nova de +1,9 point avec une part moyenne de 3,1%. En outre, C’est l’un des principaux paris d’Atresplayer Premium Et c’est que la plate-forme de paiement d’Atresmedia diffuse également les épisodes de ce qui fut la première série turque à arriver en Amérique latine, diffusant avec grand succès sur des chaînes comme l’Argentine El Trece, le Canal 10 uruguayen ou la Mega chilienne.

Fiction vivra mercredi une finale de la scène Il réserve des surprises et de nombreux rebondissements aux adeptes du couple qui forment Sherezade (Bergüzar Korel) et Onur (Halit Ergenç). Dans cet épisode, nous verrons comment l’histoire d’amour que les deux stars et ont vécu pendant deux saisons vit son tour le plus radical et est que les problèmes viendront avec le mariage qu’ils planifient tous les deux. Le couple prépare une fête avec style pour célébrer ce lien en présence de la famille et des amis, en plus des médias. Les deux sont très clairs sur le fait qu’il doit s’agir d’un événement unique, mais ce à quoi ils ne s’attendent pas, c’est qu’il ne se terminera pas comme ils le souhaitaient..

Un tournant inattendu dans le mariage

Sherezade vit sans aucun doute son meilleur moment et c’est qu’en plus de vivre son mariage, est enceinte et entourée de sa famille. Il semble que rien ne puisse mal tourner … ou oui. Et c’est que tout va précipiter et couler quand Eda, l’ancienne compagne de Sherezade qui prévoit de se venger d’avoir été ignorée par le protagoniste, arrive prête à tout mettre fin. Cela a conçu un plan machiavélique qui pourrait tronquer le bonheur du couple sur leur propre lien. Sera-t-il en mesure de réaliser son plan ou le couple sera-t-il heureux une fois pour toutes?

.