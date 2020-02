«Les mille et une nuits» reconquièrent l’heure de grande écoute et «celle qui vient» reste forte sur le bureau

‘Les milles et une nuit’

Le deuxième jour de la semaine, FDF est encore une fois la chaîne thématique la plus regardée, mais Nova améliore ses données avec la montée de son pari turc, dirigé par “ Les mille et une nuits ”, qui récupère l’avance en prime time. L’histoire de Sherezade attire 461 000 téléspectateurs dans la bande convoitée, où elle tue 2,7% des parts, dépassant «La que se avecina» et «Hawai 5.0», qui regroupent respectivement 453 000 et 368 000 personnes.

Au bureau, la Comédie de Contubernio se positionne en tête, signant 3,9% ce qui se traduit par 453 000 téléspectateurs, 8 000 de plus que ceux atteints par «Elif» (4%) à Nova avec sa diffusion la plus regardée. Enfin, il convient de noter la constance de la programmation des Westerns de Thirteen, puisque “Duel in Silver Creek” entre dans le top 10 pour atteindre une moyenne de 3,6% tout au long de l’après-midi.

