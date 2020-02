Les mille et une nuits reprennent la tête d’une journée réussie pour Nova

‘Les milles et une nuit’

Le troisième jour de la semaine, Nova renverse la situation et parvient à reléguer FDF à la deuxième place. La chaîne thématique d’Atresmedia exécuter cet exploit grâce à ses fictions turques, avec «Les mille et une nuits» en tête, ce qui représente en moyenne 550 000 téléspectateurs et 3,3% de part en prime time. Il s’impose ainsi à «La que se avecina» qui tombe à 2,6% en attirant 393 000 téléspectateurs.

En deuxième position, «Mme Fazilet et ses filles», qui pétrissaient une part de 3,1% de l’accès, tandis que ‘Elif’ monte en haut du bureau avec son 3.8 respectif%. De son côté, Thirteen ne comprend pas la concurrence turque et mène dans son orchestre star, l’après-midi, avec l’émission de l’occidental “La loi de la potence” (4,3%), qui attire l’attention de 446 000 spectateurs fidèles.

