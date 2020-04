– Les moments entre Saúl “Canelo” Álvarez et sa plus jeune fille qui nous font fondre

.-

Saúl «Canelo» Álvarez elle aime beaucoup sa paternité et la preuve est dans les moments tendres qu’elle passe devant sa plus jeune fille, Marie Fernande, fruit de la relation qu’il entretient avec sa petite amie Fernanda Gomez.

Marifer vieillit chaque jour et surprend ses parents avec ses événements. La plus jeune fille de Canelo a eu deux ans en décembre dernier et a célébré avec une somptueuse fête d’anniversaire.

Il ne fait aucun doute que la petite fille est l’adoration de l’athlète mexicaine, car elle le soutient également lors de son entraînement et tout indique qu’il suivra ses traces en boxe.

Regardez les moments tendres du boxeur et de sa fille dans la vidéo.

