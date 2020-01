Les moments Grammys 2020 les plus puissants, des hommages de Kobe Bryant au retour de Demi Lovato

C’était pour le moins un genre très différent de Grammy Awards. Quelques heures seulement avant le début, le monde a commencé à pleurer l’ancien athlète de la NBA, Kobe Bryant. Il a joué pour les Los Angeles Lakers dans le lieu même, le Staples Center, où la remise des prix a eu lieu. Lisez la suite pour en savoir plus sur les différents hommages et autres moments importants des Grammys 2020 du 26 janvier 2020.

Toutes les mentions de Kobe Bryant

Lizzo a lancé l’émission en disant: «Ce soir, c’est pour Kobe», avant de se lancer dans son mélange. C’était une performance incroyable pour commencer la soirée, et elle l’a mentionné plus tard dans son discours pour la meilleure performance solo pop.

“Nous nous tenons littéralement ici, dans la maison que Kobe Bryant a construite”, a déclaré l’hôte Alicia Keys dans son discours d’ouverture. Elle a ensuite commencé à chanter avec Boyz II Men, ceinturant leur tube «Il est si difficile de dire au revoir à hier». Il a également été inclus dans le graphique présenté à la fin de l’hommage de Nipsey Hussle.

Tout sur Lil Nas X

Personne n’a fait les Grammys comme Lil Nas X. Il a gagné avant le début de la télédiffusion. Il a eu quatre ou cinq changements de tenue, tous impliquant naturellement un chapeau de cowboy. Et puis il y a eu sa performance de «Old Town Road».

Tout a commencé par un hommage à Bryant (le maillot n ° 24 des Lakers du joueur était affiché dans la chambre). Il a ensuite été rejoint par BTS, qui a dansé avec lui pendant le refrain. Puis Diplo et le petit Mason Ramsey sont intervenus et Billy Ray Cyrus est monté à bord. Enfin, Nas l’a rejoint sur scène pour un moment «Big Nas et Little Nas».

L’amour père-fille était un thème

Camila Cabello a chanté un genre de chanson très différent, sur la façon dont elle a grandi et dans l’amour, mais réfléchit sur sa relation avec son père. Elle lui a chanté la chanson directement et est même descendue dans le public pour lui tenir la main. Lui et tout le monde autour de lui pleuraient, et on pouvait même voir Ariana Grande en bas de la rue renifler, alors qu’elle était assise à côté de son propre père.

Dans sa propre performance, Grande a changé quelques paroles. Son hit, “Thank U, Next,” va généralement comprend le verset, “Un jour, je marcherai dans l’allée, Tenant la main avec ma maman / Je remercierai mon père, Parce qu’elle est sortie du drame.” Mais elle l’a changé en «parce que mon père est génial.»

Les duos (et tenues) qui nous ont fait sourire

Tout ce qui était important n’était pas sérieusement sérieux. Le duo de Gwen Stefani et Blake Shelton était très attendu. Ils ont chanté «Personne mais toi». Elle portait une robe qui ressemblait beaucoup à une robe de mariée recouverte d’accents de cœur et d’or partout.

Ensuite, il y avait Billie Eilish, qui est montée sur scène avec son frère, Finneas O’Connell. Ils portaient des costumes Gucci assortis, qui est le créateur de choix d’Eilish. Alors qu’elle chantait sa chanson «à la fin de la fête», O’Connell jouait du piano.

Le retour triomphant de Demi Lovato

Demi Lovato se produit lors du 62e GRAMMY Awards le 26 janvier 2020 | Kevin Mazur / . pour la Recording Academy

Faisant son retour sur scène après quelques années, Demi Lovato s’est étouffée au début, mais a recommencé avec des applaudissements encourageants de la part du public. Ses paroles ont commencé “J’ai essayé de parler à mon piano, j’ai essayé de parler à ma guitare.” La performance émotionnelle de Lovato était magnifique, malgré le fait qu’elle avait des larmes coulant sur son visage.

La chanson s’intitule «Anyone» et parle de ses difficultés avant son surdosage en 2018. L’air profondément personnel a touché son incapacité à avoir la foi pendant cette période. Il a reçu une ovation debout et ils ont même allumé les lumières de la maison. Lovato a immédiatement abandonné la chanson sur les services de streaming après sa performance.