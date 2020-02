Les moments les plus mémorables des Oscars – Grands succès, discours et flubs

Quels que soient les films ou les stars que vous recherchez aux Oscars, une chose est sûre: la télédiffusion annuelle est presque toujours bonne pour un moment marquant, un discours émouvant ou un incident mémorable.

Une institution hollywoodienne depuis 1929, les Academy Awards ont été diffusés pour la première fois par radio l’année suivante, puis sont passés à la télévision en 1953. Presque depuis le début, la cérémonie a connu des moments mémorables, comme en 1934 lorsque le présentateur Will Rogers a dirigé par inadvertance Frank Capra, de Lady for a Day, avait pensé avoir remporté le prix du meilleur réalisateur et même se diriger vers la scène, alors qu’en fait c’était Frank Lloyd de Cavalcade. (Morale de l’histoire: les noms de famille comptent!)

Oh et comprenez bien, en 1969, la cérémonie de remise des prix s’est terminée à l’avance, laissant l’animateur Jerry Lewis avec 20 minutes d’air mort à remplir, avec du vamping et quoi.

En plus de ceux mentionnés ci-dessus, et avant la télédiffusion des Oscars de cette année (diffusée dimanche sur ABC, toujours sans animateur), TVLine revisite 25 autres moments, discours et dérapages les plus mémorables de l’émission, de Gone With the Wind ‘ s Hattie McDaniel écrit l’histoire d’un duo «Shallow» profondément torride – avec non pas un mais deux exemples impliquant Halle Berry, un Snow White scintillant et un #EnvelopeGate mortifère entre les deux.

Revisitez la liste organisée de 25 moments mémorables (cliquez ici pour un accès direct), puis dites-nous lesquels vous vous souvenez clairement comme si c’était hier, ou accordez-vous à d’autres incidents «Seulement aux Oscars!» Qui résonnent pour vous.