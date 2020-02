Les monstres de Pixar au travail arriveront-ils à Disney + en mars?

L’année dernière, Disney a annoncé une nouvelle série dérivée de Monsters Inc pour Disney + appelée “Monsters At Work”, qui aura lieu 6 mois après la fin de Monsters Inc et se concentrera sur Tylor Tuskmon, joué par Ben Feldman, qui est un mécanicien passionné et talentueux sur le L’équipe des installations de Monsters, Inc. qui rêve de travailler sur le Laugh Floor aux côtés de Mike et Sulley, qui sera joué par John Goodman et Billy Crystal.

D’autres nouveaux acteurs de la voix incluent John Ratzenberger, Jennifer Tilly, Bob Peterson, Kelly Marie Tran, Henry Winkler, Lucas Neff, Alanna Ubach, Stephen Stanton et Aisha Tyler.

Dans un article sur les publicités du Super Bowl, Ad Age a rapporté

Issu de la franchise Monsters, Inc., Monsters at Work s’inclinera le mois prochain sur Disney Plus.

Bien que nous ayons dressé une liste de nouveaux spectacles et films à venir à Disney + en mars, y compris le nouveau film original, Stargirl, Disney n’a pas encore officiellement confirmé les détails de cette série Pixar et il manquait à leur “À venir en 2020” bande-annonce qui a été publiée le mois dernier.

Disney + a désespérément besoin de nouveaux titres majeurs pour combler le vide entre Star Wars: The Mandalorian et Marvel’s The Falcon and the Winter Soldier, alors j’espère que Monsters At Work arrivera en mars, même s’il convient de souligner que rien n’a été officiellement annoncé.

Êtes-vous enthousiasmé par les nouveaux monstres au travail?

Source – Ad Age via Pixar Post

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.