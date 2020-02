Les mots de Samantha qui découvriraient les couples de ‘OT 2020’: “Nous avons tous roulé”

Après l’expulsion de Javy, les candidats à «OT 2020» font face à une nouvelle semaine de travail à l’Académie. Cependant, la routine a été modifiée par une conversation lors de la répétition de la chanson du groupe “Video Killed the Radio Star”. Tout après que Manu Guix ait remarqué un détail: Sur les 12 victoires restantes, six garçons et six filles sont d’accord.

“Nous avons six et six ans”, a expliqué le professeur avant de commencer à faire entendre des voix. Ensuite Samantha s’est exclamée: “Comme c’est drôle!“Eva a raté ça comme pour demander:” Comme c’est drôle pourquoi? ” aucun autre moment n’était attendu Samantha donne cette édition avec ses aveux quand Il n’a aucun scrupule à dire tout ce qu’il pense.

Les candidats OT réussissent à chasser les compagnons qui ne voulaient pas jouer avec qui que ce soit pour pouvoir faire une orgie tranquille sans que personne ne leur dise de se taire | MEILLEURS MOMENTS OT 2020 # OTDirecto18F pic.twitter.com/NkNq3EZ3Tg

– (avec) cast (@bombillarota_) 18 février 2020

Après l’avoir laissé tomber, Samantha s’approcha de l’oreille de Nia pour avouer ce qui était amusant: “Nous avons tous roulé“Les Canaries donnent presque à comprendre qu’elle avait entendu ce qu’elle venait de dire et couru pour couvrir le micro. Même Eva, qui ne l’avait pas entendu, a commencé à leur dire: “Je ne peux pas le croire! Je ne peux pas le croire!“À la curiosité du reste de ses coéquipiers.”Ce n’est pas entendu! Vraiment!“a défendu le confesseur, bien que le résultat réel ne soit pas ce qu’elle attendait. Nia a rapidement demandé aux filles: «Concentrez-vous, s’il vous plaît», pour régler le problème.

Furor dans les réseaux sociaux

Depuis la “capture”, les adeptes n’ont cessé de faire des comptes pour correspondre à la théorie de Samantha, passer en revue tous les «dossiers» qui se sont produits depuis le début du programme. C’est confirmé par Samantha et Flavio, mais les fans ne sont pas tout à fait d’accord pour s’adapter au reste. Comme toujours, les plus ingénieux se sont lancés pour créer des mèmes.

