Les mots inspirants de Beyoncé vous aideront dans les temps difficiles

Beyoncé est le genre de star qui rend même les autres stars nerveuses. Elle est non seulement une chanteuse incroyable, mais elle est également une créatrice de mode à succès, mère de trois enfants magnifiques et mariée à une autre légende de la musique, Jay-Z.

Mais l’aventure de Beyoncé n’a pas été sans douleur. Elle a lutté en cours de route, faisant face à des problèmes douloureux de manière très publique. Cependant, comme certaines personnes le savent, les moments difficiles ne doivent pas vous rendre faible ou amer. Beyoncé a pris ce qu’elle a vécu et l’a transformé en une perspective inspirante.

Elle ne voit pas les choses en noir et blanc

Il peut être facile de regarder en arrière et de voir le passé en contrastes frappants, en pensant aux moments douloureux comme mauvais et heureux comme bons. Mais Beyoncé explique que la vie n’est pas aussi nette. Même les moments difficiles ont leurs propres récompenses.

“Il y a beaucoup de nuances sur chaque voyage… J’ai traversé l’enfer et le dos, et je suis reconnaissante pour chaque cicatrice », a-t-elle dit,« À travers tout cela, j’ai appris à rire, à pleurer et à grandir… Je me sens maintenant tellement plus beau, tellement plus sexy, tellement plus intéressant. Et tellement plus puissant. “

Mais ce sentiment de pouvoir ne signifie pas qu’elle ne se traite pas avec douceur. Elle est ouverte sur le fait que l’équilibre entre les rôles de mère, épouse, artiste et femme d’affaires peut être stressant. Elle s’assure d’avoir le soutien dont elle a besoin et elle se concentre sur de bons soins personnels afin d’être en mesure de faire de son mieux.

Les luttes ont apporté des récompenses

Voir ce post sur Instagram

Bon dimanche. Félicitations à Tyler Perry pour l’ouverture de ses studios. Je pouvais sentir la présence de nos ancêtres. Entouré de mes héros, j’ai vu Denzel, la reine Oprah, Spike, Whoopi, Sir Poitier, Will, Halle, Dame Cicely et nos anges John Singleton et Diahann Carroll honorés. L’Armand de Brignac s’est écrasé contre chaque scène sonore alors que des feux d’artifice illuminaient le ciel. Des générations de sang, de sueur et de larmes, de succès, d’excellence et d’éclat. Cela me rend si fier, si plein, je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Merci mon frère Vierge pour tant d’amour et de passion dans chaque détail. Aujourd’hui, ma prière est que vous acceptiez tout. Vous m’inspirez à rêver encore plus grand.

Un post partagé par Beyoncé (@beyonce) le 6 octobre 2019 à 15h56 PDT

En 2014, les fans ont été choqués de découvrir que Jay-Z et Beyoncé n’avaient pas le mariage parfait que tout le monde pensait avoir. Il est apparu que Jay-Z avait été infidèle. Quiconque a eu un partenaire le trompant sait à quel point c’est douloureux, et Beyoncé a dû traverser cette souffrance et cette humiliation pendant que le monde entier regardait.

Mais au lieu de mettre fin à leur mariage, le couple s’est engagé à résoudre leurs problèmes. Avec le temps, ils ont pu non seulement être honnêtes les uns envers les autres, mais ils ont même partagé la vérité avec le monde. Chacun d’eux a sorti des albums avec des chansons qui traitaient de l’infidélité, explorant la douleur et le regret qu’ils ressentaient. Jay-Z a admis publiquement qu’il n’avait pas été honnête avec sa femme, et ensemble, ils ont travaillé pour résoudre les problèmes qui les ont presque déchirés.

Plus vieux, plus sage et meilleur que jamais

Beyoncé | Larry Busacca / PW / WireImage pour Parkwood Entertainment / .

Les problèmes qui ont presque mis fin à son mariage n’ont pas été la fin des temps difficiles de Beyoncé. En 2017, elle a découvert qu’elle était enceinte et qu’elle avait des jumeaux. Cela aurait été suffisant pour faire face, mais elle a ensuite eu de dangereuses complications qui l’ont mise au repos pendant un mois.

Beyoncé a déclaré qu’elle pesait 218 livres le jour où elle a donné naissance aux jumeaux, Rumi et Sir. Elle a subi une césarienne d’urgence et l’expérience a affecté son corps pendant longtemps. Pour une interprète connue pour ses performances énergiques et sexy, c’était une chose difficile à gérer. Mais elle ne veut pas laisser cette pression la définir.

“Je pense qu’il est important pour les femmes et les hommes de voir et d’apprécier la beauté de leur corps naturel”, a-t-elle déclaré, reconnaissant que ses courbes étaient plus pleines après la naissance des jumeaux. «J’ai une petite pochette pour maman et je ne suis pas pressé de m’en débarrasser. Je pense que c’est réel. Chaque fois que je suis prêt à obtenir un pack de six, je vais aller dans la zone des bêtes et travailler mon cul jusqu’à ce que je l’ai. Mais en ce moment, mon petit FUPA et moi avons le sentiment que nous sommes censés l’être. »

Beyoncé est le genre de personne qui sort des moments difficiles avec plus de force que jamais. Qu’elle parle de s’améliorer dans la lutte ou de trouver son acceptation de soi, nous pouvons tous apprendre un peu de la reine Bey.