Les multiples chronologies de The Witcher de Netflix expliquées

Netflix Le sorceleur a prouvé un spectacle de division. Ceux qui s'attendent à une aventure de massacre de monstres remplie d'action se sont retrouvés face à une histoire d'une complexité inattendue divisée en trois chronologies distinctes. Les décoller peut être un peu délicat si vous ne faites pas attention, mais ceux qui sont restés avec la série apprécient vraiment son ambition et sa portée. Donc, pour vous donner un petit coup de pouce si vous prévoyez de creuser pendant les vacances, voici comment fonctionnent les délais dans The Witcher.

Essentiellement, les trois personnages principaux ont chacun une chronologie. La première est celle de Yennefer, qui se déroule environ trente ans avant la première scène de Geralt. Cette chronologie nous montre Yennefer finissant sa formation magique et apprenant les compétences dont elle aura besoin pour survivre aux machinations politiques du monde violent de The Witcher.

Ensuite, fournissant la viande de l'histoire, ce sont les aventures de Geralt en tant que sorceleur. Cela montre le chasseur de monstres titulaire naviguant dans le monde laissé dans le sillage du temps de Yennefer. Nous ne savons pas exactement quand cela se produit, mais étant donné que Geralt est un chasseur de monstres expérimenté et que la reine est un personnage très différent de celui de Yennefer, il est prudent de supposer que plusieurs décennies se sont écoulées.

Cliquer pour agrandir

Enfin, la chronologie de Ciri est la plus éloignée à l’avenir. La fille surnaturellement propulsée (sorta) de Geralt et Yennefer est l'un des personnages les plus importants du mythe de Witcher, et le spectacle consacre un temps approprié à la développer en tant que personnage. Son histoire se déroule sur une décennie et change au-delà de la chronologie de Geralt.

Vous avez rattrapé ça? Nous l’espérons, car il s’agit d’une structure narrative audacieuse pour une émission qui aurait facilement pu tomber dans le scénario du «monstre de la semaine» avec une pincée de politique au sommet. Au lieu de cela, la série a choisi de se concentrer sur les éléments les plus complexes du monde d'Andrzej Sapkowski. Personnellement, je pense que c'est un film intelligent et le public a prouvé son appétit pour les roues médiévales et les relations avec Game of Thrones. Nous espérons que la deuxième saison de Le sorceleur vient plus tôt que tard.