Les Muppets reviendront à la télévision dans une série pour Disney +!

Disney + Il ne cesse de flirter avec son contenu attractif, mais maintenant il sera difficile pour quiconque de résister, puisque la plateforme de streaming a convaincu Kermit, Miss Piggy, l’ours Fozzie, Gonzo et Animal, ainsi que toutes nos marionnettes préférées à revenir faire une nouvelle série télévisée Muppet, comme au bon vieux temps.

À la suite de la négociation amusante et très folle dans laquelle le belette ‘Joe’ demandé de partager la avec à côté duRana René », est la première de la nouvelle mini-série de six chapitres « Muppets Now », exclusif à Disney +, qui gardera toute la famille collée à la télévision.

Annonces :

La meilleure chose à propos du format du programme est qu’il n’y en a pas. Chaque chapitre est divisé en trois sections, mais dans aucune script établi, tout sortira avec le talent de improvisation et la spontanéité de chacun des Muppets.

Dans l’une des sections «Muppets Now», les marionnettes mignonnes anéantiront l’ennui au milieu de la pandémie, nous apprendre à cuisiner. En plus de nous montrer toutes leurs recettes pour rire, ils partageront également la recette occasionnelle de grand-mère, qui dans ce cas, sera sans aucun doute de Statler et Waldorf.

Cinq ans sans les Muppets

Bien que Disney Plus ne veuille pas avancer beaucoup de détails, gardant le facteur de surprise pour la dernière minute, dans la première bande-annonce officielle, il est apprécié que dans une autre section les étoiles pleuvront avec Invités spéciaux de la stature de l’actrice Linda Cardellini, ancienne infirmière de la série ER, gagnante des Emmy Awards, RuPaul, ainsi que le célèbre comédien canadien, Seth Rogen.

Bien sûr, nous ne pouvons pas parler de Muppets sans les relier aux comédies musicales. Comme indiqué dans «El Clarín», la dernière mais non moins amusante section sera jeux et chansons, où nous entendrons probablement « Ode à la joie », jusqu’à Man or Muppet « ou » The Great Rainbow « et peut-être qu’avec un peu de chance, nous saurons enfin pourquoi le poulet a traversé la route.

«Muppets Now» est le première série de la franchise de la série de deux saisons diffusée sur ABC ‘Les Muppets»Terminé en 2015 Et la vérité est que nous avons déjà raté ses pitreries folles. Cependant, Disney + a fait un grand effort pour Rassembler les 500+ Muppets dans un spectacle totalement différent à ce que nous avons vu précédemment.

Sachez que le premier chapitre de capítulo Muppets Now »sera diffusé par 31 juillet 2020, comme nous l’avions déjà prévu dans notre panneau d’affichage des premières du mois, promettant un épisode différent tous les vendredis. Ne la perd pas!

