Les musiciens cherchent à rendre la course des taureaux plus agréable et à se rapprocher de leurs fans

▲ La chilienne Mon Laferte, dans une image de fichier, a offert à ses partisans un récital de sa cuisine.Photo .

.

Journal La Jornada

Samedi 11 avril 2020, p. 5

Le Colombien J Balvin promeut un nouvel album sans quitter la maison; Chilean Mon Laferte joue un récital acoustique de sa cuisine; l’Argentin Fito Páez fait des versions de Caetano Veloso dans la chambre. Les stars de la musique latino-américaine sont donc confrontées à des moments difficiles de confinement par le coronavirus.

Avec des tournées reportées ou annulées et des reports de sorties d’albums en raison de l’urgence sanitaire liée au Covid-19, les musiciens cherchent des moyens de rendre le confinement plus agréable et de rester en contact avec leurs followers.

Natalia Lafourcade a publié sur Instagram une version d’Amor de mis amores, par Agustín Lara: Pendant que je la chantais, j’ai pensé à la façon dont je l’ai chanté tant de fois avec beaucoup d’entre vous lors de concerts, a-t-il écrit au bas de la vidéo.

La gagnante d’un Grammy et de 11 prix latins de ceux-ci est l’une des nombreuses qui a été forcée de changer ses plans en raison de la pandémie, qui frappe durement l’industrie de la musique en pleine croissance dans la région et fait face à un avenir incertain.

D’autres musiciens ont utilisé les réseaux sociaux pour montrer leur quotidien, comme le Brésilien Caetano Veloso, qui a mis en ligne une vidéo d’une minute et 39 secondes sur son compte Facebook, où, en pyjama, la chanson Ai Xangô, Xangô Menino joue de la guitare, dans votre salon; De plus, il a partagé des souvenirs musicaux et mis certains de ses disques en vente.

Face à cette urgence mondiale, ce que les artistes devraient faire, c’est partager leurs chansons avec un sens plus humain et moins commercial, explique . César Rosas, manager et consultant musical au Mexique.

C’est un frein indéfini

À la mi-mars, le coronavirus a imposé un frein indéfini à l’industrie des concerts à un million de dollars aux États-Unis et en Europe, qui a été reproduite en Amérique latine.

Cette panne a révélé un problème latent parmi les travailleurs les moins protégés: les techniciens de production, pour la plupart indépendants et sans avantages sociaux.

Cela nous affecte très fortement et directement, car les concerts sont l’une des premières activités à être arrêtées au Mexique, et malheureusement ce sera l’une des dernières à être réactivée, explique Édgar Morales, ingénieur du son pour Panteón Rococó.

Dans ce contexte, Ximena Sariñana a lancé une initiative via une plateforme de trading d’occasion, pour commercialiser une partie de son placard. Le produit sera reversé aux équipes de travail affectées par l’annulation des concerts.

Du Mexique, avec sa vaste offre de spectacles et de festivals; en passant par la Colombie, avec le massif et ancien Rock al Parque, au Chili et en Argentine, avec ses versions locales du mythique festival de Lollapalooza, le sentiment d’incertitude est le même.

Rosas le résume: Jamais une maladie ne nous avait tous mis dans l’industrie de la musique dans le même bateau.

Selon le magazine Rolling Stone, le divertissement en direct dans le monde laisse environ 26 milliards de dollars par an.

Aux États-Unis seulement, les ventes de billets pour les 100 tournées les plus attendues en 2019 ont généré 5,6 milliards de dollars, selon le New York Times.

Au Mexique, le producteur Ocesa s’attendait à reprendre leurs concerts le 19 avril, mais la déclaration des autorités de la phase 2 de l’épidémie, qui implique l’isolement social, a contrecarré leurs plans.

Ocesa, troisième producteur mondial et partenaire du géant américain Live Nation, organise une trentaine de festivals annuels au Mexique, dont le Domination Fest, déjà programmé pour 2021.

Le pays a accueilli le Vive Latino, la dernière grande activité qui est restée en place dans la région à la mi-mars, et a appelé des dizaines de milliers de personnes.

En Colombie, le président Iván Duque a ordonné l’annulation d’événements massifs jusqu’à nouvel ordre, entraînant le report des festivals de Jamming et Estéreo Picnic en novembre et décembre.

Les éditions chilienne et argentine du festival Lollapalooza, prévues pour mars à Santiago et Buenos Aires – avec Guns N ‘Roses en tête d’affiche – ont également été reportées pour novembre. Au Brésil, il est passé en décembre.

Pour Chucky García, programmeur artistique du Rock al Parque colombien, le plus ancien festival latino-américain, le fait que l’industrie musicale dépend principalement des concerts et des plateformes de streaming a de graves conséquences.

“On pense qu’en ce moment, il aurait été très utile pour les gens de continuer à acheter des disques compacts et du vinyle et pour l’industrie de cesser de dire que” la musique live est le nombril de cette entreprise “”, explique García.

.