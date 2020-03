Les musiciens offrent des concerts en streaming; encourager un monde frappé par une pandémie

▲ Elton John était l’organisateur et a dirigé la soirée. Ci-dessous, Mariah Carey. Les images sont des captures d’écran.

De l’écriture

Journal La Jornada

Lundi 30 mars 2020, p. 9

Ils utilisaient des guitares, des pianos ou des tambours des différents endroits où ils étaient confinés. Depuis leurs fauteuils, leurs chambres, leurs jardins ou leurs studios, ils chantaient et encourageaient les millions d’auditeurs à rester chez eux.

Le concert iHeart Living Room Concert For America a duré une heure et, comme les organisateurs l’avaient annoncé, c’était un soulagement pour les cœurs. Il a célébré la résilience d’un monde frappé par la pandémie de Covid-19.

Avec de brefs discours d’invités, l’Anglais Elton John a dirigé la soirée et a encouragé les gens à se joindre aux campagnes de dons; Il a également pris le temps de discuter avec ses amis qui, avec optimisme et un peu de nostalgie, ont chanté ses chansons. Parmi les images qui accompagnaient les représentations figuraient des villes vides, des hôpitaux, des gens avec des masques faciaux et d’autres qui aident les malades.

Unis de chez eux

Depuis leur domicile, les artistes se sont tournés vers des appareils photo, des ordinateurs, des téléphones portables pour rejoindre cette initiative diffusée par le réseau de télévision Fox, les plateformes numériques de cette société et les stations de radio iHeartMedia et son application mobile.

Backstreet Boys, Billie Eilish, Demi Lovato, Billie Joe Armstrong, Tim McGraw, Sam Smith, Mariah Carey et Dave Grohl, entre autres, ont figuré dans le projet, conçu et dirigé par Elton John. Lady Gaga a offert un message émotionnel.

Ainsi, dimanche soir, Elton John et les musiciens convoqués se sont joints à la campagne mondiale pour partager l’art de chez eux afin d’empêcher le nombre de personnes infectées par Covid-19 d’augmenter.

L’hommage, dédié aux personnes touchées par le coronavirus et aux personnels de santé qui luttent contre ce virus contagieux, a gardé l’attention des internautes qui attendaient plus de chansons.

