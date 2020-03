Les mutants face à leurs démons – / Film

On dirait que les nouveaux mutants font face à la chaleur – la chaleur métaphorique de leurs démons et la chaleur littérale d’une figure surpuissante avec le pouvoir de s’enflammer. Les studios 20th Century, récemment renommés, ont publié un nouveau spot télévisé pour les Les nouveaux mutants, qui présente essentiellement les mêmes images que nous avons vues au cours des deux dernières années. Mais il y a une photo très cool de l’homme du feu susmentionné. Regardez le dernier spot TV The New Mutants ci-dessous.

Le nouveau spot TV Mutants

“Il est temps d’affronter vos démons”, prévient le texte du dernier spot télévisé de The New Mutants. Et dans le cas des mutants surpuissants du film de bande dessinée inspiré de l’horreur, ceux-ci pourraient être des démons littéraux ou métaphoriques. Chacun des jeunes mutants de l’hôpital isolé au centre de The New Mutants a appris son pouvoir par un horrible accident et doit faire face aux retombées traumatisantes de cela. Mais en même temps, ils semblent être hantés par un autre type de démon – plus meurtrier – à l’hôpital dont ils apprendront bientôt qu’ils sont leur prison.

Il n’y a pas grand-chose de plus à apprendre sur The New Mutants que nous n’avons pas entendu depuis sa première bande-annonce sur Internet il y a deux ans. Malgré les rapports de nombreuses nouvelles prises de vue et retards – principalement en raison du transfert lors de la fusion Disney-Fox – The New Mutants ne semble pas avoir beaucoup changé depuis cette première bande-annonce. Ce qui peut être une bonne chose.

Josh Boone réalise The New Mutants à partir d’un scénario de Boone et Knate Lee. Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt, et Henry Zaga étoile.

Voici le synopsis de The New Mutants:

20th Century Studios en association avec Marvel Entertainment présente “The New Mutants”, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’ils se battent pour essayer de s’en sortir vivants.

The New Mutants sort en salles le 3 avril 2020.

