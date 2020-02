Les négociations Netflix-Warner Bros pour la saison 6 de Lucifer se déroulent bien

Eh bien, il semble que la cinquième saison à venir Lucifer ce ne sera pas le dernier, après tout. Netflix avait initialement prévu de clore la série de cinq ans de l’émission avec une saison finale de 16 épisodes, mais le service de streaming a changé d’avis quelque part en cours de route. Selon un rapport de TV Line, Netflix et Warner Bros. Television et Netflix sont toujours en pourparlers et “les deux parties semblent optimistes quant à la conclusion d’un accord de renouvellement”.

Si Warner Bros. Television et Netflix trouvent un accord, Lucifer La saison 6 présentera «entre 10 et 13 épisodes». Il y aura plus qu’assez de temps pour donner le bon enclos aux aventures de Lucifer Morningstar.

CONNEXES – Dennis Haysbert interprété comme Dieu dans la saison 5 de Lucifer

Basé très librement sur le caractère Vertigo, Lucifer raconte l’histoire de l’ange déchu d’origine. Ennuyé et malheureux comme le Seigneur de l’Enfer, Lucifer Morningstar a abandonné son trône. Il a ensuite pris sa retraite à Los Angeles, où il s’est associé avec le détective LAPD Chloe Decker pour éliminer les criminels. Fox a brusquement annulé le spectacle après sa troisième saison, mais Netflix l’a sauvé en juin dernier.

Warner Bros. Television produit Lucifer en association avec Jerry Bruckheimer Television et Aggressive Mediocrity. La série est vaguement basée sur des personnages créés par Neil Gaiman, Sam Kieth et Mike Dringenberg pour Vertigo, de DC Entertainment. De plus, Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Ildy Modrovich et Joe Henderson sont les producteurs exécutifs. Len Wiseman est réalisateur et producteur exécutif, tandis que Kapinos est consultant exécutif sur la série.

Saison 5 de Lucifer est toujours sans date de première, mais il frappera Netflix quelque part en 2020. Êtes-vous heureux que Netflix veuille une autre saison de Lucifer? Souhaitez-vous voir Lucifer Saison 6? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.