Les neuf titres que Netflix a retirés en raison des demandes du gouvernement

La présence mondiale de plateformes de streaming présente également des inconvénients, car chaque territoire a des réglementations différentes qui peuvent limiter et même censurer certains contenus. Dans le cas de Netflix, ces restrictions ont été révélées par le premier rapport de la société axé sur son impact mondial et son engagement envers la diversité, dans lequel il a été révélé quels neuf contenus ont été retirés du service suite aux demandes du gouvernement.

Hasan Minhaj dans «Patriote indésirable»

Ces dernières années, le pays qui a le plus souvent poussé Netflix à supprimer du contenu est Singapour qui, par l’intermédiaire de l’Infocomm Media Development Authority, sous la tutelle du ministère de la Communication et de l’Information, a contraint au retrait de cinq produits: «La première tentation du Christ» et «La dernière tentation du Christ», qui montrent des représentations controversées de Jésus-Christ, et “La légende de 420”, “Placé dans la cuisine” et “Dislocated”, qui ne censurent pas la consommation de cannabis.

Comme le souligne le Hollywood Reporter, les demandes des autorités singapouriennes ont commencé en 2018, le dernier étant celui lié à “ La première tentation du Christ ”, dont l’échantillon controversé de la figure religieuse emblématique a également valu à Netflix une ordonnance judiciaire au Brésil, qui finirait par être annulée. Pour sa part, Le Vietnam a exigé en 2017 le retrait de “La veste en métal”, le mythique film de Stanley Kubrick se déroulant dans le pays asiatique.

La censure ne comprend pas les continents

Si nous restons en Asie, Netflix a dû retirer en 2019 un programme de “ Patriote indésirable avec Hasan Minhaj ” à la demande du gouvernement de l’Arabie saoudite. Quatre ans plus tôt, en 2015, la plateforme américaine avait retiré le film “The Bridge” de son catalogue néo-zélandais et, en 2017, c’était au tour de “The Night of the Walking Dead”, la pierre angulaire des films d’horreur, en Allemagne , où son retrait a été demandé par la commission de la protection de la jeunesse.

