Les Nike PG 4 de Paul George recevront une mise à jour “Bred”: Photos

Paul George continue de rehausser son profil en NBA chaque année et grâce à son jeu sur le terrain, il a sa propre chaussure de signature. Cette année, le quatrième opus a été publié sous la forme de Nike PG 4. Les fans ont été un peu sceptiques à l’égard de cette silhouette bien que, au cours des dernières semaines, nous ayons reçu de nombreux coloris dope qui plairont sûrement à tous les joueurs de ballon là-bas.

Les fans de Nike et Jordan Brand sauront que le coloris “Bred” est un incontournable. Bien sûr, c’est le coloris rendu célèbre par Michael Jordan en jouant pour les Chicago Bulls. La tige de cette sneaker est noire tandis que les reflets rouges se retrouvent tout au long de la silhouette. C’est un look qui convient parfaitement au modèle et si vous avez besoin de quelque chose pour votre prochaine saison de basket de la ligue de récréation, ce sont certainement une excellente option que vous voudrez vérifier.

Selon Sneaker News, vous pouvez vous attendre à ce que ceux-ci baissent le 18 avril pour 110 $ USD. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.

