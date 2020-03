Les notes commencent-elles à augmenter?

Les cotes de yacht à voile sous le pont ont été aussi renversantes que de basculer sur un yacht à voile. Le spectacle a été lancé avec beaucoup de fanfare et d’optimisme dans la foulée de l’une des saisons les plus sombres de Under Deck.

Adam Glick, Jenny MacGillivray, capitaine Glenn Shephard | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Les téléspectateurs étaient prêts pour une nouvelle tournure de la série et étaient ravis de voir que le chef du casting crossover Adam Glick allait faire partie de la distribution. Alors que les fans étaient engagés pendant le premier épisode, leur enthousiasme a diminué avec plusieurs partages qu’ils n’étaient pas dans l’ambiance.

“Je n’ai vraiment jamais été aussi ennuyé à regarder un épisode de Under Deck. Merde », a tweeté une personne après un récent épisode. Une autre personne a tweeté au début de la saison: «Est-ce que quelqu’un d’autre pense que #BelowDeckSailingYacht est… .. ennuyeux?» Les cotes ont été du côté anémique, en particulier pour la série robuste. Cependant, la marée change-t-elle et y a-t-il plus de gens à l’écoute?

Le dernier épisode atteint un sommet

Le dernier groupe d’invités charters a certainement apporté le drame. Le groupe de gars de Long Island était bruyant, impétueux et constamment à la recherche de femmes. Un invité a pensé qu’il était drôle de soulever le deuxième ragoût Madison Stalker de ses pieds alors qu’elle le suppliait de la poser. Elle avait l’air secouée après l’incident.

Les gars ont également fait la fête jusqu’à l’aube, amenant un DJ et des invités supplémentaires sur le yacht. Ils ont également fourni une légèreté significative aux téléspectateurs. Un invité a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas mouiller son pantalon en lin en descendant de l’offre. Mais il a fini par planter le visage dans l’eau quand il a essayé de remonter sur le petit bateau.

Le groupe a créé une controverse importante. Stalker n’était clairement pas à l’aise avec l’invité qui insistait pour la soulever. Mais Stalker, avec le matelot de pont Parker McCown et le ragoût Georgia Grobler se sont liés d’amitié avec le gang. Ils ont dîné chez l’un des invités après avoir participé à Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Cela a généré un buzz considérable auprès des fans.

Les notes sont à la hausse

Le dernier épisode a été le mieux noté depuis la première de la saison. “L’épisode de lundi soir de #BelowDeckSailing a été le mieux noté depuis la première de la série! ⁣👏L’émission a généré un fort 0,39 dans la démo et 1 140 000 téléspectateurs à 21 h. Cliquez sur le lien dans notre biographie pour le scoop complet.

⁣⬇️⬇️ Faites-nous savoir dans les commentaires: Qu’avez-vous pensé de l’épisode de lundi? Que pensez-vous qu’il adviendra de la relation entre Jenna et Adam? “Selon la page Instagram de l’émission.

Les commentaires ont été mélangés avec certaines personnes fatiguées de la relation amoureuse entre le ragoût en chef Jenna MacGillivary et Glick. Une personne a ajouté que la quarantaine de coronavirus peut avoir créé l’environnement parfait pour que les téléspectateurs puissent enfin entrer dans le spectacle de voile.

Bravo Ratings a tweeté: «#BelowDeckSailing S01E07 – 1,140 million de téléspectateurs (démo 0,39 18-49).» Quelqu’un s’est demandé: «Quelle est la saison de navigation sous le pont à ce jour?» Bravo Ratings a répondu avec les chiffres de la première de la série. “S01E01 – 1,293 million de téléspectateurs (0,42 démo 18-49).” Ironie du sort, une personne a glissé sur le tweet initial, “* haute saison *”, comme quelqu’un d’autre l’a ajouté, “j’espère que ça va de mieux en mieux!”

Le voilier sous le pont est diffusé lundi à 21 h. / 20 h Central sur Bravo.