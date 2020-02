Les notes du Super Bowl augmentent, les chefs remportent leur premier championnat en 50 ans

HISTOIRES CONNEXES

Le Super Bowl était exactement un pour cent de plus cette année, ajoutant 1,3 million de téléspectateurs multiplateformes au minimum de 10 ans établi en 2019.

La première victoire du championnat des Chiefs de Kansas City (du Missouri!) En 50 ans, contre les 49ers de San Francisco (Californie), a amassé 102 millions de téléspectateurs au total – y compris ceux qui ont regardé le jeu via Fox proper, Fox Deportes, NFL et Verizon propriétés numériques . (Le jeu Patriots / Rams de l’année dernière a livré 100,7 millions de téléspectateurs au total, avec CBS Interactive, les propriétés numériques de la NFL, les propriétés mobiles de Verizon, ESPN Deportes et d’autres propriétés numériques.)

Le nombre de téléspectateurs du Super Bowl LIV sur le réseau Fox a totalisé 99,9 millions de téléspectateurs, en hausse de 2% par rapport aux chiffres linéaires de CBS pour le match de championnat de la NFL 2019 (qui a marqué un creux de 11 ans dans cette mesure).

La dernière fois que Fox a accueilli le Super Bowl, en 2017 (Patriots vs Falcons), l’audience a totalisé 113,7 millions, dont 103,4 millions regardés par des moyens traditionnels.

A noter également:

* L’audience multiplateforme de l’émission de mi-temps J.Lo / Shakira de cette année a atteint 103 millions, en hausse de 4% par rapport à Maroon 5 en 2019.

* La confrontation d’avant-match de Sean Hannity avec le président Donald Trump a attiré 10,3 millions de téléspectateurs, soit 27% de plus que l’interview de CBS avec POTUS l’an dernier et marquant l’interview la plus regardée de l’animateur de Fox News. (Son précédent record, sur Fox News, était de 7,1 millions, établi en janvier de l’année dernière à la sortie du discours du bureau ovale de Trump sur la crise «humanitaire et de sécurité» à la frontière sud.)

À la sortie de l’ol ‘Pigskin Classic, la première de la saison 3 de The Masked Singer a généré 23,7 millions de téléspectateurs et une note de démonstration de 8,1, améliorant à la fois ce que CBS’ The World’s Best a fait il y a un an (22,2 mil) et ce que Fox’s 24: Legacy ses débuts ont eu lieu en 2017 (17,6 mil), mais loin de This Is Us (27 mil) menant à la diffusion du Super Bowl de NBC en 2018.