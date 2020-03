Les nouveautés originales du film ‘Ghostbusters’ sont rééditées ensemble dans un tout nouveau livre

Pour la première fois dans une toute nouvelle édition, les romans officiels originaux des deux chasseurs de fantômes 1 & 2 seront collectés ensemble dans un prochain ensemble omnibus qui sortira en avril!

De Titan Books, les deux livres seront de nouveau imprimés pour la première fois depuis les années 1980 – juste à temps pour la sortie de la suite Ghostbusters: Afterlife cet été.

«Lorsque le Dr Peter Venkman et ses collègues de la Columbia University sont expulsés de leurs prestigieux postes universitaires, ils commencent une pratique privée en tant que chasseurs de fantômes professionnels. Bien que les choses ne commencent pas de manière favorable pour les trois parascientistes, leurs publicités télévisées sont finalement payantes lorsque la belle Dana Barrett les contracte. Il semble que son appartement soit devenu la porte d’entrée de fantômes épouvantables et de goules loufoques décidés à terroriser New York. Bientôt, ils ne vont pas seulement à sa rescousse, mais ils essaient de débarrasser toute la ville des créatures visqueuses. “

«Après avoir mené une guerre contre la boue qui a coûté des millions de dollars à New York, les Ghostbusters se retrouvent en faillite jusqu’à ce qu’un ancien tyran, préparant un retour au domaine terrestre à travers son portrait au Manhattan Museum of Modern Art, jette son dévolu sur celui de Dana Barrett. bébé comme la nouvelle maison pour son âme méchante! “

Les romanisations ont été écrites par Richard Mueller et Ed Naha.

Vous pouvez pré-commander votre copie pour 9,99 $ aujourd’hui. Il sortira le 21 avril 2020.