Les nouveaux arrivages de Shudder pour février incluent le remake de «My Bloody Valentine» et «Return of the Living Dead 3»

Nous sommes toujours ravis de voir ce qui vient Frémir chaque mois, et février 2020 va être chargé de nouveaux arrivants, y compris Rob Zombie’s 3 de l’enfer.

De plus, Shudder lance le podcast Horror Noire: Uncut en février, une série de six épisodes qui présente des interviews prolongées de leur incroyable doc Horror Noire.

Voici tout ce que vous pouvez vous attendre à voir sur Shudder le mois prochain.

THE DEAD LANDS – Nouveaux épisodes du jeudi au 5 mars

Une aventure surnaturelle se déroulant dans un passé mythique maori, avec une esthétique à la fois Ash vs Evil Dead et Xena: Warrior Princess. The Dead Lands présente un guerrier en disgrâce, Waka Nuku Rau (Te Kohe Tuhaka), qui est renvoyé dans le monde des vivants pour racheter ses péchés. Mais le monde dans lequel Waka revient est ravagé par une rupture entre la vie et l’au-delà alors que les esprits des nouveaux morts traquent maintenant la terre et chassent les vivants.

Waka rencontre une jeune femme déterminée, Mehe (Darneen Christian), qui devient à la fois sa protégée et sa boussole morale. Ensemble, ils naviguent dans la politique tribale, les fantômes instables des ancêtres et d’autres forces naturelles et surnaturelles, dans une quête pour découvrir qui a «brisé le monde» et comment le réparer – s’il n’est pas trop tard. Également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK. Une production d’AMC Networks Shudder et TVNZ.

FÉLICITÉ (premières jeudi, 1/30)

Une brillante peintre confrontée au pire bloc créatif de sa vie se tourne vers tout ce qu’elle peut pour achever son chef-d’œuvre, se transformant en un enfer hallucinatoire de drogues, de sexe et de meurtre dans le ventre louche de Los Angeles. UNE EXCLUSIVITÉ SHUDDER. Avec Dora Madison, Tru Collins, Jeremy Gardner et Rhys Wakefield, réalisé par Joe Begos. (Également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK)

LES CHIENS NE PORTENT PAS DE PANTALONS (premières jeudi, 2/6)

Gagnant du meilleur film – Fantastic Fest et Sitges International Film Festivals

Juha développe une connexion inattendue mais puissante avec une dominatrice nommée Mona, à la suite d’un événement tragique de sa vie qui l’a laissé paralysé émotionnellement. Découvrant sa dépendance dangereuse à l’étouffement, Mona les mène tous les deux sur un chemin sauvage et violent vers l’illumination émotionnelle. Les chiens ne portent pas de pantalon est une histoire sombre et pleine d’humour de perte, d’amour et de la douce douleur d’être. A SHUDDER ORIGINAL Avec Pekka Strang (Tom of Finland) & Krista Kosonen (Blade Runner 2049), réalisé par J-P Valkeapää. UN ORIGINAL SHUDDER (Également disponible sur Shudder Canada)

3 DE L’ENFER (premières jeudi, 2/13)

Après avoir à peine survécu à une fusillade furieuse avec la police, Baby Firefly, Otis Driftwood et Captain Spaulding sont derrière les barreaux. Mais le mal pur ne peut pas être contenu. En faisant équipe avec le demi-frère d’Otis Wilson, le clan Firefly dément est de retour pour déclencher une toute nouvelle vague de mort et de dépravation dans cette suite tant attendue des succès cultes de Zombie House of 1000 Corpses (2003) et The Devil’s Rejects (2005) . UNE EXCLUSIVITÉ SHUDDER. Avec Sheri Moon Zombie (Lords of Salem), Bill Moseley (The Texas Chainsaw Massacre 2), Sid Haig (Bone Tomahawk), Richard Brake (Mandy), Dee Wallace (The Howling) et Danny Trejo (From Dusk Till Dawn), réalisé par Rob Zombie. (Également disponible sur Shudder Canada)

JESSICA FOREVER (premières jeudi 2/20)

Dans un avenir dystopique visuellement saisissant et inventif où règnent les inadaptations violentes, une femme et sa famille de fortune de maraudeurs réhabilités se battent pour la paix. UN ORIGINAL SHUDDER. Avec Aomi Muyock, Sebastian Urzendowsky, Augustin Raguenet et Lukas Ionesco, réalisé par Caroline Poggi et Jonathan Vinel. (Également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK)

HORROR NOIRE: UNCUT – premières vendredi 7 février

Après le podcast populaire d’Eli Roth sur l’histoire de l’horreur: Uncut, Shudder proposera une fois de plus des conversations complètes d’icônes de genre sous forme de podcast, cette fois avec des interviews du documentaire original acclamé de l’année dernière, Horror Noire: A History of Black Horror. La série de six épisodes mettra en vedette Candyman Tony Todd original; une conversation entre le réalisateur de Blacula William Crain et l’acteur Tales from the Hood Paula Jai ​​Parker; une conversation entre le duo d’acteurs Ken Foree (Dawn of the Dead) et Keith David (The Thing); auteur et éducateur Tananarive Due (Mon âme à garder); Horror Noire: Blacks in American Horror Films des années 1890 à nos jours Dr. Robin R. Means Coleman, auteur et éducatrice; et Rachel True de The Craft. Le podcast est hébergé par la productrice / co-scénariste de Horror Noire Ashlee Blackwell

Tous les épisodes de Horror Noire: Uncut seront disponibles sur Shudder le vendredi 7 février, exclusivement pour ses membres. L’épisode 1, mettant en vedette la conversation du producteur / co-scénariste de Horror Noire Ashlee Blackwell avec Tony Todd, sera mis à la disposition des non-membres le même jour sur les podcasts Apple et d’autres plateformes, où les épisodes suivants seront publiés deux fois par semaine les lundis et vendredis. . (Également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK)

LOVE SICK – disponible 2/1

Il y a une mince ligne entre l’amour et la terreur. Traversez-le le jour de la Saint-Valentin (ou n’importe quel jour) avec cette sélection de films et de séries soigneusement sélectionnés qui ravissent le côté sombre du désir.

Avec les exclusivités Shudder Les chiens ne portent pas de pantalons (à partir du 2/6), Lizzie et Bête, plus Ma chère amoureuse (1981), Audition, La sorcière d’amour, Printemps, Ganja & Hess, Double amant, novembre, Sommes-nous pas des chats, Voyage de noces, Little Deaths, Baiser des damnés, Le retour des morts-vivants III, la nuit des vivants et la série Une découverte des sorcières, de même que Soirée de bal et Bonjour Mary Lou: Prom Night II à partir du 2/10. (Certains titres sont également disponibles sur Shudder Canada et Shudder UK.)

1er fevrier

Un jeu d’enfant (Réalisateur: Tom Holland)

Lorsque le tueur en série Charles Lee Ray est mortellement blessé dans une fusillade policière, il utilise un sort vaudou pour transférer son âme dans Chucky, une poupée «Good Guys». Le jeune Andy reçoit la poupée comme cadeau d’anniversaire, et Chucky reprend rapidement sa folie meurtrière. Cependant, Charles ne veut pas être pris au piège dans le corps d’une poupée pour toujours. Sa seule évasion serait de transférer dans le premier humain auquel il a révélé sa véritable identité… ce qui met Andy en danger de mort. Mettant en vedette: Alex Vincent, Brad Dourif, Catherine Hicks, Chris Sarandon, Dinah Manoff (Également disponible sur Shudder Canada)

Échapper à New York(Réalisateur: John Carpenter)

Dans un avenir sombre et alternatif, l’île de Manhattan est devenue la seule prison à sécurité maximale du pays. Lorsque le crash de l’Air Force One atterrit dans la prison, le gouvernement envoie un héros jetable – Snake Plissken, hors-la-loi et vétéran du combat – pour le faire sortir. Mettant en vedette: Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Isaac Hayes

Le brouillard (Réalisateur: John Carpenter)

Les fantômes des marins naufragés reviennent se venger d’un village balnéaire à l’occasion du 100e anniversaire de leur mort aux mains des fondateurs de la ville. Le redoutable suivi de John Carpenter à HALLOWEEN a prouvé que le succès du maître de l’horreur n’était pas un simple hasard. Mettant en vedette: Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis, Janet Leigh, John Houseman

Ma chère amoureuse (Réalisateur: Patrick Lussier)

Portant un masque de mineur et armé d’une pioche, un tueur imparable est en liberté. Il y a dix ans dans la ville de Harmony, un mineur de charbon inexpérimenté a provoqué un accident qui a piégé et tué cinq hommes et a envoyé le seul survivant, Harry Warden, dans un coma permanent. Mais Harry Warden voulait se venger. Un an plus tard exactement, le jour de la Saint-Valentin, il s’est réveillé… et a brutalement assassiné vingt-deux personnes avec une pioche avant d’être tué. Maintenant, après des années de paix, quelque chose du passé sombre de Harmony est de retour. Harry Warden est peut-être revenu. Mettant en vedette: Jensen Ackles, Jaime King, Kerr Smith, Kevin Tighe

Nuit de la comète (Réalisateur: Thom Eberhardt)

Une énorme comète passe près de la terre, vaporisant presque toute la planète. Seuls quelques adolescents à l’intérieur d’une cabine de projection de films en acier survivent alors que tous ceux à l’extérieur sont transformés en poussière. Mais quelques personnes partiellement exposées sont maintenant des zombies hideux et assoiffés de sang – et ils commencent une chasse mortelle pour les derniers humains restants. Mettant en vedette: Catherine Mary Stewart, Geoffrey Lewis, Kelly Maroney, Mary Woronov, Robert Beltran (également disponible sur Shudder Canada)

3 février

Comme moi (Réalisateur: Robert Mockler)

Un YouTuber masqué attire la renommée, les adeptes et quelques haineux vocaux de ses vidéos de plus en plus dangereuses. Cette sélection SXSW trippante, «merveilleusement tordue» (selon IndieWire) présente un Addison Timlin aliéné (Little Sister) et un Larry Fessenden (The Dead Don’t Die) moralement douteux en tant que compagnons improbables lors d’un road trip au néon alimenté par la drogue qui va où vous vous y attendez le moins. Mettant en vedette: Addison Timlin, Larry Fessenden, Ian Nelson (également disponible sur Shudder Canada)

The Whistler (Réalisateur: Jennifer Nicole Stang) – court

Lindsey est chargée de garder sa sœur cadette Becky un soir pendant que leurs parents sortent dîner. Becky demande une histoire au coucher et choisit un livre intitulé “The Whistler”, l’histoire d’un homme qui conduit les enfants dans un endroit magique dans les bois où ils n’ont jamais à grandir. Lindsey raconte à Becky que la vraie histoire concerne un homme fou qui vivait dans la ville il y a une centaine d’années et qui a conduit des enfants à leur mort. Peu impressionnée, Becky se couche mais quand Lindsey se réveille, sa sœur est partie et elle doit fouiller les bois pour la retrouver…

Mettant en vedette: Karis Cameron, Baya Ipatowicz, Nelson Leis, Alison Wandzura, John Emmet Tracy, Ava Sleeth (Également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK)

6 février

Les chiens ne portent pas de pantalons (voir ci-dessus pour plus de détails)

10 février

Catcalls (Réalisateur: Kate Dolan) – court

Un homme se promène tard dans la nuit à la recherche de quelque chose. Il arrive pour demander à deux jeunes filles des instructions – seulement pour les flasher pour obtenir un frisson bon marché. Malheureusement, il a choisi les mauvaises filles. Ils sont également à la chasse ce soir et ils ne reculeront devant rien pour se faire tuer. Mettant en vedette: Martin O’Sullivan, Edel Murphy, Francesca Saunder, Sarah Kinlen (Également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK)

Le gant d’or (Réalisateur: Fatih Akin)

Basé sur le roman à succès du même nom, le célèbre cinéaste Fatih Akin (Head-On, The Edge of Heaven, In The Fade) livre l’horreur du célèbre tueur en série allemand Fritz Honka alors qu’il hante le quartier rouge de Hambourg dans le Dans les années 1970, fréquentant son bar préféré de naufragés arrosés, le «Gant d’or», et pourchassant toute femme solitaire qu’il pourrait peut-être attirer dans son grenier. Mettant en vedette: Jonas Dassler, Margarethe Tiesel, Hark Bohm (également disponible sur Shudder Canada)

La colline a des yeux (Réalisateur: Wes Craven)

Dans le hit d’horreur culte de Wes Craven, une famille en vacances est attaquée par des tueurs mutants dans le désert. Après le succès de Last House on the Left, Craven a servi une autre histoire terrifiante de survie de la famille avec une question morale encore pertinente à l’époque du Vietnam: quelle famille mérite de vivre? La famille américaine normale? Ou les cannibales consanguins endommagés par les essais nucléaires conçus pour assurer la sécurité des familles «honnêtes»? Mettant en vedette: Suzie Lanier-Bramlett, Robert Houston, John Steadman (également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK)

Soirée de bal (Réalisateur: Paul Lynch)

Pendant six longues années, les aînés de Hamilton High School, Kelly, Jude, Wendy et Nick, ont caché la vérité sur ce qui est arrivé à Robin Hammond, 10 ans, le jour où son corps cassé a été découvert près d’un ancien couvent abandonné. Ils ont gardé secret comment ils ont raillé Robin, l’ont reculée dans un coin jusqu’à ce que, effrayée, elle se tienne sur un rebord de fenêtre et tombe à mort. Craignant d’être tenus pour responsables, ils ont juré de ne rien dire. Cependant, quelqu’un d’autre était là ce jour-là et maintenant, il est prêt à se venger – le soir du bal. Mettant en vedette: Jamie Lee Curtis, Leslie Nielsen, Casey Stevens (également disponible sur Shudder Canada)

Bonjour Mary Lou: Prom Night II (Réalisateur: Bruce Pittman)

Dans cette suite surnaturelle du classique slasher PROM NIGHT, la mauvaise fille sexuellement vorace Mary Lou Maloney est brûlée vivante après avoir remporté la reine du bal en 1957. 30 ans plus tard, son esprit revient à posséder Vicki, une pom-pom girl qui a été irritée par les règles répressives de ses parents . Maman et papa ne tardent pas à se mettre à l’œil après que Vicki a commencé à jouer, mais Mary Lou est plus concentrée sur la vengeance de l’homme qui l’a provoquée à quitter prématurément la Terre, qui est maintenant la directrice de l’école. Un mélange amusant et mousseux de A Nightmare on Elm Street et Carrie, Prom Night II est une entrée essentielle dans le canon de la suite des slasher des années 80. Mettant en vedette: Lisa Schrage, Michael Ironside, Wendy Lyon (également disponible sur Shudder Canada)

13 février

3 de l’enfer (voir ci-dessus pour plus de détails)

17 février

Blanketty (Réalisateur: Clara Mamet) – court

Une femme tente d’exploiter l’expérience humaine pour l’utiliser comme un ensemble de données pour un programme qui générera un nombre infini de scénarios grâce à l’apprentissage automatique. Malheureusement, alors que l’ordinateur continue de tomber en panne, les personnes contribuant à l’ensemble de données commencent à manquer d’idées.

Mettant en vedette: Toks Olagundoye, Joshua Burge, Amy Okuda, John Pirruccello, Hermie Castillo (également disponible sur Shudder Canada et Shudder UK)

Gare de Séoul (Réalisateur: Yeon Sang-ho)

Dans cette préquille animée effrayante du train d’horreur coréen Train To Busan, une épidémie de zombies se propage parmi les sans-abri dans les environs de la gare de Séoul. Au même moment précis où le chaos commence, un père inquiet arrive dans le quartier dans l’espoir de retrouver sa fille fugue. Mais les chances ne sont pas en leur faveur, car comme tout fan de cinéma zombie le sait, les vrais méchants ne sont jamais des morts-vivants, mais des monstres égoïstes de la chair et du sang. Empruntant au livre de jeu de George Romero, le réalisateur Yeon Sang-ho établit des liens perspicaces entre les zombies et les rebuts de la société coréenne. Mettant en vedette: Joon Lee, Eun-kyung Shim, Seung-ryong Ryu (également disponible sur Shudder Canada)

Le retour des morts-vivants III (Réalisateur: Brian Yuzna)

Le gouvernement est toujours en train d’expérimenter avec la réanimation chimique Trioxin. Lorsqu’un jeune homme perd sa petite amie dans un accident de voiture, il utilise la recherche pour la ramener et l’aide car elle consomme la seule chose qui la nourrira: le cerveau humain. Mettant en vedette: Kent McCord, James T. Callahan, Sarah Douglas, Melinda Clarke, Abigail Lenz

20 février

Jessica Forever (voir ci-dessus pour plus de détails)

24 février

Des chiens soldats (Réalisateur: Neil Marshall)

Un groupe de soldats envoyés dans les Highlands écossais lors de manœuvres d’entraînement spéciales fait face à leurs plus grandes craintes après avoir rencontré le capitaine Ryan – le seul survivant d’une équipe d’opérations spéciales qui a été littéralement déchiré. Ryan refuse de divulguer sa mission même si celui qui a attaqué ses hommes pourrait avoir faim pendant quelques secondes. L’aide arrive sous la forme d’une fille locale qui les héberge dans une ferme déserte au fond de la forêt … mais quand ils se rendent compte qu’ils sont entourés d’une meute de loups-garous sanguinaires, il est évident que leur cauchemar vient de commencer. Mettant en vedette: Kevin McKidd, Sean Pertwee, Emma Cleasby et Liam Cunningham. (Également disponible sur Shudder Canada)

Empathy, Inc. (Réalisateur: Yedidya Gorsetman)

Un investisseur dans une startup VR découvre que la réalité fournie par l’entreprise n’est pas virtuelle. Mettant en vedette: Zack Robidas, Kathy Searle, Eric Berryman, Jay Klaitz (également disponible sur Shudder Canada)

Wendigo (Réalisateur: Larry Fessenden)

Une Volvo bleue se fraye un chemin à travers la lumière déclinante d’une froide soirée d’hiver dans le nord de l’État de New York. Kim, George et leur fils de huit ans, Miles, sont des citadins volant un week-end dans la ferme d’un ami. Mais un accident de la chance déclenche une chaîne d’événements qui modifie leur vie pour toujours et évoque l’esprit féroce du Wendigo, un mythe amérindien qui se manifeste dans l’imagination de Miles. Mettant en vedette: Patricia Clarkson, Jake Weber, John Speredakos et Eric Per Sullivan (également disponible sur Shudder Canada)